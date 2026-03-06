जहाजावरील ड्रोन हल्ल्यात मुंबईतील क्रू मेंबरचा मृत्यू, चार महिन्यांपूर्वी आईचं निधन अन् आता मुलगाही गेल्यानं वडील कोसळले
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात मुंबईतील दिक्षित यांचा मृत्यू झाला आहे. ते जहाजावर क्रू मेंबर म्हणून कार्यरत होते.
Published : March 6, 2026 at 6:55 PM IST
मुंबई - अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धानं कांदिवलीतील महावीर नगर परिसरातील बाधित झालेल्या एका कुटुंबाची दु:खद कहाणी समोर आली. ओमानमधील मस्कतजवळ झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात 32 वर्षीय दिक्षित अमृतलाल सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. आपल्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच संपूर्ण सोलंकी कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दिक्षित हे जहाजावर क्रू मेंबर म्हणून कार्यरत होते.
गेल्याच वर्षी आई गेली आणि आता मुलगाही गमावल्यानं वडील एकाकी - सोलंकी कुटुंब हे मूळचं दीव येथील रहिवासी, मात्र रोजगारासाठी ते काही वर्षांपूर्वी मुंबईत आलं आणि कांदिवलीत स्थायिक झालं. दिक्षितचे वडील अमृतलाल सोलंकी हे दीवमधील एक मासळी व्यावसायिक आहेत. चार महिन्यांपूर्वी दिक्षितच्या आईचं किडनीच्या विकारनं निधन झालं. तेव्हा आईच्या कार्यासाठी आलेला दिक्षित महिनाभरापूर्वीच कामावर परतला होता, तेव्हा ही त्याची शेवटची भेट ठरेल, असं वाटलंही नव्हतं. आता कंपनीनं किमान आमच्या मुलाचा मृतदेह आमच्या तब्यात द्यावा आणि सरकारनं तो लवकरात लवकर परत आणण्यात मदत करावी, अशी मागणी अमृतलाल सोलंकी यांनी प्रशासनाकडं केली. मृत दिक्षित सोलंकी याची बहीण सुद्धा दुबईमध्ये कामावर आहे. अमृतलाल यांची मुलगी आणि दिक्षितची बहीण हिचं नुकतंच लग्न ठरलं असून, तीदेखील दुबईत काम करते. मात्र, या युद्धजन्य परिस्थितीत तीदेखील तिकडंच अडकून आहे.
दिक्षितच्या मृत्यूवर शेजाऱयांनी व्यक्त केली खंत - दिक्षित आपल्या मनमिळाऊ स्वभावमुळं शेजाऱयांमध्येही फारच लोकप्रिय होता. त्यांच्या शेजारी राहणाऱया सुगंधा परब या आजींनाही दिक्षितबद्दल बोलताना अश्रू अनावर झाले होते. हा मुलगा स्वतः येऊन माझं ब्लड प्रेशर चेक करायचा, मला औषध आणि गोळ्या देखील आणून द्यायचा. येता-जाता नेहमी खुशाली विचारायचा, तीन महिन्यापूर्वी त्याची आई गेली, तेव्हा तो शेवटचा घरी आला होता. त्याच्या अशा अचानक जाण्यावर विश्वासच बसत नसल्याचं सुगंधा आजीनं 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
कशी घडली घटना? - मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च रोजी क्षेपणास्त्रांनी सज्ज ड्रोननं जहाजावर हल्ला केला. या हल्ल्यात दिक्षित सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. सोलंकी हे MT MKD Vyom या टँकर जहाजावर क्रू-मेंबर म्हणून काम करत होते. हे जहाज सुमारे 59,000 मेट्रिक टन पेट्रोल वाहून नेत होतं. मस्कतच्या किनाऱयापासून 52 नॉटिकल मैलांवर असताना झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर इंजिनरूममध्ये प्रचंड मोठी आग लागली. तेव्हा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनी समुद्रात उड्या टाकल्या. काही क्रू सदस्यांना 2 मार्च रोजी वाचवण्यात बचाव दलाला यश आलं. मात्र, सोलंकी यांचा यात मृत्यू झाला.
मृतदेह लवकर मुंबईत आणणार - मस्कतमधील भारतीय दूतावासानं या घटनेची माहिती मुंबईत कांदिवली पोलिसांना दिली. दिक्षित सोलंकी यांचं पार्थिव त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर मिळावं यासाठी त्यांच्या वडिलांकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली. या घटनेच्या अवघ्या एक दिवस आधी आणखी एका जहाजावरही असाच हल्ला झाला होता. या हल्ल्यानंतर बिहारचे आशिष कुमार आणि राजस्थानचे दिलीप सिंह हे दोन भारतीय खलाशीदेखील बेपत्ता आहेत. त्यांचाही शोध सुरू असून, त्यांच्या जीविताबाबतही भीती व्यक्त केली जातेय. इराण-इस्रायल संघर्षात अमेरिकेनं उडी घेतल्यापासून परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली. या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावर कार्यरत असलेल्या भारतीय खलाश्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, भारत सरकार या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
