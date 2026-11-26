तुटलेलं बोट खिशात घेतलं, जीभ बाहेर काढून मृत्यूचं सोंग केलं अन् कसाब फसला! 26/11 च्या काळरात्रीचा अंगावर काटा आणणारा जिवंत अनुभव
26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात वाहनचालक मारुती फड यांनी अजमल कसाब व त्याच्या साथीदाराच्या अंगावर आपली गाडी घालून आणि गोळीबारानंतर गाडीत मृत्यूचे सोंग घेऊन जीव वाचवला.
Published : November 26, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:26 AM IST
मुंबई : 26 नोव्हेंबर 2008. मुंबईकरांच्या स्मरणात कायमचा कोरला गेलेला काळा दिवस. नेहमीप्रमाणे धावणारी मुंबई अचानक गोळीबाराच्या आवाजानं हादरली. रेल्वे स्थानकं, पंचतारांकित हॉटेल्स, रुग्णालये आणि गर्दीची ठिकाणं दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आली. हातात एके-47 रायफल, ग्रेनेड आणि डोक्यात क्रूर कट घेऊन पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला. पुढील सुमारे 60 तास मुंबई दहशतीच्या सावटाखाली होती. या हल्ल्यात 166 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जण जखमी झाले. मुंबई पोलिसांचे शूर अधिकारी हेमंत करकरे, अशोक कामटे आणि विजय साळसकर यांच्यासह अनेक पोलिसांनी देशासाठी प्राणांची आहुती दिली.
दहशतवाद्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), कामा रुग्णालय, लिओपोल्ड कॅफे, ताज हॉटेल, ओबेरॉय-ट्रायडंट हॉटेल आणि नरिमन हाऊस यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य केलं. या हल्ल्याची योजना, त्यामागील कट आणि दहशतवाद्यांचे क्रौर्य देशानं पाहिलं. मात्र, त्या रात्री मृत्यूला अगदी समोरून पाहणाऱ्या आणि स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता दहशतवाद्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या शौर्याच्या कहाण्याही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
अशाच दोन प्रत्यक्षदर्शींच्या अंगावर काटा आणणाऱ्या आठवणी म्हणजे मारुती फड आणि अनिल निर्मळ यांचा अनुभव. त्यापैकी मारुती फड हे त्या वेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागात वाहनचालक म्हणून कार्यरत होते. वैद्यकीय शिक्षण सचिवांच्या गाडीवर त्यांची नियुक्ती होती. 26 नोव्हेंबरच्या रात्री ते मंत्रालयाकडे निघाले आणि काही मिनिटांतच त्यांचा सामना अजमल कसाब आणि अबू इस्माईल या दोन दहशतवाद्यांशी झाला. त्यानंतर जे घडले, ते एखाद्या चित्रपटातील थरारक प्रसंगालाही मागे टाकणारे होते. दहशतवाद्यांच्या अंगावर त्यांनी आपली होंडा सिटी गाडी घातली. प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या गोळीबारात त्यांच्या हाताचं बोट तुटलं, कमरेत गोळी लागली आणि गाडीवर ग्रेनेड फेकण्यात आले. अखेर स्वतःच्या गाडीतच मृत झाल्याचं सोंग करून त्यांनी मृत्यूला चकवा दिला.
दुसरीकडे, अनिल निर्मळ यांनीही मेट्रो सिनेमाजवळ दहशतवाद्यांच्या गोळीबाराचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. पोलिसांची गाडी समजून ज्या वाहनाचं शूटिंग करण्यासाठी त्यांनी कॅमेरा फिरवला, त्याच वाहनातून अचानक गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यांच्या हाताला गोळी लागली. डिव्हायडरच्या आड बसल्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. आज या घटनेला 18 वर्षे पूर्ण होत असली, तरी त्या रात्रीच्या जखमा त्यांच्या शरीरावर आणि मनावर कायम आहेत.
रात्री साडेनऊच्या सुमारास गोळीबाराचे आवाज; टीव्ही सुरू करताच मुंबईवर हल्ल्याची बातमी!
