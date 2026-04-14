चोरट्यांना आंब्याचा मोह; पुण्यात चक्क चोरट्याने ३३ पेटी आंबे पळवले
साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर आंब्याच्या पेट्या दाखल झाल्या आहेत. अशी पार्श्वभूमीवर पुण्यात आंबेचोरांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे.
Published : April 14, 2026 at 8:56 PM IST
पुणे : उन्हाळा सुरू होताच फळांचा राजा असलेल्या 'आंब्याची' लगबग वाढते. यंदा अवकाळी पाऊस झाल्यामुळं आंब्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे यंदा आंबा महाग असल्याचं दिसून येत आहे. असं असताना पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक परिसरात येवलेवाडी येथे पुण्यात चक्क चोरट्याने 33 पेटी आंबे पळवले आहे. या प्रकरणी येवलेवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस तपास करत आहेत.
33 पेटी आंब्यांच्या पेटीवर मारला डल्ला : 11 मार्चला रात्री 2 ते सकाळी 6 च्या दरम्यान आंबे चोरीचा प्रकार घडला. कात्रज कोंढवा रोडवर असलेल्या एका प्रसिद्ध हॉटेल लगत असलेल्या आंब्याच्या दुकानातून अज्ञात चोरट्यांनी तब्बल 33 पेटी आंबे पळवून नेल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. दुकानाच्या मागील बाजूस येऊन चोरट्यांनी मांडव फाडून चोरी केली आहे. या प्रकरणी येवलेवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस तपास करत आहेत.
1 लाख 8 हजार रुपये किंमतीचे आंबे चोरीला गेले : विक्री करण्यासाठी आणलेले आंबे मोकळ्या जागेत कापडी मंडपमधून चोरीला गेले आहेत. जवळपास 1 लाख 8 हजार रुपये किंमतीचे आंबे चोरीला गेले असल्याचं पोलीस गुन्ह्यात लिहलं आहे. अज्ञात चोरट्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या परिसरात दुकान लावल्यानंतर दोन वेळा चोरी झाली आहे. येवलेवाडी पोलीस हद्दीत झालेली आंबे चोरी याप्रकरणी पोलीस तपास करत आहेत.
