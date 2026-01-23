ETV Bharat / state

बदलापूर पुन्हा हादरलं : नराधम चालकाचा 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर शाळेच्या व्हॅनमध्येच लैंगिक अत्याचार

बदलापूर इथल्या इंग्रजी शाळेतील चार वर्षीय चिमुकलीवर शाळेच्या व्हॅन चालकानं लैंगिक अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन नराधमाला बेड्या ठोकल्या.

School Girl Raped In Badlapur
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 10:10 AM IST

1 Min Read
ठाणे : एका खासगी इंग्रजी शाळेतील 4 वर्षीय चिमुरडीवर स्कूल व्हॅन चालकानं व्हॅनमध्येच लैंगिक अत्याचार केल्यानं पुन्हा बदलापूरला मोठा हादरा बसला आहे. या घटनेनंतर पीडित चिमुरडीच्या पालकांनी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात धाव घेताच पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगानं फिरवत आरोपी चालकाला अटक केली आहे. मात्र ही घटना शहरात वाऱ्यासारखी पसरून जमावानं पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन त्या स्कूल व्हॅनची तोडफोड केली आहे. "बदलापूर पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत तपास करून गुन्हा दाखल करण्यात आला," अशी माहिती सहायक पोलीस आयुक्त शैलेश काळे यांनी दिली आहे. यामुळे बदलापुरात काही काळ तणाव निर्माण झाला.

खासगी इंग्रजी शाळेतील चिमुकलीवर अत्याचार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बदलापूर पश्चिमेकडील एका खासगी इंग्रजी शाळेत शिकणारी 4 वर्षीय चिमुरडी शाळा सुटल्यानंतर खासगी स्कूल व्हॅनमधून आपल्या घरी जात होती. त्यावेळी व्हॅनमध्ये कुणीही महिला मदतनीस नव्हती. याच गोष्टीचा फायदा घेत नराधम व्हॅनचालकानं 4 वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार केला. मुलगी दुपारी शाळेतून घरी न परतल्यानं तिच्या पालकांनी शोधाशोध सुरू केली. तिच्या शाळेतही पालकांनी फोन करुन विचारणा केली. यानंतर उशिरानं पीडित चिमुरडी घरी आल्यावर तिनं आपल्यासोबत घडलेला सगळा प्रकार आईला सांगितला. हा प्रकार ऐकून पालकांना धक्काच बसला. त्यानंतर पीडित मुलीच्या पालकांनी तत्काळ बदलापूर पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेतली. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी स्कूल बस चालकाविरोधात पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला.

नराधमला ठोकल्या बेड्या : आरोपी नराधम चालक पोलिसांच्या हाती लागताच त्याला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. शाळेच्या बस आणि व्हॅनमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करताना शिक्षण विभागाच्या आवश्यक नियमावलीचं पालन केलं जात नसल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच काही स्वयंसेवी कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी पोलीस ठाण्याकडं धाव घेतली. आज आरोपीला न्यायालयात हजर करणार असल्याची माहितीही सहायक पोलीस आयुक्त काळे यांनी दिली आहे. दरम्यान, जवळपास दीड वर्षभरापूर्वी बदलापूर पूर्वेतील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुरडींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. बदलापूरकरांच्या उद्रेकानंतर त्याच शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याला पोलिसांनी अटक केली. नंतर पोलिसांच्या एन्काऊंटरमध्ये अक्षय शिंदे याचा मृत्यू झाला होता.

