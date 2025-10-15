अजित पवारांच्या चिंचवड जनसंवादात 3000 तक्रारी; 1200 समस्यांवर ऑन द स्पॉट फैसला!
चिंचवडमधील या उपक्रमात आज सुमारे 3000 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या, त्यापैकी तब्बल 1200 तक्रारींचे निराकरण तत्काळ करण्यात आले. इतर प्रकरणांवर संबंधित विभागांकडून कार्यवाही सुरू आहे.
Published : October 15, 2025 at 4:12 PM IST
पिंपरी चिंचवड : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली चिंचवड इथं आज (15 ऑक्टोबर) जनतेच्या स्थानिक तक्रारींवर थेट तोडगा काढण्यासाठी 'जनसंवाद' कार्यक्रम संपन्न झाला. चिंचवडमधील या उपक्रमात आज सुमारे 3000 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या, त्यापैकी तब्बल 1200 तक्रारींचे निराकरण तत्काळ करण्यात आले. इतर प्रकरणांवर संबंधित विभागांकडून कार्यवाही सुरू आहे.
एकूण 15 हजार तक्रारी प्राप्त : या तक्रारी मुख्यत्वे समाजकल्याण, पाणीपुरवठा, महसूल, बांधकाम परवानग्या, पोलीस, घनकचरा व्यवस्थापन, सिटी सर्व्हे कार्यालय, वीज वितरण, आरोग्य, सहकारी संस्था आणि वाहतूक विभागाशी संबंधित होत्या. प्रत्येक विभागाकडे 200 हून अधिक अर्ज आले आहेत. या आधीच्या जनसंवाद सत्रांत हडपसर 4000, पिंपरी 4800, खडकवासला 3600 आणि चिंचवड 3000 मिळून एकूण 15 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 6200 तक्रारींवर तत्काळ तोडगा काढण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणं संबंधित विभागांच्या पाठपुराव्यात आहेत. चिंचवड येथील जनसंवाद उपक्रमात नागरिक, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावर आले. कार्यक्रमात व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट्स, हेल्पलाइन क्रमांक आणि डिजिटल किऑस्क यांसारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करून अर्ज नोंदविणं, त्यांचं ट्रॅकिंग आणि विभागीय समन्वय सुलभ करण्यात आला.
अधिकाऱ्यांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करणार : या प्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "आज प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची नोंद करण्यात आली आहे. मी स्वत: विभागीय कार्यालयात जाऊन पुणे विभागीय आयुक्त व महापालिका अधिकाऱ्यांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करणार आहे. प्रत्येक विभागाशी संबंधित प्रतिनिधींना आवश्यक सूचना दिल्या जातील. काही ठिकाणी पीएमआरडीएकडे असलेल्या भूखंडांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री होत असल्याचं समोर येत आहे, जे फसवणुकीसमान आहे. अशा जमिनी खरेदी करणे चुकीचं आहे."
सर्व अर्जांचा पाठपुरावा केला जाणार : अजित पवार पुढं म्हणाले की, "सर्व अर्जांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. शंभर टक्के काम पूर्ण होईल, असं सांगत नाही, पण शक्य तितकं काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून करून घेण्याचा प्रयत्न राहील. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील जनतेला माझा शब्द आहे." दरम्यान, अजित पवार यांच्या 'जनसंवाद' उपक्रमामुळं शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक व्यवहार्य, तंत्रज्ञानाधारित आणि उत्तरदायी केला आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि थेट संपर्क वाढविण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचं हे यशस्वी उदाहरण ठरलं आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत पुढंही अशी जनसंवाद सत्रे नियमितपणे घेतली जाणार आहेत.
हेही वाचा :
- महाराष्ट्रातून सुरुवात; छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं लवकरच मोडणार कंबरडं: भूपतीच्या आत्मसमर्पण कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
- ऑक्टोबर हिटच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गजन्य आजारांमध्ये अनपेक्षित घट; राजावाडी रुग्णालयाचा अहवाल काय सांगतो?
- कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरात ओमनीचा भीषण अपघात; एक महिला ठार, तर दोन गंभीर जखमी