त्या दिवशीची संध्याकाळ मारुती फड यांच्यासाठी इतर दिवसांसारखीच होती. दिवसभराची नियमित ड्युटी संपवून ते संध्याकाळी 7 ते 7.30 च्या दरम्यान घरी आले. जेवण केलं आणि नेहमीप्रमाणे झोपण्याची तयारी केली. मात्र, रात्री साधारण 9.30 ते 10 च्या दरम्यान बाहेरून अचानक गोळीबाराचे आवाज येऊ लागले. झोपेतून उठून त्यांनी टीव्ही सुरू केला. सुरुवातीला कुलाब्यात दोन गटांमध्ये फायरिंग सुरू असल्याची बातमी झळकली. त्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत ट्रायडंट हॉटेलमध्ये गोळीबार झाल्याची आणि पुढे सीएसटी स्थानकावरही फायरिंग झाल्याची बातमी आली.
एकापाठोपाठ एक समोर येणाऱ्या या बातम्यांमुळे फड यांच्या लक्षात आलं की, हा स्थानिक गटांमधील वाद नसून मुंबईवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. त्यांनी तातडीनं पत्नीला उठवले. मुंबईत दहशतवादी घुसल्याचं आणि मोठ्या प्रमाणावर गोळीबार सुरू असल्याचं सांगितलं. साहेबांचा फोन आल्यास आपल्याला जावं लागेल, असंही त्यांनी पत्नीला सांगितलं. मात्र, पत्नीनं त्यांना बाहेर जाण्यास स्पष्ट नकार दिला. "नाही, तुम्ही जायचं नाही. मोबाईल बंद करून ठेवा", असं ती म्हणाली. त्यावर फड यांनी, "नाही, माझं कर्तव्य आहे. मला जावं लागेल. फोन आल्यानंतर बघू", असं उत्तर दिलं.
दोघेही टीव्हीवर सुरू असलेल्या बातम्या पाहत होते. तेवढ्यात भूषण गगराणी साहेबांचा फोन आला. "मारुती, तुम्ही कुठे आहात?" असा प्रश्न त्यांनी केला. "सर, घरी आहे", असं फड यांनी सांगितलं. त्यावर गगराणी यांनी मुंबईत दहशतवादी घुसल्याचं सांगून तातडीनं मंत्रालयात येण्यास सांगितलं. मात्र, फड यांनीही त्यांना सावध केलं. "सर, तुम्ही घराच्या बाहेर पडू नका. माझ्या इथेसुद्धा बाजूला फायरिंगचे आवाज येत आहेत. मी खाली जाऊन जागा पाहतो. जागा मिळाली तर ताबडतोब तुमच्याकडे येतो, पण तुम्ही घराच्या बाहेर पडू नका", असं त्यांनी सांगितलं.
कामा रुग्णालयाच्या परिसरात कसाब आणि इस्माईल; मंत्रालयाकडे जाण्याचा निर्णय
फोन झाल्यानंतर फड घराबाहेर पडले. इमारतीखाली आल्यानंतर परिसरातील परिस्थिती पाहून त्यांनी पुढे जाण्याचा मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या डाव्या बाजूला एसबी-1 चं कार्यालय होतं. त्याच्या पुढे टाइम्स ऑफ इंडिया आणि सीएसटी स्थानक होतं, तर मध्ये कामा रुग्णालय होतं. याच परिसरात कसाब आणि इस्माईल या दोन दहशतवाद्यांनी सीएसटीवर अंदाधुंद गोळीबार केल्यानंतर कामा रुग्णालयाच्या दिशेनं मोर्चा वळवला होता.
फड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामा रुग्णालयात गोळीबार सुरू होता. रुग्णालयाच्या डाव्या बाजूला फायरिंग होत असल्यानं उजव्या बाजूनं, मेट्रोच्या दिशेनं मंत्रालयाकडे जाता येईल, असा त्यांनी अंदाज बांधला. त्यांनी आपली होंडा सिटी गाडी काढली आणि मंत्रालयाच्या दिशेनं प्रवास सुरू केला.
मात्र, त्याच वेळी दहशतवाद्यांची हालचाल सुरू होती. कामा रुग्णालय परिसरात आयपीएस अधिकारी दाते यांच्यावर ग्रेनेड फेकल्यानंतर दहशतवाद्यांनी रुग्णालयाच्या कंपाऊंडवरून उडी मारली आणि जे.जे. व झेवियर्स कॉलेजच्या समोरील परिसरात प्रवेश केला. फड गाडी घेऊन पुढे जात असताना त्यांना समोर दोन तरुण दिसले. त्यांच्या पाठीवर बॅगा होत्या. त्यांनी शस्त्रे पायाच्या दिशेनं उभी धरली असल्यामुळे सुरुवातीला फड यांना ती दिसली नाहीत. त्यामुळे ते कदाचित कॉलेजचे विद्यार्थी असावेत, असा त्यांचा समज झाला; पण काही क्षणांतच परिस्थिती बदलली.
