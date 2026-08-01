"मूळ वेतनपेक्षा 30 टक्के..", अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्समधील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर काय म्हणाले?
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. भोयर या दरम्यान काय म्हणाले? जाणून घ्या.
Published : August 1, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 3:29 PM IST
नागपूर : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस होत आहे. आधी मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र आणि त्यानंतर आता विदर्भात मोठा पाऊस झाला आहे. प्रशासन पूर्णपणे तत्पर आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसह नागरिकांनाही नुकसान भरपाई राज्य सरकार कडून दिली जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली. गृहराज्यमंत्री नागपूरमधील निवासस्थानी बोलत होते. भोयर यांनी या दरम्यान बोलताना अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्समधील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली.
मूळ वेतनापेक्षा अधिक 30 टक्के भत्ता : "अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्समधील अधिकारी आणि कर्मचारी अतिशय मेहनतीनं काम करत असतात. हे काम प्रभावी होण्यासाठी या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनपेक्षा 30 टक्के अधिक भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे." अशी माहितीही भोयर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.
मुख्यमंत्र्यांची नशामुक्त मुंबई-महाराष्ट्र संकल्पना : "मुख्यमंत्र्यांची नशामुक्त मुंबई आणि नशामुक्त महाराष्ट्र अशी संकल्पना आहे. शासनाने तेच ध्येय समोर ठेवलं आहे. पोलीस त्यासाठी कामाला लागले आहेत. लवकरच नशा मुक्त महाराष्ट्राचा स्वप्न पूर्ण होईल", असा विश्वास भोयर यांनी व्यक्त केला.
भोयर फॉरेन फंडींगच्या गैरवापराबाबत काय म्हणाले? : "सीजेपी असो किंवा देशातील इतर कुठल्याही संघटना, ज्यांना फॉरेन फंडींग होत असेल तर त्याची तपासणी अतिशय आवश्यक आहे", असं भोयर यांनी म्हटलं.
"..तर निश्चितच त्यांच्या विरोधात कारवाई" : "नंदुरबार जिल्हा अक्कलकुवा येथील एका संघटनेला फार मोठ्या प्रमाणावर फॉरेन फंडींग झाल्याचं समोर आलं होतं. पोलिसांनी कारवाई केली होती. फंड चुकीच्या कामासाठी वापरला गेलाय. त्यामुळेच अशा स्वरूपात फॉरेन फंडींग घेऊन त्याचा चुकीचा वापर होत असेल, तर निश्चितच त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल", असं गृहराज्यमंत्री म्हणून भोयर यांनी ठणकावून सांगितलं.
पंतप्रधानांचे मन मोठं:- एखाद्या घडलेल्या घटनेच्या संदर्भात आंदोलक आणि विद्यार्थी संताप व्यक्त करत असतात. मात्र काही चुकीचे लोक आणि संघटना खोटं नरेटीव्ह पसरवतात. अशात काही तरुणांकडून पंतप्रधान किंवा मोठ्या पदावरील व्यक्तींबाबत चुकीचे शब्द वापरले गेलेत. मात्र तरीही पंतप्रधानांनी अशा तरुणांना माफ केलंय. निश्चितच त्यांच हे पाऊल स्तुत्य आहे", असं भोयर म्हणाले.
शाहांच्या नेतृत्वात सहकार क्षेत्राचं काम जोरात :- "गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात सहकार असो किंवा इतरही क्षेत्र असो, जोरात काम सुरू आहे. गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात दौरे करत असतात. महाराष्ट्रात आलेत, त्यांचे स्वागत आहे", असं भोयर यांनी सांगितलं.
अक्कलकोट विकास आराखडा :- स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी अक्कलकोट इथं मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. त्यामुळे म्हाडा अंतर्गत अक्कलकोट विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. लवकरच त्या ठिकाणी काम सुरू होईल. त्याचा थेट फायदा भाविकांना मिळेल", असा विश्वासही भोयर यांनी व्यक्त केला.
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