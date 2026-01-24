ETV Bharat / state

दुचाकीनं पाठलाग करत आले अन् गावठी कट्ट्यातून तरुणाच्या डोक्यात घातल्या गोळ्या : जालना हादरला

अज्ञात आरोपींनी केलेल्या गोळीबारात तरुणाचा मृत्यू झाला. या मारेकऱ्यांनी तरुणाच्या डोक्यात चार राऊंड फायर केले, त्यामुळे हा तरुण जागीच कोसळला.

27 Years Youth Shot Dead In Jalna
चरण रायमूलकर
ETV Bharat Marathi Team

January 24, 2026

जालना : शहरातील नुतन वसाहत परिसरात अज्ञात आरोपींनी एका तरुणावर गोळीबार करत त्याची निर्घृण हत्या केली आहे. चरण रायमूलकर असं या गोळीबारात ठार झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. ही घटना नुतन वसाहत परिसरात शुक्रवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. चरण हा नुतन वसाहत परिसरातील रहिवासी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस मारेकऱ्यांचा शोध घेत असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बंसल यांनी दिली.

नुतन कॉलनी परिसरात तरुणावर गोळीबार : चरण रायमूलकर हा नुतन कॉलनीत असताना त्याच्यावर अज्ञात आरोपींनी गोळीबार केला. आरोपींनी गावठी पिस्तुलनं चार राऊंड फायर केले. गोळ्या लागल्यानंतर चरण रायमूलकर गंभीर जखमी अवस्थेत खाली कोसळला. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं जखमी अवस्थेतील चरणला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.

आरोपी फरार, पोलिसांचा तपास सुरू : गोळीबार केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांसह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसराचा पंचनामा केला असून सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू आहे. दरम्यान, या हत्येमागील नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट असून जुन्या वादातून की अन्य कोणत्या कारणातून ही हत्या झाली, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बंसल यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, “नुतन वसाहत परिसरात गोळीबाराची घटना घडली असून एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आलं आहे. लवकरच आरोपींना अटक केली जाईल. सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.”

शहरात पसरली दहशत : या घटनेनंतर नुतन वसाहत परिसरात दहशत पसरली असून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. दिवसाढवळ्या गोळीबाराची घटना घडल्यानं शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांकडून परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून नागरिकांना शांतता राखण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

