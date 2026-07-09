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शिर्डीत साई दर्शनासाठी आलेली कर्नाटकची चिमुकली बसच्या धडकेत ठार : कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर

कर्नाटकातून शिर्डीत आलेल्या साईभक्तांवर शिर्डीत काळानं घाला घातला. साईदर्शन घेऊन पार्किंगमध्ये खेळत असलेल्या तीन वर्षीय चिमुकलीला प्रवासी बसनं धडक दिल्यानं तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

Karnataka Girl Dies In Shirdi
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 10:24 PM IST

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शिर्डी : साई बाबांच्या दर्शनासाठी कर्नाटक राज्यातून आलेल्या एका साईभक्त कुटुंबावर शिर्डीत काळानं घाला घातला आहे. साईदर्शन घेऊन पार्किंगमध्ये खेळत असलेल्या तीन वर्षीय चिमुकलीला प्रवासी बसनं रिव्हर्स घेताना धडक दिल्यानं तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. कृतीका मारुती डडमनी असं या चिमुकलीचं नाव आहे. कृतीका मारुती डडमनी ही चिमुकली आपल्या कुटुंबासह गदग जिल्ह्यातील कोटमुची इथून शिर्डीत आली होती. या हृदयद्रावक घटनेमुळे शिर्डी परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून प्रवासी वाहतुकीच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

गदग जिल्ह्यातील कोटमुची इथली होती चिमुकली : कर्नाटक राज्यातील गदग जिल्ह्यातील कोटमुची इथून काही साईभक्त साई बाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत आलं होतं. सकाळी सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी आपली गाडी पार्किंगमध्ये लावली आणि ते साई दर्शनासाठी मंदिरात गेले. साईदर्शन घेऊन परतल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य सायंकाळी पार्किंग परिसरात थांबले होते. याच दरम्यान कुटुंबातील तीन वर्षीय कृतीका मारुती डडमनी ही पार्किंग परिसरातील मुलांसाठी तयार करण्यात आलेल्या झोक्यावर खेळत होती. त्याचवेळी शिर्डीतील साई गौरी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या बसचालकानं निष्काळजीपणे बस रिव्हर्स घेतली. मागील बाजूस खेळत असलेली चिमुकली चालकाच्या निदर्शनास न आल्यानं बसची जोरदार धडक तिला बसली धडकेमुळे ती रस्त्यावर पडली. ही घटना लक्षात येताच परिसरातील नागरिक तसेच मुलीच्या नातेवाईकांनी तातडीनं तिच्या मदतीसाठी धाव घेतली. गंभीर जखमी झालेल्या चिमुकलीला तत्काळ साई संस्थानच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.

शिर्डी पोलिसांनी बस चालकाला घेतलं ताब्यात : या घटनेमुळे साईदर्शनासाठी आलेल्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या प्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी बसचालकाला ताब्यात घेतलं असून संबंधित बसही पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली आहे. या घटनेप्रकरणी पुढील तपास शिर्डी पोलीस करत आहेत, अशी माहिती शिर्डी पोलीस ठाण्यातील सूत्रांनी दिली आहे.

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TAGGED:

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कर्नाटकची चिमुकली बसच्या धडकेत ठार
साई दर्शनाला आली कर्नाटकची चिमुकली
KARNATAKA GIRL DIES IN SHIRDI

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