ठाणे जिल्ह्यातील 36 पर्यटक अद्याप दुबईत विविध ठिकाणी अडकले; 26 पर्यटक मायदेशी सुखरूप परतले

अद्याप 36 नागरिक दुबईत अडकल्याची माहिती ठाणे जिल्हा प्रशासनाने दिलीय. या भारतीय पर्यटकांना भारतात परत आणण्याची व्यवस्था सरकारकडून सुरू आहे.

36 tourists from Thane district still stranded at various places in Dubai
ठाणे जिल्ह्यातील 36 पर्यटक अद्याप दुबईत विविध ठिकाणी अडकले (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 4:47 PM IST

ठाणे- गेल्या शनिवारपासून अमेरिका-इस्रायल यांच्याबरोबर इराणचे युद्ध सुरू असून, दोन्ही देशात प्रति हल्ले सुरू असल्याने युद्ध फार काळ सुरू राहण्याची चिन्हे निर्माण झाली असताना सुरक्षेच्या कारणास्तव आखाती देशांतील विमान उड्डाणं रद्द करण्यात आलीत. त्यामुळे अनेक भारतीय पर्यटक अडकले आहेत. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात एकूण 62 नागरिक दुबईतील विविध भागांमध्ये अडकून पडले असताना यापैकी शहापूर तालुक्यातील 23 आणि ठाणे शहरातील 3 भारतीय नागरिक मंगळवारी सुखरूप घरी परतले आहेत. अद्याप 36 नागरिक दुबईत अडकल्याची माहिती ठाणे जिल्हा प्रशासनाने दिलीय. या भारतीय पर्यटकांना भारतात परत आणण्याची व्यवस्था सरकारकडून सुरू आहे.

अबुधाबी आणि इतर आखाती शहरांकडे जाणारी विमान उड्डाणे रद्द : शनिवारपासून सुरू झालेल्या युद्धात अमेरिका, इस्राईल, दुबई याठिकाणी जगभरातील अनेक विमान कंपन्यांनी दुबई, अबुधाबी आणि इतर आखाती शहरांकडे जाणारी विमान उड्डाणे रद्द केली. काही मार्गांवर हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने विमानांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाही. या परिस्थितीमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील काही नागरिक दुबईमध्ये अडकलेत. या नागरिकांना परत आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जाताहेत. संबंधित जिल्हा प्रशासन यांनी मदतीसाठी भारतीय नागरिकांशी संपर्क जाहीर केले होते, ठाणे जिल्हा प्रशासनाला मिळालेल्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत 62 नागरिक हे दुबईमधील विविध भागांमध्ये अडकले होते. यातील 26 नागरिक दोन वेगवेगळ्या विमानांतून मंगळवारी सुखरूप स्वगृही परतले. तर घोडबंदर येथे राहणारे 3 जण देखील सुखरूप परतले. मात्र अद्याप 36 नागरिक दुबईमध्येच अडकून पडलेत. उर्वरित भारतीय पर्यटक यांचे ठाणे जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून हे परतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

अडकलेल्या नागरिकांकडून त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला जातोय : दुबईत अडकलेल्या काही नागरिकांना दुबई सरकारने हॉटेलमध्ये राहण्याची मुदत संपत आल्याने त्यांची राहण्याची व्यवस्था केलीय. प्रवास भाडे महागल्याने अडकलेल्या नागरिकांकडून त्यांच्या कुटुंबीयांशी सतत संपर्क साधला जातोय. काहींनी दुबईतील माहिती नसल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय. अशाच परिस्थितीत क्षेपणास्त्रांचे ड्रोनचे आवाज ऐकू येत असल्याचे भारतीय पर्यटक यांच्याकडून जिल्हा प्रशासनाला सांगण्यात आलंय, सर्व जण सुरक्षित असून, मायदेशी परतण्यासाठी त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि भारत सरकारकडे विनंती केलीय.

3 पर्यटकांमध्ये काही जण उच्च मधुमेहाचे रुग्ण : या उर्वरित पर्यटकांमध्ये ठाणे येथील अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या वडिलांवर डायलिसिसचे उपचार सुरू आहेत. कोपरीतील अष्टविनायक चौकातील 3 पर्यटकांमध्ये काही जण उच्च मधुमेहाचे रुग्ण आहेत. त्यांची औषधे संपली आहेत. पारसिक नगर कळवा येथील 3, कोलबाड नाका 3, हिरानंदानी 2, नटराज सोसायटी 1, दोस्ती इंपेरिया घोडबंदर रोड 4, ढोकळी नाका 4, भिवंडी येथून अडकलेल्या भारतीय नागरिकांमध्ये शिवाजी चौक, भिवंडी 1, कामतघर भिवंडी 6, दिवे अंजूर 3, अंजूर भिवंडी 2, बेलापूर नवी मुंबई 1 अशा प्रकारे ठाणे जिल्ह्यातील 36 पर्यटक अद्याप दुबईत विविध ठिकाणी अडकलेल्या नागरिकांची यादी राज्य सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवलीय. केंद्र आणि राज्य यांच्या समन्वयाने विमानसेवा पूर्ववत होताच किंवा विशेष उड्डाणांची व्यवस्था झाल्यास सर्वांना सुरक्षितरीत्या परत आणण्याचे प्रयत्न जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडून सुरू आहेत.

