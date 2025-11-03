"महाराष्ट्राला असणारा पक्ष्यांच्या वारसासह अधिवासाच्या संरक्षणासाठी व्हावेत प्रयत्न" -प्रवीण परदेशी
अमरावतीत ३८ व्या राज्य पक्षीमित्र संमेलनाचे रविवारी आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माजी आयएएस अधिकारी प्रवीण परदेशींनी केले.
Published : November 3, 2025 at 10:17 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 10:41 AM IST
अमरावती- मेळघाटसह अमरावती जिल्ह्यात अप्परवर्धा धरण परिसरात नवीन पक्ष्यांची नोंद होते आहे, ही आनंदाची बाब आहे. अमरावतीत ३८ वे पक्षीमित्र संमेलनाच्या निमित्तानं राज्यभरातील तीनशेच्यावर पक्षीमित्रांचा सहभाग ही आनंदाची पर्वणी आहे. खरं तर महाराष्ट्राला असणारा पक्ष्यांचा वारसा आणि अधिवासांचं संरक्षण यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असं निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि राज्य नियोजन संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी म्हटलंय.
अमरावतीत पक्षी मित्र संमेलन- अमरावती शहरात संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे ३८ व्या राज्य पक्षीमित्र संमेलनाचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी शनिवारी व्हर्च्युअल पद्धतीनं संमेलनाला उपस्थित राहून उद्घाटन केलं. तर रविवारी प्रत्यक्ष संमेलनाला उपस्थित राहून संमेलनाचं उद्घाटन झालंय, असं जाहीर केलं. विशेष म्हणजे राज्य पक्षीमित्र संमेलनाचे मागील दहा वर्षाचे अध्यक्ष या सोहळ्याला उपस्थित होते. या सर्व अध्यक्षांचा सत्कार प्रवीण परदेशी यांनी केला.
मेळघाटात येणार दहा गिधाड- राजस्थानमध्ये पोखरण परिसरात अणू चाचणीमुळं किरणोत्सर्जनाचा धोका वाढल्यानं त्या भागात वाळवंटात माणसांचा अधिवास कमी झालं. याचा परिणाम म्हणजे त्या भागात गिधाडांची संख्या वाढायला लागली. बॉम्बे नॅचरल सोसायटीनं त्याभागात गिधाडांची चांगली काळजी घेतली उघड्यावर प्राण्यांचे मृतदेह गिधाडांना सहज उपलब्ध होत आल्यानं गिधाडं वाढली. आता पोखरांमधली गिधाडं देशाच्या विविध भागात सोडले जाणार आहेत. त्यापैकी अमरावती जिल्ह्यात मेळघाटात एकूण दहा गिधाडं सोडण्यात येतील, अशी माहिती प्रवीण परदेशी यांनी यावेळी दिली.
छायाचित्र प्रदर्शनाचं केलं अवलोकन- पक्षीमित्र संमेलनानिमित्त सांस्कृतिक भवनाच्या कला दालनात राज्यभरातील पक्षीमित्रांनी टिपलेल्या पक्षांच्या छायाचित्रांची प्रदर्शनी भरवण्यात आली. या प्रदर्शनाचं प्रवीण परदेशी यांनी अवलोकन केलं. विदर्भात खास करून मेळघाटात आढळलेल्या नवीन पक्ष्यांची यावेळी माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
पोहरा जंगलात पक्षनिरीक्षण - ३८ व्या राज्य पक्षीमित्र संमेलनात सहभागी पक्षीमित्रांनी रविवारी सकाळी वडाळी, पोहरा जंगलात पक्षिनिरीक्षणाचा आनंद घेतला. या संमेलनात डॉ. सुजित नरकाडे, दीपाली बाभूळकर, कौस्तुभ पांढरीपांडे, आनंद बोरा, किरण मोरे, नितीन मराठे,शरद आपटे,प्रतीक मोरे, अनिल महाजन, डॉ. राजू कसंबे, दर्शन दुधाने, डॉ. जयंत वडतकर, डॉ. अनिल माळी, अर्पित चौधरी आणि डॉ. गजानना वाघ या पक्षीमित्रांनी संमेलनात विविध पक्षांबाबत माहिती दिली.
