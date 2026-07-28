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आई-मुलाचं पुनर्मिलन : घर सोडून गेलेला नवनाथ 24 वर्षांनी कुटुंबाला भेटला; मतदार पडताळणीत बीएलओंच्या समन्वयाने घडली किमया

घरगुती वादातून तब्बल 30 वर्षापूर्वी घर सोडलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील एका व्यक्तीची निवडणूक विभागाच्या विशेष पुनर्परिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मलकापूर येथे ओळख पटली.

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घर सोडून गेलेला नवनाथ 24 वर्षांनी कुटुंबाला भेटला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 3:50 PM IST

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बुलढाणा : घरगुती वादानंतर एक तरुण घर सोडून निघून गेला. दिवस, महिने आणि वर्षे सरत गेली. त्याचा काहीच ठावठिकाणा लागला नाही. मुलगा जिवंत आहे की नाही, याचाही पत्ता नव्हता. मात्र, आईची आशा कधीच मावळली नाही. तब्बल 24 वर्षांनंतर निवडणूक विभागाच्या विशेष पुनर्परिक्षण (एसआयआर) मोहिमेमुळे हरवलेल्या मुलाचा शोध लागला आणि आई-मुलाची भावनिक भेट घडली. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील केडगाव येथील नवनाथ धोंडीबा गायकवाड यांच्या आयुष्यात घडलेली ही घटना अनेकांना भावनिक करणारी ठरली.

मुलगा अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर आई-वडिलांनी त्याचा शोध घेण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र, त्याचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नाही. 'तो कुठे असेल, कसा असेल, जिवंत तरी असेल का?' या प्रश्नांनी कुटुंबीयांना अनेक वर्षे सतावत ठेवलं. काळ पुढे सरकत गेला आणि तब्बल तीन दशकं उलटली. तरीही घर सोडून गेलेला मुलगा एक दिवस परत येईल, ही आशा आई रंजना गायकवाड यांनी कायम जिवंत ठेवली. त्या आशेवरच त्यांनी आयुष्याचा मोठा काळ व्यतीत केला.

घर सोडून गेलेला नवनाथ 24 वर्षांनी कुटुंबाला भेटला (ETV Bharat)

केडगावहून भटकत भटकत मलकापूर गाठलं : 24 वर्षांपूर्वी घर सोडलेले नवनाथ गायकवाड बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर इथं स्थायिक झाले. तिथं त्यांनी काँग्रेस नेते रशीदखा जमादार यांच्याकडे काम करण्यास सुरुवात केली. कालांतरानं गांधीनगर परिसरात त्यांनी नवं आयुष्य सुरू केलं. लग्न करून संसारही थाटला. मात्र, त्यांनी कधीच सोलापूरला परत जाण्याचा किंवा कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला नाही.

मतदार पडताळणी करताना सत्य समोर आलं : निवडणूक विभागाच्या एसआयआर मोहिमेदरम्यान मलकापूर येथील बीएलओ नीता भोंबे आणि सहाय्यक बीएलओ अनिल भोंबे गांधीनगर परिसरात मतदार पडताळणीचं काम करत होते. नवनाथ गायकवाड यांच्या नोंदी तपासताना ते मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील केडगावचे असल्याचं समोर आलं. यानंतर त्यांनी सोलापूर येथील बीएलओ विठ्ठल तुकाराम लगस यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी सोलापूरच्या नोंदींमध्ये नवनाथ गायकवाड यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असल्याचं उघड झालं. मात्र, मलकापूरच्या बीएलओंच्या सतर्कतेमुळे ते जिवंत आणि सुखरूप असल्याचं स्पष्ट झालं. दोन्ही जिल्ह्यांतील बीएलओंच्या समन्वयातून तब्बल 24 वर्षांनंतर नवनाथ गायकवाड यांचा त्यांच्या कुटुंबाशी पुन्हा संपर्क झाला.

24 वर्षांपूर्वी तुटलेलं नातं पुन्हा जुळलं : मुलगा जिवंत असल्याची बातमी समजताच आई रंजना गायकवाड यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्या आणि नवनाथ यांचे भाऊ अशोक गायकवाड तातडीने मलकापूरला पोहोचले. विशेष म्हणजे, अशोक गायकवाड हे डायलिसीसवर असतानाही भावाच्या भेटीसाठी प्रवास करून आले. तब्बल 24 वर्षांनंतर समोर आलेल्या मुलाला पाहताच आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. माय-लेकराची आणि भावा-भावाची भावनिक गळाभेट पाहून उपस्थितांचेही डोळे पाणावले.

30 वर्षांपूर्वी तुटलेलं हे कौटुंबिक नातं अखेर पुन्हा जुळलं. नवनाथ गायकवाड यांनी मलकापूरमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आता दोन्ही कुटुंबं नियमित संपर्कात राहणार आहेत.

बीएलओंच्या सतर्कतेमुळे आई-मुलाचं पुनर्मिलन : निवडणूक विभागाच्या एसआयआर मोहिमेदरम्यान घडलेली ही घटना सर्वांनाच भावूक करून गेली. बीएलओ नीता भोंबे, सहाय्यक बीएलओ अनिल भोंबे आणि सोलापूरचे बीएलओ विठ्ठल तुकाराम लगस यांच्या सतर्कतेमुळे एका आईला तब्बल 30 वर्षांनंतर तिचा हरवलेला मुलगा पुन्हा भेटला.

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TAGGED:

एसआयआर
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