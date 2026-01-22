शनिवार वाड्याचा २९४ वां वर्धापन दिन; वर्षातून एकदाच उघडला जातो दिल्ली दरवाजा
मराठा साम्राज्य आणि पेशव्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या ऐतिहासिक शनिवारवाड्याचा 294 वा वर्धापन दिन गुरुवारी उत्साहात साजरा करण्यात आला.
Published : January 22, 2026 at 3:01 PM IST
पुणे : मराठा साम्राज्याच्या वैभवाचं प्रतिक असलेला शनिवारवाडा आजही पराक्रम, शौर्य आणि स्वाभिमानाची साक्ष देतोय. शनिवारवाड्याचा प्रत्येक दगड आणि दरवाजा त्याच्या भव्यतेची अनुभूती देतात. उत्तर दिशेला असणारा शनिवारवाड्याचा मुख्य दिल्ली दरवाजाची उंची आणि भक्कमता आजही पर्यटकांना अचंबित करून सोडते. मराठा साम्राज्य आणि पेशवे काळातील इतिहासाच्या पाऊलखुणा आजही शनिवारवाडा आपल्या अंगाखांद्यावर मिरवतोय. इतिहासाचा साक्षीदार बनून अनेक सुखाचे आणि पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धासारखे प्रसंग अनुभवणाऱ्या शनिवारवाड्याचा 294 वा वर्धापन दिन थाटात साजरा करण्यात आला.
वर्षातून एकदाच उघडला जातो दिल्ली दरवाजा : थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानतर्फे पुणे शहराचं वैभव असलेल्या शनिवारवाड्याचा गुरुवारी 294 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते शनिवारवाड्याचा ऐतिहासिक दिल्ली दरवाजा उघडण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे हा दिल्ली दरवाजा वर्षातून एकदाच उघडला जातो. गुरुवारी सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दिल्ली दरवाजा उघडण्यात आला. यावेळी श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे आणि श्रीमंत नानासाहेब पेशवे यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करण्यात आले.
सातमजली शनिवारवाडा उभारणार : "छत्रपती शिवाजी महाराज यांना स्मरून बाजीराव पेशवे यांनी याच शनिवारवाड्यापासून अटकेपार झेंडा फडकवला. आज शनिवारवाड्याचा 294 वा वर्धापन दिन आहे. 2012 साली मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना शनिवारवाडा सातमजली व्हावा यासाठी प्रस्ताव दिला होता. यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू असून शनिवारवाड्याच्या 300 व्या वर्धापन दिनापर्यंत सातमजली शनिवारवाडा उभा करणार," असं आमदार हेमंत रासने यांनी सांगितलं.
नानासाहेब पेशवे यांचे भव्य स्मारक उभारावे : "पुण्याच्या जडणघडणीत मोलाचं योगदान देणाऱ्या नानासाहेब पेशवे यांचं कार्य आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळं स्वारगेट मेट्रो स्टेशनला नानासाहेब पेशवे यांचं नाव देऊन त्या ठिकाणी त्यांच्या स्मृती जपणारं भव्य स्मारक उभारावं. यानिमित्तानं पुण्याच्या गौरवशाली इतिहासाची आठवण नागरिकांना होईल," असं यावेळी आयोजक कुंदनकुमार साठे म्हणाले. यावेळी इतिहास अभ्यासक मोहन शेटे यांनी शनिवारवाडा तसंच दिल्ली दरवाजा उघडण्याबाबतचा इतिहास सांगितला.
हेही वाचा :