मेट्रो सिनेमाच्या दिशेनं काही पोलीस येत असल्याचे दिसले. त्या पोलिसांवर दोन्ही दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. तेव्हा फड यांच्या लक्षात आलं की, हेच ते दहशतवादी आहेत, ज्यांनी संपूर्ण मुंबईला वेठीस धरलं आहे.
क्षणाचाही विचार न करता दहशतवाद्यांच्या अंगावर घातली होंडा सिटी
त्या क्षणी स्वतःचा जीव वाचवण्यापेक्षा दहशतवाद्यांना रोखणं महत्त्वाचं आहे, असा निर्णय फड यांनी घेतला. एका क्षणाचाही विचार न करता त्यांनी थेट दहशतवाद्यांच्या अंगावर गाडी घातली. गाडीचा जोरदार धक्का बसल्यानं दोन्ही दहशतवादी फुटपाथवर उड्या मारून कॉर्नरला खाली पडले. मात्र, फड यांची होंडा सिटी गाडी फुटपाथवर अडकली. त्यांनी दोन वेळा गाडी मागे घेऊन पुन्हा दहशतवाद्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला; पण छोटी गाडी फुटपाथवर अडकल्यामुळे त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.
दरम्यान, कसाबने डाव्या हातानं शस्त्र उचलल्याचं फड यांच्या लक्षात आले. तो आपल्यावर गोळीबार करणार, हे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी ड्रायव्हिंग सीट मागे ओढली आणि स्वतःला खाली झुकवले. रिव्हर्स गिअर टाकून गाडी मागे घेण्यास सुरुवात केली. तेवढ्यात पहिली गोळी झाडण्यात आली. फड खाली वाकलेले असल्यामुळे गोळी त्यांच्या डोक्याला न लागता सीटमधून पाठीमागे गेली. ते सांगतात, "मी खाली वाकलो म्हणून वाचलो; अन्यथा ती गोळी थेट डोक्यात लागली असती." पण संकट अजून संपलं नव्हतं.
गाडी रिव्हर्स घेत असताना त्यांचा एक हात स्टिअरिंगवर होता. दुसऱ्या गोळीनं त्यांच्या हाताचा वेध घेतला. गोळी लागल्यानं त्यांच्या हाताचं एक बोट पूर्णपणे तुटून पडलं. त्यांनी ते बोट नंतर हॉस्पिटलमध्येही सोबत नेलं. डॉक्टरांनी पुढे ते बोट जोडलं. याच दरम्यान गाडीच्या डाव्या बाजूच्या दरवाजातून आणखी एक गोळी त्यांच्या कमरेत घुसली. हातातून रक्त वाहत होतं, कमरेत गोळी लागली होती; तरीही ते गाडी मागे घेण्याचा प्रयत्न करत होते.
टायर फोडला, गाडीवर ग्रेनेड फेकले; मृत झाल्याचं सोंग करून वाचवला जीव
गाडी सतत मागे जात असल्याचं पाहून दहशतवाद्यांनी फड यांच्या गाडीचा टायर फोडला. टायर फुटल्यामुळे गाडी झिगझॅग होत रस्त्यावर आडवी थांबली. गाडी थांबताच दहशतवाद्यांनी तिच्यावर ग्रेनेड फेकले. सुदैवानं ते ग्रेनेड गाडीच्या खालून पलीकडे गेले आणि तिथे फुटले. फड यांनी मान वर करून पाहिलं, तर दोन्ही दहशतवादी त्यांच्या दिशेनं येत होते. अशा परिस्थितीत गाडीतून बाहेर पडून पळण्याचा प्रयत्न केला असता, तर त्यांनी आपल्यावर गोळ्या झाडल्या असत्या, हे त्यांना समजलं.
त्यांनी तातडीनं मोबाईल स्विच ऑफ केला आणि गाडी सेंट्रल लॉक केली. गाडीच्या काचा फुटल्या होत्या. हातातून मोठ्या प्रमाणावर रक्त वाहत होतं. त्यांनी डोक्यावर हात टाकला असता डोक्यावर आणि तोंडावरही रक्त लागले होते. आता स्वतःला वाचवण्याचा एकच मार्ग होता.
