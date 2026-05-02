पुणे जिल्ह्यात ४ वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून हत्या; ज्येष्ठ नागरिक अटकेत

भोरमध्ये एका गोठ्यात नेवून ज्येष्ठ नागरिकानं एका चार वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार केल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्याला या प्रकरणी अटक केली आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
By PTI

Published : May 2, 2026 at 9:00 AM IST

पुणे - महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील भोर गावात, एका ज्येष्ठ नागरिकाने चार वर्षीय बालिकेवर कथितरित्या लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची घटना घडल्याचं पोलिसांनी शनिवारी (आज) सांगितलं. शुक्रवारी भोर तालुक्यात घडलेल्या या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी 65 वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

"आरोपीने त्या बालिकेला खाऊ देण्याचं आमिष दाखवून आपल्यासोबत नेलं. त्यानंतर जनावरांच्या गोठ्यातील एका शेडमध्ये नेऊन त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले आणि तिची हत्या केली," असं पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

ही बालिका बेपत्ता झाल्याचं लक्षात येताच, तिच्या नातेवाईकांनी तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. या शोधादरम्यान, एका खासगी घराच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी त्या बालिकेसोबत असल्याचं दिसून आलं, असं अधिकाऱ्याने माध्यमांशी बोलतांना नमूद केलं. त्यानंतर काही वेळातच आरोपीला अटक करण्यात आली, असंही त्यांनी सांगितलं.

या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, शेकडो गावकऱ्यांनी पोलीस चौकीवर धाव घेत आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर संतप्त जमावानं मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलं, ज्यामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी जमावाची समजूत काढली आणि या गुन्ह्याबाबतचे दोषारोपपत्र (चार्जशीट) 15 दिवसांच्या आत दाखल केले जाईल, असं आश्वासन जनतेला दिलं.

दरम्यान या प्रकरणी विरोधकांनी सरकारवर प्रामुख्यानं गृहमंत्री असणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. ठाकरे शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना अशा घडामोडींशी काहीही देणं घेणं नसल्याचं म्हटलंय. तसंच ते फक्त स्वतःची जाहिरात करण्यातच मश्गुल असल्याची टीका त्यांनी केली.

चार वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार
अत्याचार करून हत्या
खाऊ देण्याचं आमिष
GIRL SEXUALLY ASSAULTED

