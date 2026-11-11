कुर्ल्यातील माकडवाला कंपाऊंडमध्ये 40 वर्षीय व्यक्तीवर गोळीबार; पूर्व वैमनस्यातून हल्ला झाल्याचं उघड
बुधवारी दुपारी 12:40 वाजताच्या सुमारास व्ही. बी. नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील माकडवाला कंपाउंड परिसरात घडली.
Published : November 11, 2026 at 7:41 PM IST
मुंबई- कुर्ल्यातील माकडवाला कंपाऊंड परिसरात बुधवारी दुपारी एका 40 वर्षीय व्यक्तीवर गोळीबार करण्यात आलाय. पूर्ववैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचा संशय आहे. या घटनेत विनोद मल्लप्पा पवार यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता, त्यांचा तिकडे मृत्यू झालाय. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथके घटनास्थळी पोहोचली असून, त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येची घटना ताजी असतानाच कुर्ल्यातील गोळीबारामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी तणावाचं वातावरणात निर्माण झालंय.
पोलीस उपायुक्त (DCP) गणेश शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना बुधवारी दुपारी 12:40 वाजताच्या सुमारास व्ही. बी. नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील माकडवाला कंपाउंड परिसरात घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, जुन्या वैमनस्यातून विनोद पवार यांच्यावर त्यांच्या विरोधकांनी गोळ्या झाडल्या, ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झालाय. विनोद पवार यांच्यावर दोन राऊंड फायर करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी एका संशयितालाही ताब्यात घेतलंय. सहा महिन्यांपूर्वी याच्याच परिवारातील एका इसमाजी हत्या झाली होती, त्यातील सर्व आरोपी अटकेत आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांकडून 12 टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत.
सविस्तर वृत्त लवकरच....