फड यांनी गाडीतच मृत झाल्याचं सोंग केले. त्या वेळी त्यांची शरीरयष्टी बारीक असल्यामुळे क्लच आणि ब्रेकच्या मधल्या गॅपमध्ये त्यांना खाली बसता आले. त्यांनी जीभ बाहेर काढली आणि मृत व्यक्तीप्रमाणे निश्चल पडून राहिले. दोन्ही दहशतवादी गाडीजवळ आले. त्यांनी दोन्ही बाजूंचे दरवाजे ओढून पाहिलं. आत रक्तानं माखलेले फड मृत झाल्याचं सोंग करून पडले होते. दहशतवाद्यांना ते खरोखरच मृत झाले असावेत, असं वाटलं. त्यामुळे त्यांनी त्यांना सोडलं आणि गाडीच्या मागील बाजूला गेले. मृत्यू काही फुटांच्या अंतरावर उभा असताना केवळ प्रसंगावधान आणि धैर्याच्या जोरावर फड यांनी आपला जीव वाचवला होता.
काही वेळाने एक व्हॅन आली; पुन्हा सुरू झाला गोळीबाराचा थरार
काही वेळ परिसरात शांतता होती. तेवढ्यात गाडीच्या मागील बाजूनं फड यांच्या दिशेनं एक व्हॅन आली. व्हॅन येताच दोन्ही दहशतवादी रस्त्यालगत असलेल्या छोट्या झुडपांमध्ये आणि झाडांमध्ये लपले. एक दहशतवादी एका बाजूला, तर दुसरा दुसऱ्या बाजूला लपला होता. दोघांमध्ये बरंच अंतर होतं. त्यांनी त्या व्हॅनला मधोमध ठेवून दोन्ही बाजूंनी गोळीबार करण्याची तयारी केली.
फड अधूनमधून गाडीतून थोडे वर उठून पाहत होते आणि पुन्हा खाली लपत होते. काही वेळानं गोळीबार सुरू झाला. एका दहशतवाद्यानं पुढून, तर दुसऱ्याने मागून फायरिंग सुरू केले. गाडीवर अक्षरशः अंदाधुंद गोळ्या झाडल्या जात होत्या. फड यांच्या गाडीच्या डाव्या बाजूनं काही पोलीस अधिकारी आणि कामटे साहेब उतरल्याचं त्यांना दिसले. कामटे साहेबांनी गाडीच्या बोनटवर शस्त्र ठेवून दहशतवाद्यांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात कसाबच्या हाताला गोळी लागली आणि त्याचं शस्त्र खाली पडलं.
मात्र, कसाबने खाली पडलेलं शस्त्र पुन्हा उचललं आणि न थांबता गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात कामटे साहेब खाली कोसळले. त्यानंतर साधारण दोन मिनिटे शांतता झाली. फड अजूनही गाडीत लपून बसले होते. काही वेळानं दोन्ही दहशतवादी त्यांच्या गाडीजवळ गेले. त्यानंतर त्यांनी तिथली गाडी घेतली आणि कामा रुग्णालयाच्या दिशेनं न जाता तेथून बाहेर पडले. दहशतवादी फड यांच्या गाडीच्या अगदी जवळून गाडी घेऊन निघाले; तरीही फड जागचे हलले नाहीत. कारण आपण दिसलो असतो, तर पुन्हा गोळीबार झाला असता आणि जीव वाचण्याची शक्यता संपली असती.
मेट्रो सिनेमाजवळ अनिल निर्मळ यांनाही लागली गोळी; पोलिसांची गाडी समजून झाला गैरसमज
26/11च्या त्या रात्रीचा थरार केवळ मारुती फड यांनीच अनुभवला नव्हता. मेट्रो सिनेमाजवळ अनिल निर्मळ यांनीही दहशतवाद्यांच्या गोळीबाराचा प्रत्यक्ष सामना केला. अनिल निर्मळ घरी असताना त्यांना मुंबईत काहीतरी गंभीर प्रकार सुरू असल्याचा फोन आला. त्यानंतर ते कार्यालयात आले आणि आपल्या रिपोर्टरला सोबत घेऊन घटनास्थळी जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्याकडे स्वतःची गाडी नव्हती, त्यामुळे एका दुचाकीवरून दोघेही घटनास्थळी निघाले. पेट्रोल पंपाजवळ पोहोचेपर्यंत त्यांना प्रचंड गोळीबाराचे आवाज ऐकू येत होते. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचं लक्षात आल्यामुळे ते जीटी हॉस्पिटलच्या बाजूला गेले.
