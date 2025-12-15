ETV Bharat / state

मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचे बिगुल वाजलं; 15 जानेवारीला मतदान, 16 जानेवारीला निकाल!

आजपासून 29 महानगरपालिकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे.

29 municipal corporations to go for polls on January 15; result on January 16 in Maharashtra
मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचे बिगुल वाजलं; 15 जानेवारीला मतदान (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
मुंबई : राज्यातील मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानं सोमवारी (15 डिसेंबर) पत्रकार परिषद घेतली. त्यानुसार, मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी पुढील महिन्यात म्हणजेच 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी 16 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळं आजपासून 29 महानगरपालिकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे.

3 कोटी 48 लाख मतदार : राज्य निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदान करणार आहेत. राज्यातील 27 महापालिकांची मुदत संपली आहे. तर जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महानगरपालिका आहेत, त्यांचीही निवडणूक होणार आहे. तसंच या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदान यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ही यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आली आहे. त्यामध्ये नाव वगळणं आणि नाव नोंदवण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीनं : दरम्यान, महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीनं करता येणार आहे. तसंच ज्या उमेदवारांकडे सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र नाही. त्यांना निवडणुकीपासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करावं लागणार आहे. याचबरोबर, मतदार जनजागृतीसाठी रील तयार करण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी मतदार केंद्रावर आवश्यक त्या सुविधा असणार आहेत. याशिवाय, मतदान केंद्रावर रँप आणि व्हीलचेअर देखील असणार आहेत, असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे.

290 निवडणूक अधिकारी : निवडणूक अधिकारी म्हणून 290 निवडणूक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तर 870 सहायक निवडणूक अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर, 48 तास आधी प्रचारावर निर्बंध असणार आहे. तसंच त्याकाळात महानगरपालिका निवडणूक नियमांनुसार जाहिरातींवरही बंदी असणार आहे.

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक

  • नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणं - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
  • अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
  • उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी
  • चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी - 3 जानेवारी
  • मतदान - 15 जानेवारी
  • मतमोजणी/ निकाल - 16 जानेवारी

कोण-कोणत्या महापालिकांची निवडणूक होणार?

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी निजामपूर, मिरा भाईँदर, वसई विरार, पनवेल, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, मालेगाव, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली-मिरज-कुपवाडा, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड-वाघाळा, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महानगरपालिका निवडणुकीची निवडणूक होणार आहे. यासाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे. तसेच 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे.

