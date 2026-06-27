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रायगडावर शिवरायांचा तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात; एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'स्वराज्याच्या कर्तव्याचं स्मरण करून देणारा दिवस'

रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 353 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा पारंपरिक उत्साहात पार पडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत गड 'जय भवानी, जय शिवाजी'च्या घोषणेनं दुमदुमला.

SHIVRAJYABHISHEK LUNAR CALENDAR
रायगडावर शिवरायांचा तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 8:45 PM IST

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रायगड : दुर्गराज रायगडावर शनिवारी (दि.27) तिथीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 353 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा अत्यंत उत्साहात आणि पारंपरिक वातावरणात संपन्न झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री भरत गोगावले, योगेश कदम, गोव्याचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. शंखनाद, ब्रह्मवृंदांचे मंत्रोच्चार, ढोल-ताशांचा गजर आणि 'जय भवानी... जय शिवाजी'च्या घोषणांनी दुर्गराज रायगड दुमदुमून गेला. राज्यभरातून हजारो शिवभक्तांनी पारंपरिक वेशभूषेत या सोहळ्याला हजेरी लावत शिवरायांना अभिवादन केलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती 'शिवाजी महाराज की जय' या घोषणेनं आपल्या भाषणाची सुरुवात करत 'शिवराज्याभिषेक हा केवळ उत्सव नसून स्वराज्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा ऐतिहासिक दिवस आहे,' असं सांगितलं.

मी शिवरायांचा मावळा : "शिवराज्याभिषेक सोहळा हा आपल्या स्वाभिमानाचा कणा आहे. हा दिवस प्रत्येक मराठी माणसाला स्वराज्याच्या कर्तव्याची आठवण करून देणारा आहे. अन्यायाच्या काळात संयम, धर्मनिष्ठा, सामाजिक बांधिलकी आणि राष्ट्रहित जपणारा आदर्श म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या सहकाऱ्यांना कसं जपलं, त्यांना कशी साथ दिली आणि स्वराज्यासाठी सर्वांना एकत्र कसं ठेवलं याचा आदर्श आजही प्रत्येकानं. मी शिवरायांचा मावळा आहे आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान अधिक उंचावण्याचा निर्धार प्रत्येकानं केला पाहिजे," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)

विमानापेक्षा इमान महत्त्वाचं : "आम्ही शिवरायांचे मावळे म्हणून रायगडावर आलो आहोत. छत्रपतींच्या आशीर्वादानं सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील. योग्य वेळी निर्णय जाहीर केला जाईल." उद्धव ठाकरे यांच्या जाहीर सभेबाबत बोलताना ते म्हणाले "आता जाहीर सभा लावायला मीच लावलय... वरातीमागून घोडं... सगळं गेल्यावर हे पोहोचतात." विमान प्रवासाच्या मुद्द्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "विमानापेक्षा इमान महत्त्वाचं आहे. 2019 मध्ये जनतेनं एकाच विमानातून प्रवास करण्याची संधी दिली होती. मात्र त्यांनी काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजात प्रवास सुरू केला. देवेंद्र फडणवीसांनी कपटी मित्र किती घातक असतो हे अनुभवलं आहे," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी मोठ्या संख्येनं शिवभक्तांची उपस्थिती : दुर्गराज रायगडावर शनिवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 353 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा ऐतिहासिक आणि दिमाखदार सोहळा संपन्न झाला. तिथीनुसार होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी पहाटेपासूनच रायगडावर शिवभक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. भगवे झेंडे, पारंपरिक पोशाख, ढोल-ताशांचा गजर आणि शिवरायांच्या जयघोषाने संपूर्ण गड शिवमय झाला होता. यावेळी राज्यभरातून आलेल्या महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि बालशिवभक्तांनी पारंपरिक वेशभूषेत सोहळ्यात सहभाग घेतला. भगवे फेटे, नऊवारी साड्या, लेझीम, ढोल-ताशा आणि शिवगर्जनांनी संपूर्ण रायगड परिसर शिवमय झाला होता.

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शिवराज्याभिषेक सोहळा रायगड
RAIGAD SHIVRAJYABHISHEK SOHALA 2026
३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन
353RD SHIVAJI MAHARAJ CORONATION
SHIVRAJYABHISHEK LUNAR CALENDAR

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