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लग्न जमत नसल्याच्या नैराश्यातून 29 तरुणांची आत्महत्या; जळगाव पोलिसांच्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव

जळगाव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. लग्न जमत नसल्याच्या कारणावरून अनेक युवकांनी आपला जीव दिल्याचं एका सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे.

Jalgaon police survey
लग्न जमत नसल्याच्या नैराश्यात 29 तरुणांची आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 3:04 PM IST

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जळगाव : विवाहाचे वाढते वय, योग्य स्थळ मिळण्यात होणारा विलंब, सामाजिक अपेक्षांचं वाढतं ओझं आणि त्यातून निर्माण होणारा मानसिक तणाव ही आता गंभीर सामाजिक चिंतेची बाब बनली आहे. जळगाव जिल्हा पोलिसांनी 1 जानेवारी ते 30 जून 2026 या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, लग्न जमत नसल्याच्या नैराश्यातून तब्बल 29 तरुणांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक नोंद झाली आहे.

या 6 महिन्यांत जिल्ह्यात एकूण 443 आत्महत्यांची नोंद झाली. त्यापैकी 383 पुरुष, 29 महिला, 8 लहान मुलं आणि 11 लहान मुलींचा समावेश आहे. या आकडेवारीनुसार आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण सुमारे 90 टक्के आहे. सामाजिक दबाव, आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि मानसिक तणाव या विविध कारणांमुळे पुरुषांमध्ये आत्महत्यांचं प्रमाण अधिक असल्याचं या नोंदीतून स्पष्ट होत आहे.

लग्न जमत नसल्याच्या नैराश्यातून 29 तरुणांची आत्महत्या (ETV Bharat)

आत्महत्येची कारणं कोणती? : विशेष म्हणजे, विवाह जमत नसल्याच्या नैराश्यातून 29 तरुणांनी आत्महत्या केल्याची बाब समोर आली असून, ही समाजासाठी गंभीर चिंतेची बाब मानली जात आहे. याच कालावधीत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये 12 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच लहान मुलं आणि मुलींमधील आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये कौटुंबिक वाद, परीक्षेचं दडपण, प्रेमप्रकरणं आणि भावनिक तणाव ही प्रमुख कारणं असल्याचं पोलिसांच्या नोंदीतून स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आत्महत्येची समस्या केवळ युवकांपुरती मर्यादित नसून समाजातील विविध वयोगटांपर्यंत पोहोचल्याचं या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.




मनोविकारतज्ज्ञांचे मत : मनोविकारतज्ज्ञांच्या मते, मानसिक तणावाची लक्षणं वेळेत ओळखणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नैराश्याचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींशी कुटुंबीयांनी नियमित संवाद साधावा, त्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात आणि त्यांना भावनिक आधार द्यावा. आवश्यकतेनुसार मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकांची मदत घेण्यासही प्रोत्साहन द्यावं. मानसिक आरोग्याबाबतचा संकोच दूर करून योग्य वेळी उपचार घेतल्यास अनेक जीव वाचू शकतात, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.

जळगाव पोलिसांनी जाहीर केलेली ही आकडेवारी केवळ आकडेवारी नसून समाजासाठी गंभीर इशारा आहे. विवाह, शिक्षण, करिअर किंवा इतर कारणांमुळे मानसिक तणाव वाढत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत मदत घेणं आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तींना भावनिक आधार देणं ही काळाची गरज असल्याचं या आकडेवारीतून अधोरेखित झालं आहे.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

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JALGAON NEWS
जळगाव
SHOCKING REASON FOR THE SUICIDES

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