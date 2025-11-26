कसाबला कोर्टात ओळणाऱ्या साक्षीदाराला सरकारनं दिलं होतं आश्वासन; पण पूर्ततेसाठी द्यावा लागला न्यायालयीन लढा, पाहावी लागली 17 वर्ष वाट!
मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात बचावलेल्या एका 21 वर्षीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तरुणीचा लढा तब्बल 17 वर्षांनी संपुष्टात आलाय.
Published : November 26, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 8:52 PM IST
मुंबई : '26/11/2008' ही तारीख कोणीही विसरू शकणार नाही. 26/11 ला मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. या दहशतवादी हल्ल्यात बचावलेल्या एका 21 वर्षीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तरुणीचा लढा तब्बल 17 वर्षांनी संपुष्टात आलाय. ही साक्षीदार तरूणी आहे देविका रोटवन. देविकानं नुकतंच आपलं पदवीपर्यंतच शिक्षण पूर्ण केलंय. या मुलीनं वयाच्या 8 व्या वर्षी जे भोगलंय आणि त्यातूनं स्वत:ला सावरत तिनं कुबड्यांवर न्यायालयात उभं राहून दहशतवादी कसाबची ओळख पटवली होती. या मुलीनं हिंमत दाखवून कसाबला फासावर लटकवण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. मात्र, त्यानंतर सरकार दरबारी जाहीर झालेल्या मदतीच्या आश्वासनांची पूर्तता करून घेण्यासाठी तिला तब्बल 17 वर्षांची वाट पाहावी लागली.
का द्यावा लागला देविकाला न्यायालयीन लढा? : सरकारकडून जाहीर झालेली मदत कधी मिळणार?, अशी मागणी करत 2020 मध्ये देविकाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. केंद्र तसंच राज्य सरकारनं 26/11 च्या घटनेनंतर 12 वर्षांत राहण्यासाठी घर देण्याचं आश्वासन देऊनही पूर्तता केली नाही. त्यामुळं देविका रोटावन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आपल्या कुटुंबीयांना राहण्यासाठी घर आणि आपलं पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याकरता शासनानं विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी तिनं या याचिकेतून केली होती. त्यानंतर दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर अखेर यंदा जून 2025 मध्ये देविकाला अल्पउत्पन्न गटात सरकारी कोट्यातून अंधेरी परिसरात राहण्यासाठी घर देण्यात आलंय. जिथं ती सध्या आपल्या कुटुंबीयांसोबत राहतेय.
काय होती देविकाची याचिका? : 26/11 च्या हल्ल्यात कसाब सीएसएमटी स्थानकासमोरील एका गल्लीत घुसला होता. तेथील एका चाळीत कसाबनं गोळीबार केला. या गोळीबारात 8 वर्षांची देविका गंभीर जखमी झाली होती. ज्यात तिच्या पायाला गोळी लागली. त्यानंतरही तिनं वयाच्या 10 व्या वर्षी कुबड्यांवर न्यायालयात हजेरी लावत कसाबविरोधात साक्ष दिली होती. राज्य सरकारनं आपल्याला नुकसान भरपाई म्हणून घर व शिक्षणाचा खर्च करण्याची हमी दिली होती. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण व्हायला तिला तब्बल 17 वर्ष वाट पाहावी लागली. या घटनेनंतर इतरांप्रमाणे तिलाही 13 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिलीय, अशी माहिती सरकारनं उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र हे सर्व पैसे एकामागोमाग झालेल्या शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारांसाठीच खर्च झाले. त्यामुळं शिक्षणाचा खर्च व कबूल केल्याप्रमाणे घर देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देविकानं या याचिकेतून केली होती.
काय घडलं होतं, त्या रात्री? : 26/11 ला लष्कर-ए-तोयबा संघटनेचा दहशतवादी अजमल कसाब आणि इतर दहशतवाद्यांनी सीएसएमटी स्थानकात अंदाधुंद गोळीबार केला होता. त्यावेळी देविका आपल्या कुटुंबीयांसह पुण्याला जाण्यासाठी स्टेशन परिसरात आली होती. अचानक झालेल्या हल्ल्यात या कुटुंबानं जवळचा आडोसा घेतला. मात्र कसाबनं केलेल्या गोळीबारात देविकाच्या उजव्या मांडीला गोळी लागली. गोळी लागल्यामुळं देविका बेशुद्ध झाली. त्यावेळी दहशतवादी स्टेशन परिसरातून निघून जाताच पोलिसांनी तिला जवळच्याच सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल केलं. त्यानंतर तिच्यावर एकापाठोपाठ एक अशा सहा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. यानंतर 26/11 च्या या दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्यात देविकाची साक्ष अतिशय महत्त्वाची ठरली. ती या घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होती. विशेष म्हणजे देविकानं निर्भिडपणे साक्ष देत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या असलेल्या कसाबनेच गोळीबार केल्याचं न्यायालयाला सांगितलं होतं. गोळी लागल्यानं त्यावेळी देविकाला चालताही येत नव्हतं. तरीही तिनं न्यायालयात येऊन साक्ष दिली होती. दरम्यान, देविकाच्या आईचं निधन झालं असून वडील व भाऊ, असं तिचं छोट कुटुंब आहे.
सरकारकडून काय दिलं होतं मदतीचं आश्वासन : तत्कालीन केंद्र सरकार व राज्य सरकारतर्फे देविकाचं न्यायालयातील साक्षीनंतर प्रचंड कौतुक झालं होतं. वांद्रे सुभाषनगरमधील चाळीतील भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या देविकाची नेतेमंडळींनी भेट देऊन विचारपूसही केली होती. या दहशतवादी हल्यातील एक प्रमुख साक्षीदार म्हणून ईडब्लूएस स्कीम अंतर्गत तिला तेव्हा घर देण्याचे आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, वर्षामागून वर्ष लोटली आणि देविकाला दिलेलं हे आश्वासन हवेतच विरून गेलं. अखेर देविकानं अॅड. उत्सव बैंस यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्या वडील व भावाला गरिबीमुळं सध्या भाड्याचं घर चालवणं कठीण जात असून शासनानं दिलेल्या आश्वासनानुसार, राहण्यासाठी घर द्यावं तसंच आपल्या शिक्षणाचाही खर्च उचलावा अशी विनंती तिनं या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली होती.
अखेर न्यायालयाच्या निर्देशनानंतर मिळालं घर : न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. ज्यात तिनं न्यायालयाला सांगितलं होतं की, आपल्याला आर्थिक दुर्बल घटकातून घर द्यावं, या मागणीसाठी 2020 मध्ये राज्य सरकारकडे अर्ज केला होता. हा अर्ज बराचकाळ प्रलंबित असल्यानं या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयानं देऊनही राज्य सरकारला निर्णय घेण्यात चाल-ढकल करतंय, हे या याचिकेतून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मात्र 26/11 हल्ल्यातील देविकासह सर्व जखमींना नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे, असं सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं. जर जखमींना नुकसान भरपाई दिली असेल तर घर कसं देता येईल?, असा सवाल यावेळी न्यायालयानं उपस्थित केला. त्यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जखमींना नुकसान भरपाई म्हणून घर देण्याची तरतूद आहे, असा युक्तिवाद देविकाच्यावतीनं करण्यात आला. तसंच सरकारनं आमच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, किमान पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर द्यावं, अशी मागणी देविकाच्यावतीनं करण्यात आली. यावर अखेर न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकारनं देविकाला अंधेरीत घर उपलब्ध करून दिलं.
