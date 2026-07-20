साई चरणी विदेशी भक्तांची मांदियाळी, 4 देशांमधील 28 भाविकांकडून दर्शन
शिर्डीच्या साईबाबांचे भक्त हे भारतापुरते मर्यादित नसून ते जगभरात आहेत. शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी अनेक विदेशी भक्त येत असतात. अशाच विदेशी भक्तांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : July 20, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 4:39 PM IST
अहिल्यानगर : शिर्डीच्या साईबाबांनी भक्तांना श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र दिला. साईबाबांचे भक्त हे जगतील प्रत्येक कोपऱ्यात आहेत. साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविक शिर्डीतील समाधी मंदिरात दर्शनासाठी येत असतात. जर्मनी, स्वित्झर्लंड, झेकोस्लोव्हाकिया आणि जपान या 4 देशांमधून काल 19 जुलैला 28 विदेशी भाविकांनी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी या सर्व विदेशी भाविकांचा दर्शनानंतर शाल, प्रसाद आणि साईबाबांची उदी देऊन सत्कार केला.
समाधी मंदिरातील स्टेजसमोर भजन : साईबाबांच्या या भक्तांनी आज पहाटेच्या काकड आरतीलाही हजेरी लावली. यावेळी भाविकांनी साईबाबांच्या समाधी मंदिरातील स्टेजसमोर काही वेळ भजन केलं. विदेशी भाविकांनी "ॐ साई, जय साई, श्री साई" हे भजन गायलं. त्यामुळे मंदिर परिसर दुमदुमला. यावेळी भाविकांनी दर्शनानंतर साईबाबांचं गुरूस्थान, द्वारकामाई, चावडी या सर्व ठिकाणी जाऊन दर्शन घेतलं.
"आम्ही सर्वजण साईबाबांवर नितांत श्रद्धा ठेवतो. साईबाबांचे भजन गातो तेव्हा आम्हाला मनापासून खूप आनंद मिळतो. दुबईतील एका भक्ताने जर्मनीत साईबाबांचं भव्य मंदिर उभारलंय. मंदिरात जेव्हा भाविक येतात तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागतात. साईबाबांच्या ऊर्जेमुळे लोकांना एक वेगळाच मानसिक दिलासा मिळतो", असं जेनी नावाच्या महिला भाविकांनी सांगितलं.
साईबाबा भाविकांच्या हृदयाला स्पर्श करतात : "भाविकांचं वेगवेगळ्या देशांतून इतक्या मोठ्या संख्येने साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येणं आणि त्यांच्या मनात भक्ती असणे हा आमच्यासाठी मोठा चमत्कारच आहे. साईबाबा भाविकांच्या हृदयाला स्पर्श करतात. त्यांची हीच शक्ती आम्हा सर्वांना इथे खेचून आणते", असेही यावेळी महिला भाविकांनी सांगितलं.
साई संस्थानचे आभार : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीने या परदेशी पाहुण्यांना अतिशय उत्तम आणि सुखद दर्शन मिळालं. साईबाबांच्या समाधीला स्पर्श करून दर्शन घेण्याची संधी मिळाल्याबद्दल सर्वच परदेशी भाविकांनी साई संस्थानचे आभार मानले. तसेच या भक्तांनी 'ओम साई राम'चा गजर करत आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. भाविकांच्या या शिर्डी दौऱ्यामुळे साईबाबांची कीर्ती जगभर कशी पसरली आहे हे अधोरेखित झालं.
दरम्यान आज जपानमधील 14 भाविकांचा आणखीन 1 ग्रुप साईबाबांच्या दर्शनासाठी आला आहे. गेल्या काही वर्षांत तब्बल 45 हून अधिक देशांतील भाविकांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्याची नोंद संस्थानकडे आहे. तसेच विदेशातील भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणगीही प्राप्त होत असल्याचे साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं.
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