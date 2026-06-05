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दुर्गराज रायगड सज्ज! शनिवारी होणार 353 वा ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळा; सुरक्षेसाठी कडेकोट बंदोबस्त

दुर्गराज रायगडावर शनिवारी युवराज संभाजीराजे छत्रपतींच्या हस्ते 353 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा होणार आहे. लाखो शिवभक्तांच्या उपस्थितीमुळं पोलिसांनी गडावर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.

353RD SHIVRAJYABHISHEK
माध्यमांशी बोलताना युवराज संभाजीराजे छत्रपती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 8:10 PM IST

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रायगड - छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 353 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा दुर्गराज रायगडावर मोठ्या उत्साहात शनिवारी (6 जून) साजरा होणार आहे. यंदाच्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची तयारी दुर्गराज रायगडावर पूर्ण झाली आहे. शनिवारी सकाळी (6 जून) युवराज संभाजीराजे छत्रपती महाराज यांच्या हस्ते ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडणार आहे. या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो शिवभक्त रायगडाच्या पायथ्याशी दाखल झाले आहेत. शिवभक्तांचा वाढता जनसागर आणि सोहळ्याचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेतं रायगड पोलिसांनी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था उभारली आहे.

युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला मोलाचा सल्ला - शुक्रवारी (दि.5 जून) सायंकाळपासूनच रायगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नाणे दरवाजा मार्गावर शिवभक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. युवराज संभाजीराजे छत्रपती महाराज आणि युवराजकुमार शहाजीराजे छत्रपती यांनी नाणे दरवाजा मार्गानं दुर्गराज रायगडकडं प्रस्थान केलं. यावेळी हजारो शिवभक्त त्यांच्यासोबत गडाकडं रवाना झाले. यावेळी मार्गात ठिकठिकाणी शिवभक्तांनी युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांचं औक्षण करून स्वागत केलं. शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी दुर्गराज रायगडावर दाखल होणाऱ्या शिवभक्तांनी शिस्त आणि स्वच्छतेचं पालन करावं. तसंच प्रशासनाला सहकार्य करावं,' असा सल्ला युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला.

माध्यमांशी बोलताना युवराज संभाजीराजे छत्रपती आणि पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल (ETV Bharat Reporter)

रायगड पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त - "दुर्गराज रायगडावर शनिवारी (दि.6 जून) होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी रायगड पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी सुमारे 1,200 हून अधिक पोलीस कर्मचारी, 145 ते 150 पोलीस अधिकारी, 250 हून अधिक होमगार्ड, एसआरपी आणि आरसीपीच्या विशेष तुकड्या, ड्रोन कंट्रोल टीम आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणा गडावर आणि परिसरात तैनात केल्या आहेत. पार्किंग क्षेत्रापासून ते दुर्गराज रायगडावरील मुख्य सोहळा स्थळापर्यंत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत केली आहे. यासह पायरी मार्गावरही विशेष पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी दिली.

राजधानी रायगड शिवमय : दुर्गराज रायगडावर येणाऱ्या लाखो शिवभक्तांसाठी वाहतूक, पार्किंग, गर्दी नियंत्रण आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचंही नियोजन प्रशासनानं केलं आहे. शनिवारी (दि 6 जून) होणाऱ्या या ऐतिहासिक सोहळ्याकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं असून स्वराज्याची राजधानी रायगड पुन्हा एकदा शिवमय झाली आहे.

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TAGGED:

SHIVRAJYABHISHEK CEREMONY
शिवराज्याभिषेक
युवराज संभाजीराजे छत्रपती
दुर्गराज रायगड
353RD SHIVRAJYABHISHEK

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