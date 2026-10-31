पाच राज्यांचे श्रद्धास्थान : विठ्ठल-बिरदेवाला आजही आदिलशाहीचे मानाचे तोरण; पट्टणकडोलीच्या यात्रेचे वैशिष्ट्ये जाणून घ्या
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचं महत्त्व अधोरेखित करणारी ही यात्रा 5 दिवस चालते.
Published : October 31, 2026 at 10:29 AM IST
कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि गोवा राज्यांतील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पट्टणकडोली येथील विठ्ठल बिरदेवाची यात्रा सध्या उत्साहात सुरू आहे. या यात्रेचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे आदिलशाहीची राजधानी असलेल्या विजापूर येथून दरवर्षी विठ्ठल बिरदेवाला अर्पण करण्यात येणारे मानाचे तोरण. गेल्या 350 वर्षांहून अधिक काळ ही ऐतिहासिक परंपरा आजही अखंडपणे सुरू आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचं महत्त्व अधोरेखित करणारी ही यात्रा 5 दिवस चालते. अश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील मृग नक्षत्रावर या यात्रेला सुरुवात होते. यात्रेदरम्यान हेडाम नृत्य, भंडाऱ्याची उधळण, खोबरे, तांदूळ आणि फुलांची मुक्त उधळण हे प्रमुख आकर्षण असते. तसेच यात्रेतील भाकणुकीलाही विशेष महत्त्व आहे.
विजापूर येथून आदिलशाहीच्या सरदारांकडून विठ्ठल बिरदेवाला अर्पण केलं जाणारं मानाचं तोरण हे या यात्रेचं ऐतिहासिक वैशिष्ट्य मानलं जातं. साडेतीन शतकांहून अधिक काळ जपली गेलेली ही परंपरा आजही श्रद्धेनं पुढे सुरू आहे. त्यामुळे पट्टणकडोलीची विठ्ठल बिरदेव यात्रा केवळ धार्मिक उत्सव न राहता ऐतिहासिक वारसा आणि लोकसंस्कृतीचा अनोखा संगम ठरली आहे.
विजापूरहून पायी येते विठ्ठल बिरदेवासाठी मानाची तोरण :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात असलेल्या पट्टणकडोली येथील विठ्ठल बिरदेवाचे देवस्थान प्रसिद्ध आहे. विठ्ठल म्हणजे भगवान विष्णू, तर बिरदेव हे वीरभद्र अर्थात भगवान शंकराचं रूप मानलं जातं. संकटातून भक्तांचा उद्धार केल्यानंतर ही दोन्ही दैवते पट्टणकडोली येथे स्थिरावल्याची आख्यायिका ग्रामस्थांकडून सांगितली जाते.
आदिलशाहीच्या काळात दख्खनमधील मंदिरांवर आक्रमणं होत असताना आदिलशाहीचे सरदार पट्टणकडोली परिसरात दाखल झाले होते. त्यावेळी विठ्ठल बिरदेव मंदिरावरही सैन्यानं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, देवाच्या मूर्तीसमोर आदिलशाहीच्या सरदाराला साक्षात्कार झाल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. तेव्हापासून या देवस्थानाबद्दल आदिलशाहीच्या सरदारांमध्ये श्रद्धा निर्माण झाली.
याच श्रद्धेतून आदिलशाहीची राजधानी असलेल्या विजापूर येथून प्रत्येक यात्रेच्या काळात विठ्ठल बिरदेवाला मानाचं तोरण अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली. गेल्या 350 वर्षांहून अधिक काळ ही परंपरा अखंडपणे सुरू आहे. विजापूरहून मानाचं मानकरी पायी दिंडीने सुमारे साडेपाच फुटांहून अधिक लांबीचं हे तोरण घेऊन पट्टणकडोली येथे येतात आणि ते विठ्ठल बिरदेवाला अर्पण करतात. 5 दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत सुमारे 50 लाखांहून अधिक भाविक मानाच्या तोरणाचं दर्शन घेतात. आदिलशाहीच्या सरदारांकडून आजही देवाला मानाचे तोरण अर्पण केलं जाणारे महाराष्ट्रातील हे एकमेव देवस्थान असल्याची माहिती देवस्थानचे पुजारी रावसाहेब ओमा पुजारी यांनी दिली.
फरांडे बाबांचे हेडाम नृत्य, भाकणूक अन् भंडाऱ्याची उधळण :
5 दिवस चालणारी पट्टणकडोली येथील श्री विठ्ठल-बिरदेव यात्रा सध्या मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. महाराष्ट्रातील पंढरपूरच्या यात्रेनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी यात्रा म्हणून या यात्रेची ओळख आहे. या यात्रेला दरवर्षी तब्बल 50 लाखांहून अधिक भाविक उपस्थिती लावतात. आध्यात्मिक फरांडे बाबांचे वैशिष्ट्यपूर्ण हेडाम नृत्य, त्यांची भाकणूक आणि भंडाऱ्याची उधळण हे या यात्रेचं प्रमुख आकर्षण ठरत आहे.
या यात्रेचं वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर देश-विदेशातूनही भाविक आणि पर्यटक मोठ्या संख्येनं पट्टणकडोलीत दाखल होतात. यात्रेच्या निमित्ताने अस्सल मेंढ्यांच्या लोकरीपासून तयार केलेल्या धनगरी घोंगड्या, पशुधनासाठी लागणारे साहित्य तसेच हळदीच्या खरेदी-विक्रीला मोठी मागणी असते. या व्यापारातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते.
धनगरी संस्कृती, लोकपरंपरा, श्रद्धा आणि अध्यात्म यांचा अनोखा संगम असलेली ही यात्रा पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचं दर्शन घडवते. आधुनिकतेच्या युगातही विठ्ठल-बिरदेवावरील श्रद्धा आणि पिढ्यान्पिढ्या जपल्या गेलेल्या धार्मिक परंपरा या यात्रेच्या माध्यमातून आजही तितक्याच उत्साहानं आणि भक्तिभावाने जिवंत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.