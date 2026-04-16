नांदेड हादरलं! शाळा सुटल्यानंतर पोहण्याचा मोह नडला; पाण्यात बुडून 4 चिमुरड्यांचा अंत

देगलूर नाका भागात शाळा सुटल्यावर साचलेल्या खड्ड्यातील पाण्यात पोहण्यासाठी उतरलेल्या चार शाळकरी मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेमुळं संपूर्ण शहरात शोककळा पसरली आहे.

शाळा सुटल्यानंतर पोहण्याचा मोह नडला (File Photo)
Published : April 16, 2026 at 3:49 PM IST

नांदेड : नांदेड शहरातून अत्यंत दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. देगलूर नाका परिसरातील हारूनबाग भागात नाल्यात साचलेल्या पाण्यात चार शाळकरी मुलांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. ही घटना गुरुवारी दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. इस्लामपुरा भागातील ही मुलं शाळा सुटल्यानंतर घरी जात असताना वाटेत पाण्यानं भरलेल्या खड्ड्यात पोहण्यासाठी उतरली. मात्र, पाण्याची खोली लक्षात न आल्यामुळं चारही मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. घटनास्थळी मुलांचे बूट, चप्पल आणि शालेय गणवेश आढळून आला.

प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह : शहरातील हारूनबाग परिसरात नांदेड महापालिकेकडून नाल्याचं काम सुरू आहे. काम करताना खड्डा नेमका कोणी आणि कसा खोदला? याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही. या घटनेची माहिती मिळताच महानगरपालिकेचे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? याची चौकशी सुरू केली आहे. ही घटना प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.

चार मुलांचा मृत्यू : इतवारा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर खल्लाळ यांनी घटनास्थळी दाखल होत चौकशी सुरू केली आहे. घटनास्थळी मुलांचे बूट, चप्पल आणि शालेय गणवेश आढळून आले. ज्यामुळं परिस्थितीची भीषणता स्पष्ट झाली. मृत मुलांमध्ये महोमद अली (13), महोमद फुरखान (18), महोमद अदनान (8) आणि महोमद रेहान (11) यांचा समावेश आहे. या घटनेमुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून मृत मुलांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

संबंधितांवर कडक कारवाईची मागणी : ही दुर्घटना प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा गंभीर नमुना मानली जात असून, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अशा प्रकारच्या अपघातांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसंच शहरातील सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजना काटेकोरपणे राबवण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