तिथे तर गोळीबाराचे आवाज आणखी भयानक होते. त्यामुळे त्यांनी तिथेच थांबण्याचा निर्णय घेतला. काही वेळाने एक गाडी त्या दिशेनं येताना दिसली. सुरुवातीला त्यांना वाटलं की, ती पोलिसांचीच गाडी आहे. आता परिस्थिती नियंत्रणात आली असावी, असंही त्यांना वाटलं. मात्र, गाडी जवळ येताच अचानक त्यातून गोळीबार सुरू झाला. ते त्या वेळी रस्त्यावरील डिव्हायडरजवळ खाली बसले होते. अचानक झालेल्या गोळीबारात अनिल निर्मळ यांच्या हाताला गोळी लागली. ते खाली कोसळले. त्यांचा हात पूर्ण सुन्न पडला. कॅमेरा कुठे गेला, हेही त्यांना समजलं नाही. गोळीबार करणारी गाडी पुढे निघून गेली. ते सांगतात, "मी डिव्हायडरजवळ खाली बसलो होतो म्हणून वाचलो. उभा असतो, तर कदाचित कुठेही गोळी लागली असती." काही मिनिटांपूर्वी पोलिसांची गाडी असल्याचा झालेला समज आणि पुढच्याच क्षणी झालेला गोळीबार, या अनुभवाने ते हादरून गेले होते.
गोळ्या लागल्यानंतरही मदतीसाठी फोन; भूषण गगराणी यांचा पुन्हा संपर्क
गोळीबार करणारी गाडी निघून गेल्यानंतर मारुती फड दोन ते तीन मिनिटे शांत राहिले. त्यांचा मोबाईल बंद होता. परिसरात काहीशी शांतता निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी मोबाईल सुरू केला. तेवढ्यात मंत्रालयाच्या कंट्रोल रूममधून लँडलाईनवरून भूषण गगराणी साहेबांचा फोन आला. "मारुती, तुम्ही कुठे आहात?" असा प्रश्न त्यांनी केला. "सर, मला गोळ्या लागल्या आहेत", असं फड यांनी सांगितलं. त्यांच्या अंगावर सर्वत्र रक्त होतं. पोटात गोळी लागली आहे की कमरेत, नेमकं कुठे जखम झाली आहे, हेही त्यांना समजत नव्हतं. गगराणी यांनी त्यांना जीटी हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास सांगितलं. मात्र, त्या परिस्थितीत स्वतःहून हॉस्पिटलपर्यंत जाणं शक्य नसल्याचं फड यांनी सांगितलं. "मला जाणं शक्य नाही. तुम्ही पेट्रोलिंगची गाडी पाठवा", अशी विनंती त्यांनी केली.
त्यानंतर दोन जिप्सी घटनास्थळी आल्या. मात्र, त्यामध्ये साध्या कपड्यांतील अधिकारी होते. त्या क्षणी कोण पोलीस आणि कोण दहशतवादी, याबद्दलही त्यांना खात्री वाटत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी त्या गाड्यांमध्ये बसण्याचं धाडस केलं नाही. काही वेळाने गगराणी यांचा पुन्हा फोन आला. गाड्या आल्या का, असं त्यांनी विचारलं. फड यांनी दोन जिप्सी आल्याचं सांगितलं; पण त्यातील अधिकारी सिव्हिल ड्रेसमध्ये असल्यानं आपल्याला खात्री वाटत नसल्याचं स्पष्ट केलं. मोठी पोलीस गाडी पाठवण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर पोलिसांची मोठी व्हॅन आली. त्यातील सर्व अधिकारी गणवेशात होते. त्यानंतर फड गाडीतून बाहेर आले. आपण या गाडीचे वाहनचालक असून आपल्याला गोळ्या लागल्याचं त्यांनी पोलिसांना सांगितलं. पोलिसांनी त्यांना व्हॅनमध्ये बसवलं आणि जीटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं.
