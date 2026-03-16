कृषी क्षेत्र मजबूत केल्याशिवाय अन्नसुरक्षा शक्य नाही- राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा; मुख्यमंत्र्यांचा 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' पदवीनं सन्मान

राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा 39 वा दीक्षांत समारंभ पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीसांना ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ या मानद पदवीनं सन्मानित करण्यात आलं.

39th Convocation Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth
मुख्यमंत्र्यांचा 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' पदवीनं सन्मान
Published : March 16, 2026 at 10:05 AM IST

अहिल्यानगर : राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये आयोजित 39व्या पदवीप्रदान समारंभात जिष्णू देव वर्मा यांनी देशाच्या अन्नसुरक्षा व कृषी विकासाबाबत महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. जगातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या युद्ध व संघर्षाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत असल्यानं भारताची कृषी व्यवस्था अधिक सक्षम करणं आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशाच्या अन्नसुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि शाश्वत विकासासाठी कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून भारतीय कृषीचं भविष्य तंत्रज्ञानाधारित उपाय, स्टार्टअप्स आणि शाश्वत शेती पद्धतींवर अवलंबून असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

मुख्यमंत्री फडणवीसांना ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ मानद पदवी प्रदान : या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपालांच्या हस्ते ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही मानद पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात आलं. या कार्यक्रमास राम शिंदे, राधाकृष्ण विखे पाटील, दत्तात्रय भरणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच अशोक कुमार सिंग, कुलगुरू विलास खर्चे आणि राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे उपस्थित होते.

CM (CM)

'कृषी क्षेत्रात दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व आणि नवकल्पनांची गरज' : राज्यपाल वर्मा यांनी सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' या घोषणेचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण उपयोग होईल. हवामान बदल, तांत्रिक प्रगती आणि बदलते जागतिक वातावरण यामुळे कृषी क्षेत्रात दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व आणि नवकल्पनांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसेच नैसर्गिक आणि शाश्वत शेती पद्धतींच्या प्रसारासाठी तसेच देशातील पहिले रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यासाठी विद्यापीठानं घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत त्यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरीच्या मागे न लागता कृषी नवकल्पना आणि उद्योजकतेकडे वळण्याचं आवाहन केलं. राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना आणि ग्रामीण विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

शाश्वत शेतीसाठी कृषी क्षेत्रात संशोधनाची गरज- मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शाश्वत शेतीसाठी कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधनाची गरज असल्याचं सांगितलं. मागील 10 वर्षांत राज्य शासनानं शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्याचं काम केलं असून पायाभूत सुविधांमध्ये शाश्वत सुधारणा करून कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला असल्याचं सांगितलं.

पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. या योजनेमुळे महाराष्ट्रात भूजल पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच 'मागेल त्याला शेततळे' योजनेच्या अंमलबजावणीत अहिल्यानगर जिल्हा अग्रेसर राहिला आहे. शेतकऱ्यांना पाणी सुरक्षेबरोबरच वीज सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस शासन 14 हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

39 वा दीक्षांत समारंभ महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ

'पुढील 10 वर्षांत कृषी क्षेत्रात मोठं परिवर्तन घडवणार' : हवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक झाला आहे. देशातील अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात सर्वाधिक सुमारे 1 कोटी 30 लाख शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देण्यात आली आहे. या माहितीचा उपयोग करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाद्वारे कृषी क्षेत्रात मोठे बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाविस्तार अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन दिलं जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उत्पादन खर्च सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊन उत्पादनात 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असंही त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी शाश्वत शेतीचं मॉडेल उपयुक्त ठरणार असल्याचंही मुखमंत्र्यांनी नमूद केलं. पुढील 10 वर्षांत कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी कृषी विद्यापीठं, राज्य शासन आणि कृषी पदवीधर यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करणं आणि मातीचं आरोग्य जपणं यासाठी संशोधन करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम केल्यास सकारात्मक बदल दिसून येईल. उत्पादन खर्च कमी करून मजबूत मूल्यसाखळी निर्माण करण्यावरही भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.

39 वा दीक्षांत समारंभ महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ

विद्यापीठाचा अहवाल सादर : यावेळी विलास खर्चे यांनी विद्यापीठाचा अहवाल सादर करताना विद्यापीठानं विकसित केलेलं तंत्रज्ञान, पिकांचे विविध वाण आणि नैसर्गिक शेतीतील योगदानाची माहिती दिली. गेल्या 5 दशकांत विद्यापीठानं दीड लाखांहून अधिक कुशल मनुष्यबळ तयार केले असून 320 उच्च उत्पादनक्षम पिकांच्या जाती, 56 कृषी अवजारे विकसित केली आहेत. तसेच 6,284 वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या पदवीप्रदान समारंभात जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते एकूण 4602 विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या. त्यामध्ये 4182 विद्यार्थ्यांना पदवी, 346 विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी आणि 74 विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली. याशिवाय शैक्षणिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 42 विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते सुवर्णपदके आणि रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आलं.

