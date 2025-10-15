तिसऱ्या फेरीमध्ये वैद्यकीय शिक्षणात 2650 नवीन जागा; महाराष्ट्रात 150 जागांची भर
विशेषतः नागपूर, सोलापूर, नांदेड, आणि पुणे विभागातील महाविद्यालयांना काही जागा अधिक मिळणार आहेत.
Published : October 15, 2025 at 5:35 PM IST
मुंबई : राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने देशभरातील वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) अभ्यासक्रमांसाठी 2650 नव्या जागांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी 150 जागा महाराष्ट्रात वाढल्या आहेत. या जागांचा समावेश तिसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेत केला जाणार आहे. या नव्या मंजुरीमुळं राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे. विशेषतः नागपूर, सोलापूर, नांदेड, आणि पुणे विभागातील महाविद्यालयांना काही जागा अधिक मिळणार आहेत. महाराष्ट्रात आधीच सुमारे 350 जागांची वाढ मंजूर झाली होती. आता त्या संख्येत आणखी भर पडली आहे.
फॉर्म भरण्यासाठी मर्यादित कालावधी : "सध्या राज्यात पहिल्या दोन फेऱ्यांनंतरही 606 एमबीबीएस आणि बीडीएस जागा रिक्त आहेत. त्यामुळं तिसरी फेरी ही विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या फेरीसाठी नोंदणी प्रक्रिया 11 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली असून, विद्यार्थ्यांना पसंती फॉर्म भरण्यासाठी मर्यादित कालावधी देण्यात आला आहे. राज्य वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयानं जागा वाढल्यानं राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध होतील," असं राज्य सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी सांगितलं.
राज्याला 150 अतिरिक्त जागांची मंजुरी : याचबरोबर, ही वाढ डॉक्टरांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी प्रशासनानं उचललेले अनुकूल पाऊल असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "महाराष्ट्रातील गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय शिक्षणावर भर ठेवत आम्ही एनएमसीकडे नवीन प्रस्ताव सादर केले होते. त्या अनुषंगानं राज्याला 150 अतिरिक्त जागांची मंजुरी मिळाली आहे. ही वाढ ग्रामीण व शहरी आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देणारी ठरेल," असंही राज्य सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी सांगितलं.
|महाराष्ट्रातील वैद्यकीय जागावाढ (तिसरी फेरी)
|जिल्हा/विभाग
|वाढलेल्या जागा
|महाविद्यालयाचे नाव / प्रकार
|विशेष नोंद
|नागपूर
|40
|गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपूर
|इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारानंतर मंजुरी
|सोलापूर
|30
|पंढरपूर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (खासगी)
|नवीन युनिट सुरू
|नांदेड
|20
|डॉ. शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज
|प्राध्यापक उपलब्धतेवरून वाढ
|पुणे
|25
|भाऊसाहेब हिरे मेडिकल कॉलेज व काही डीम्ड कॉलेजेस
|सीट वाढीस मंजुरी एमएनसीकडून
|कोल्हापूर
|15
|सीपीआर हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज
|हॉस्पिटल सुविधांनुसार वाढ
|मुंबई/ठाणे विभाग
|20
|केईएम, सायन व ठाणे जीएमसीमध्ये अल्प वाढ
|फॅकल्टी व बेड क्षमतेवरून मंजुरी
|एकूण वाढलेल्या जागा : 150
