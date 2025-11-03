लातुरात शासकीय नोकरीचे आमिष दाखवून 28.23 लाखांचा गंडा, आरोपी शरद जाधव किणीकरला अटक
गुन्ह्यात आरोपी शरद जाधवला मदत करणारी त्याची पत्नी अंजली जाधव किणीकर आणि दिल्ली येथील एक व्यक्ती या गुन्ह्यात समाविष्ट असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
लातूर- केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध शासकीय कार्यालयात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून लातूरमधील 34 विद्यार्थ्यांना तब्बल 28.23 लाखांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, याप्रकरणी लातूरच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून तब्बल 34 विद्यार्थ्यांची फसवणूक : लातूर शहरातील 'विजय' नर्सिंग स्कूलचा संचालक आरोपी शरद जाधव किणीकर याने त्याच्या नर्सिंग स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या तब्बल 34 विद्यार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध शासकीय कार्यालयात शासकीय नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून तब्बल 34 विद्यार्थ्यांची फसवणूक करून तब्बल 28 लाख 23 हजारांचा गंडा घातला असून, रकमेचा आकडा जवळपास 2 कोटी 50 लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केलीय.
वाघमारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल : या गुन्ह्यात आरोपी शरद जाधवला मदत करणारी त्याची पत्नी अंजली जाधव किणीकर आणि दिल्ली येथील एक व्यक्ती या गुन्ह्यात समाविष्ट असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. याप्रकरणी पीडित सिद्धांत बनसोडे आणि साक्षी वाघमारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी शरद जाधव किणीकरला न्यायालयात हजर केले असता, त्याला 5 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या गुन्ह्यातील त्याची पत्नी आरोपी अंजली जाधव किणीकर अद्याप फरार आहे. सदरील गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक सुधाकर चव्हाण करीत आहेत.
आरोपी शरद जाधव किणीकरला अटक : खरं तर आरोपी शरद जाधव किणीकर याने लातुरात त्याच्या वडिलांच्या नावाने 'विजय' नर्सिंग कॉलेज मागील एक वर्षांपूर्वी सुरू केले आहे. या नर्सिंग कॉलेजमध्ये लातूर जिल्ह्यासह परजिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. याच नर्सिंग स्कूलमधील काही विद्यार्थ्यांना संचालक असलेल्या शरद जाधव किणीकर याने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध शासकीय कार्यालयात मी अनेकांना नोकरी लावली असून, तुम्हालाही नोकरी लावतो, असे सांगून तब्बल 34 विद्यार्थ्यांना आपली शिकार बनवले. त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळले. काही विद्यार्थ्यांना मुंबई आणि दिल्ली येथे ट्रेनिंगच्या नावाखाली नेऊन ठेवले. या कामात आरोपी शरद जाधव किणीकरला त्याची पत्नी अंजली हिने मदत केलीय. आपली फसवणूक झाली आहे हे समजल्यानंतर पीडित सिद्धांत बनसोडे आणि साक्षी वाघमारे यांनी लातूरच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम BNS-318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) अन्वये नोकरीचे आमिष दाखवणे, बनावट नियुक्तीपत्र देणे, बनावट ट्रेनिंग देणे, अशी फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी शरद जाधव किणीकरला अटक करण्यात आली आहे.
गुन्ह्यातील रक्कमही वाढण्याची शक्यता : गुन्ह्यातील आरोपी शरद किणीकर आणि त्यांची पत्नी अंजली किणीकर यांनी आतापर्यंत 34 लोकांना फसवल्याची शक्यता आहे. तसेच गुन्ह्यातील रक्कमही वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच लातूरच्या जनतेनं कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये आणि जर ते बळी पडले असतील तरी त्यांनी लातूरमधील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यावी, असं आवाहन पोलीस निरीक्षक सुधाकर चव्हाण यांनी सांगितलं.
