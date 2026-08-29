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सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील शाळकरी मुलांची वाट बिकट, सुमारे 40 विद्यार्थ्यांना करावी लागते रोजची पायपीट, गावकऱ्यांची न्यायालयात धाव

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये जंगलातून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

विद्यार्थ्यांना करावी लागते रोजची पायपीट
विद्यार्थ्यांना करावी लागते रोजची पायपीट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 6:39 PM IST

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कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या विस्तीर्ण सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सध्या वाघांच्या डरकाळ्या घुमू लागल्या आहेत. सेनापती, सुबेदार, बाजी आणि शिलेदार या नर वाघांसह चंदा, तारा आणि हिरकणी या तीन वाघिणींचा समावेश असून, एकूण सात वाघांच्या उपस्थितीमुळं या परिसरातील नैसर्गिक अधिवास अधिक अधोरेखित होत आहे. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील आंबाईवाडी तसंच सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर, हेळ्याचा माळ आणि धनगरवाडा या परिसरातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाटा जंगलातून जातात. दुर्गम परिसरात रस्त्यांची सुविधा नसल्यानं आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याची भीती असल्यानं या भागातील विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारमय होत आहे. शिक्षणासाठी जाताना विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन जंगलातील वाटा तुडवाव्या लागत आहेत, तर पोरा-बाळांच्या काळजीनं पालकांचा जीव टांगणीला लागत आहे.

10 ते 15 किलोमीटर पायपीट : सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांनी व्यापलेल्या चांदोली आणि कोयना अभयारण्य क्षेत्रासह सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्याच्या दुर्गम भागात बिबट्या, रानगवे आणि रानडुकरांचा सर्रास वावर आहे. शाहूवाडी तालुक्यातील आंबाईवाडी येथे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत जाण्यासाठी खोतवाडी, जळकी आणि हेळ्याचा माळ परिसरातील विद्यार्थ्यांना दररोज जंगलातून वाट काढत पायपीट करावी लागते. मणदूर, वारणावती, सोनवडे आणि उकळू येथील काही विद्यार्थ्यांनाही तब्बल 10 ते 15 किलोमीटर पायपीट करून शाळा गाठावी लागते. परिसर अतिशय दुर्गम आणि घनदाट असल्यानं मुलांना शाळेत सोडल्याशिवाय पालकांसमोर दुसरा पर्याय नसल्याची परिस्थिती आहे.

परिसरात वाघांचं दर्शन : या भागातील बहुतांश नागरिक शेती आणि मजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळं मुलांसोबत दिवसभर शाळेत थांबणं अनेक पालकांना शक्य होत नाही. काही पालक मुलांना जंगलातील वाटेने शाळेत सोडून पुन्हा घरी परततात. मात्र, सायंकाळी घनदाट जंगलातून परतीचा प्रवास आणि वन्य प्राण्यांच्या आवाजाने सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकतो. ज्या भागातून विद्यार्थी दररोज पायपीट करतात, तो परिसर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये येतो. जवळच कोअर झोन असल्यानं वन्यजीवांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. पूर्वी बिबट्या, गवा, अजगर किंवा रानडुकरांची चाहूल लागली की गावकरी सावध होत असत. मात्र, नव्यानं ताडोबा आणि पेंच राष्ट्रीय उद्यानातून गेल्या काही दिवसात सोडलेल्या वाघांची संख्या आता 7 वर पोहोचली आहे. आता परिसरात वाघांचं दर्शन होऊ लागल्यानं विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचं गावकरी राम कांबळे यांनी सांगितलं.

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पालकांची चिंता : वेळेत मुलं शाळेत पोहोचावीत यासाठी सकाळपासूनच वाड्या-वस्त्यांवर लगबग सुरू असते. पाठीवर दप्तर घेऊन मुलं जंगलातील वाटेनं शाळेकडं निघाली की पालकांची चिंता वाढते. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही दररोज देवाकडं प्रार्थना करतो, असं सांगत सुंदराबाई वडे यांनी भीतीमुळं परिसरातील अनेक मुलांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा सोडून निवासी आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश घेतल्याचं सांगितलं.

भीतीपोटी आणि दखल न घेतल्यानं न्यायालयात धाव : शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि वन विभागानं तातडीने उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. मात्र, नागरिकांनी सातत्यानं पाठपुरावा करूनही त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्यानं उकळू गावचे हरीश कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या परिस्थितीची दखल घेत वन विभागाला शालेय विद्यार्थी आणि गावकऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सुमारे 40 विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी वन विभागाचे दोन कर्मचारी त्यांच्यासोबत तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांच्याकडं आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध नसल्यानं एखादा वन्य प्राणी समोर आल्यास काय करायचं? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वाहनाची व्यवस्था करावी, तसंच परिसरात तातडीनं रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी असल्याचं याचिकाकर्ते हरीश कांबळे यांनी सांगितलं.

बफर झोनमधील सुविधांवर भर : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढत असून, या घनदाट जंगलात बिबट्या, गवे, रानडुक्कर यांसारख्या विविध वन्यजीवांचा वावर आहे. मात्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये वाघांच्या हालचालींवर अत्याधुनिक पद्धतीनं लक्ष ठेवलं जात आहे. बफर झोनमध्ये वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मात्र, विभागाकडून सर्वतोपरी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचं सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक तुषार चव्हाण यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प
SAHYADRI TIGER RESERVE
TIGER TERRITORY IN SAHYADRI
शाळकरी मुलांची वाट बिकट
SAHYADRI TIGER RESERVE

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