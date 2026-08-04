शेतकरी अपघात योजनेचा विस्तार, आता कुटुंबातील सर्व सदस्यांना मिळणार संरक्षण; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जाणून घ्या
Published : August 4, 2026 at 6:39 PM IST
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी 4 ऑगस्टला बैठक झाली. या बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, शेतमजूर, सरकारी कार्यालये आणि सर्वसामान्य नागरिकांना थेट फायदा होईल, असे निर्णय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले .यामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला आणखी 3 वर्षांची मुदतवाढ, भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश, मुंबईतील सरकारी कार्यालयांसाठी बेस्टची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली, माहिती आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांसाठी अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती आणि विविध ठिकाणी नवीन न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली. याबाबत आपण सविस्तर जाणून घेऊयात.
शेतकरी अपघात योजनेचा विस्तार : आता कुटुंबातील सर्व सदस्यांना संरक्षण मिळणार आहे. शेती करताना होणारे अपघात, वीज पडणं, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का, रस्ते अपघात किंवा इतर कारणांमुळे शेतकरी आणि कुटुंबावर आर्थिक संकट येतं. अशा वेळी मदत मिळावी म्हणून सुरू असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला 31 मार्च 2031 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ शेतकरी कुटुंबातील फक्त 2 सदस्यांना मिळत होता. आता शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. योजनेत आता पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कारण शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांनाही अपघाताचा धोका असतो. अपघातामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट येते. सध्या योजनेत राज्यातील शेतकरी तसेच खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील 10 ते 75 वर्ष वयोगटातील 1 सदस्य (आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी) यांचा समावेश होता. आता याचा विस्तार करण्यात आला आहे.
सरकारकडून 200 कोटी रुपयांची तरतूद : अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास 1 लाख ते 2 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघातामुळे होणाऱ्या अपघातांचाही आता योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेतील आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा होणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र इंटिग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. योजनेसाठी सरकारने 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मुंबईतील सरकारी कार्यालयांचे वीज बिल आता एकाच ठिकाणी : मुंबई शहरातील राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी बेस्टची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली (कंपोसिट बिलिंग सिस्टीम) लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच 1 एप्रिल 2026 पासून सर्व सरकारी वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीत आणण्यात येणार आहेत. सर्व विभागांना 30 दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी करून वीज जोडण्यांची माहिती तपासून पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रणालीमुळे सरकारी कार्यालयांना सर्व वीज बिले एकाच ठिकाणाहून भरता येतील. बिल भरण्यास उशीर झाल्यामुळे लागणारे व्याज आणि दंड टाळता येणार आहे.
सध्या बेस्टच्या प्रणालीमध्ये 322 गटांतील 10 हजार 17 ग्राहक आणि राज्य सरकारचे 104 गटांतील 869 ग्राहक आहेत. त्यांना या नवीन प्रणालीचा फायदा होणार आहे. या प्रणालीमुळे बिल, वीज वापर, थकबाकी आणि व्यवहाराची माहिती एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे.
माहिती आयोगात तीन अतिरिक्त आयुक्त : राज्य माहिती आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेल्या अपीलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठात 3 अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्त नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी प्रत्येक खंडपीठात उपसचिव आणि कक्ष अधिकारी अशी पदे तसेच लघुलेखक, लिपिक-टंकलेखक आणि शिपाई अशी पदं निर्माण केली जाणार आहेत. तीनही खंडपीठांसाठी एकूण 18 पदं निर्माण करण्यात येणार आहेत. सिल्लोड,
चांदवड, किनवट, केज आणि पिंपरी-चिंचवडला नवीन न्यायालये : न्यायालयीन कामासाठी नागरिकांना दूर जावे लागू नये म्हणून राज्यात नवीन न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
सिल्लोड : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय सुरू होणार आहे. यासाठी 23 नियमित आणि 6 बाह्य यंत्रणेमार्फत अशी एकूण 29 पदं उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
चांदवड - नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू होणार आहे. यासाठी 21 नियमित आणि 4 बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
किनवट : नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सुरू होणार आहे. यासाठी 43 नियमित आणि 11 बाह्य यंत्रणेमार्फत अशी एकूण 54 पदं मंजूर करण्यात आली आहेत.
केज : बीड जिल्ह्यातील केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू होणार आहे.यासाठी 21 नियमित आणि 4 बाह्य यंत्रणेमार्फत अशी एकूण 25 पदं मंजूर करण्यात आली आहेत.
पिंपरी-चिंचवड : पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.पुणे मोटार वाहन न्यायालयात सध्या 1 लाख 20 हजार 128 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 47 हजार 806 प्रकरणे पिंपरी-चिंचवडमधील आहेत.या न्यायालयासाठी 10 नियमित आणि 2 बाह्य यंत्रणेमार्फत अशी 12 पदे मंजूर करण्यात आली असून, यासाठी 1 कोटी 27 लाख 1 हजार 536 रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे शेतकरी, शेतमजूर, सरकारी कार्यालये आणि सामान्य नागरिकांना थेट फायदा होणार असून, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था अधिक सोपी व वेगवान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
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