महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची तारीख ठरली, राज्य सरकारनं काढलं पत्र

29 महानगरपालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारीला काढली जाणार आहे.

Mayor posts reservation draw
फाईल फोटो - बीएमसी इमारत, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 2:56 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 3:17 PM IST

मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान झालं, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी झाली. यानंतर आता महापालिकेमधील महपौरपदाच्या आरक्षण सोडतीबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सर्व 29 महानगरपालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारीला काढली जाणार आहे.

22 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता सर्व महापालिकांसाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गाचा महापौर कोणत्या महानगरपालिकेमध्ये बसणार हे 22 जानेवारीला निश्चित होईल. नगरविकास विभागाकडून महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत मंत्रालयात काढली जाईल.

राज्य सरकारचे पत्र - राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौरपदाचे आरक्षण निश्चितीसाठी आरक्षणाची सोडत राज्यमंत्री (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, 22 जानेवारीला मंत्रालय येथे सकाळी 11 वाजल्यापासून आयोजित करण्यात आली आहे.

आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू - 29 महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. त्यात बहुतांश महापालिकेत महायुतीतील पक्ष सरस ठरले. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, नवा महापौर नेमका कधी आणि कसा निवडला जाणार? याबाबतची नावं कधी समोर येणार? महापौर कोण होणार यासाठी सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राजकीय पक्षांकडून उमेदवार ठरवला जातो. महापौर निवडीसाठी सोडतीची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून केली जाते.

कशी होते महापौराची निवड? : महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून होत नाही. त्यासाठी एक विशिष्ट निवड प्रक्रिया पार पाडली जाते. नगरविकास विभागाकडून महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी नोटीफिकेशन काढलं जातं. त्यानुसार सर्व महापालिकेतील महापौर पदासाठी सोडत काढण्यात येते. या सोडतीमध्ये खुला प्रवर्ग, राखीव, महिला अशा प्रकारच्या वर्गांचा समावेश असतो. ज्या ठिकाणी जी सोडत निघते त्यानुसार महापौर पदाची निवड केली जाते. जसं मुंबईत ज्या पक्षाकडं किंवा युतीकडं 114 पेक्षा जास्त नगरसेवक आहेत, त्यांचाच महापौर निवडला जातो. हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे की राखीव, हे या सोडतीवरून स्पष्ट होईल. त्यानंतर महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरले जातात आणि महापालिकेच्या सभागृहात मतदान होऊन नव्या महापौरांची घोषणा केली जाते.

