पहाटेच्या अंधारात चौघांनी संपवलं जिवन; तर लेकाला वाचवताना बापानंही गमावला जीव : सहा जणांच्या मृत्यूनं अमळनेरला हादरा
अमळनेर तालुक्यात एकाच कुटुंबातील 4 जणांनी आयुष्य संपवल्यानं मोठी खळबळ उडाली. तर दुसरीकडं लेकाला वाचवताना बापाचाही मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
Published : August 27, 2026 at 11:37 AM IST
जळगाव : अमळनेर तालुक्यासाठी गुरुवारचा दिवस अत्यंत धक्कादायक ठरला. तालुक्यातील टाकरखेडा इथं एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांचा रेल्वेखाली मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली. तर दुसरीकडं खवशी इथं मुलाला वाचवण्यासाठी पाण्यात उतरलेल्या वडिलांसह मुलाचाही बुडून मृत्यू झाला. एकाच दिवशी घडलेल्या या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तब्बल सहा जणांचा मृत्यू झाल्यानं अमळनेर तालुका हादरला असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
टाकरखेड्यात एकाच कुटुंबावर काळाचा घाला : अमळनेर तालुक्यातील टाकरखेडा येथील सुनील अमृत भिल, त्यांची पत्नी पार्वती सुनील भिल आणि त्यांची दोन मुलं सनी व राज यांचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, कुटुंबातील हे चौघं जण पहाटे सुमारे चार वाजेच्या सुमारास घरातून बाहेर पडले. यानंतर रेल्वे मार्गावर ही दुर्दैवी घटना घडली. पहाटे सुमारे ४.४० वाजता रेल्वे प्रशासनाकडून पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती गावात पसरताच टाकरखेडा गावावर शोककळा पसरली. सुनील भिल यांच्या कुटुंबावर अचानक ओढवलेल्या या संकटामुळे नातेवाईक, ग्रामस्थ आणि परिचितांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. कौटुंबिक कारणातून ही घटना घडली असावी, अशी चर्चा परिसरात सुरू असली, तरी अधिकृत कारण तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
खवशीत मुलाला वाचवताना वडिलांचाही मृत्यू : दरम्यान, अमळनेर तालुक्यातील खवशी इथंही गुरुवारीच काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली. गावातील तळ्याच्या परिसरात राहणारे अण्णा एकनाथ तलवारे (वय ३२) यांचा मुलगा वीरेंद्र हा अचानक तळ्याच्या पाण्यात बुडाला. वीरेंद्र पाण्यात बुडाल्याचं लक्षात येताच त्याला वाचवण्यासाठी त्याचे वडील अण्णा तलवारे यांनी कोणताही विचार न करता पाण्यात उडी घेतली. मात्र तळ्यातील गाळात दोघंही अडकल्यानं त्यांना बाहेर पडता आलं नाही. काही वेळातच या दुर्घटनेत बाप-मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिकांच्या मदतीनं दोघांचे मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह पुढील वैद्यकीय तपासणी व शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले.
दोन घटनांनी तालुका सुन्न : टाकरखेडा आणि खवशी या दोन गावांमध्ये घडलेल्या घटनांनी संपूर्ण अमळनेर तालुका सुन्न झाला आहे. एका बाजूला एका कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात वडिलांसह मुलाचा मृत्यू, अशा दोन घटनांनी गुरुवारचा दिवस तालुक्यासाठी काळा दिवस ठरला. या दोन्ही घटनांमुळे संबंधित कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून नातेवाईकांचा आक्रोश आणि ग्रामस्थांची हळहळ मन हेलावून टाकणारी आहे. दरम्यान, टाकरखेडा येथील घटनेचं कारण काय होते, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तर खवशी येथील दुर्घटनेत तळ्यातील गाळामुळे ही घटना घडल्याचं प्राथमिक स्वरूपात समोर आलं आहे. एकाच दिवशी अमळनेर तालुक्यात सहा जणांचा मृत्यू झाल्यानं प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेसमोरही या घटनांची सखोल चौकशी करण्याचे आव्हान निर्माण झालं आहे. दोन्ही घटनांबाबत अधिकृत तपास पूर्ण झाल्यानंतरच मृत्यूचं नेमकं कारण आणि इतर बाबी स्पष्ट होणार आहेत.
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