जीटी हॉस्पिटलमध्ये अनिल निर्मळ यांच्याशी भेट; 58 दिवस रजा, वर्षभर उपचार
जीटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर फड यांच्यावर उपचार सुरू झाले. साधारण अर्ध्या तासानं अनिल निर्मळही त्याच वॉर्डमध्ये आले. त्यांच्या हातालाही गोळी लागलेली होती. दोघेही एकाच घटनेच्या परिसरात होते, हे समजल्यानंतर त्यांची ओळख झाली आणि पुढे ती कायम राहिली. फड यांना एकूण 58 दिवस रजेवर राहावे लागले. मात्र, उपचारांचा कालावधी तिथेच संपला नाही. साधारण वर्षभर त्यांची ट्रीटमेंट सुरू होती. हाताच्या जखमेवर दररोज ड्रेसिंग आणि बँडेज बदलण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये जावं लागत होतं. कमरेत गोळी लागल्यामुळे निर्माण झालेला त्रास आजही कायम आहे. त्या रात्री शरीरावर झालेल्या जखमा भरल्या, पण त्याचे परिणाम पूर्णपणे संपलेले नाहीत. फड सांगतात की, आजही कमरेत त्रास होतो. हाताचं बोट जोडण्यात डॉक्टरांना यश आलं असलं, तरी त्या जखमेची आठवण कायमची आहे.
वाहनचालक ते सहाय्यक कक्षाधिकारी; शासनाने बदलला संवर्ग
26/11च्या हल्ल्यानंतर फड यांच्या आयुष्याला वेगळं वळण मिळालं. हाताच्या बोटाला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे वाहनचालक म्हणून काम करताना अडचणी निर्माण झाल्या. विशेषतः गाडीचे टायर बदलणे आणि वाहनाशी संबंधित इतर कामं करणं त्यांना शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे जवळपास एक वर्षानंतर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करून शासनानं त्यांचा संवर्ग बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना वाहनचालक पदावरून लिपिक (क्लरिकल) संवर्गात घेण्यात आले. 2021 मध्ये त्यांना सहाय्यक कक्षाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाली. सध्या ते गृह विभागात कार्यरत आहेत. तसेच प्रतिनियुक्तीवर माननीय मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम करत आहेत. एकेकाळी दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांचा सामना करणारा आणि मंत्रालयाकडे गाडी घेऊन निघालेला वाहनचालक आज शासनाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहे.
कसाबला ओळखलं, न्यायालयात साक्ष दिली; समोर पाहण्याचंही धाडस नव्हतं
26/11च्या हल्ल्यानंतर फड यांची भूमिका केवळ जखमी प्रत्यक्षदर्शीपुरती मर्यादित राहिली नाही. या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेतही ते महत्त्वाचे साक्षीदार ठरले. करकरे, कामटे आणि साळसकर साहेबांवर ज्या दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला, त्या घटनाक्रमातील ते मुख्य साक्षीदार होते. ओळख परेडसाठी त्यांना नेण्यात आलं होतं. तेथे त्यांनी अजमल कसाबला ओळखलं. त्यानंतर त्यांनी कसाबविरुद्ध न्यायालयात साक्ष दिली. न्यायालयातील तो प्रसंगही त्यांच्या मनात कायमचा कोरला गेला आहे. त्या आठवणीबद्दल अनिल निर्मळ सांगतात, "मी कोर्टात गेलो, तेव्हा कसाब खाली मान घालून आला होता. तो वर बघत नव्हता. मनात प्रचंड राग होता; पण आपण काहीच करू शकत नव्हतो."
ज्या व्यक्तीनं आपल्या हाताचं बोट गमावलं, कमरेत गोळी झेलली आणि ज्याच्या गाडीवर ग्रेनेड फेकण्यात आले, त्याच दहशतवाद्याला न्यायालयात समोर पाहणं हा वेगळाच मानसिक संघर्ष होता. कसाबला फाशी देण्यात आली. मात्र, फड यांना त्यानंतरही पूर्ण समाधान वाटलं नाही. कारण त्यांच्या मते, या हल्ल्याचे खरे सूत्रधार पाकिस्तानमध्ये बसले होते. हाफिज सईदसारखे लोक तिथून दहशतवादी कारवायांचं नियंत्रण करत होते. सरकारनं दहशतवाद्यांविरोधात कठोर निर्णय घेतले आणि पुढील काळात मुंबईत अशा प्रकारची मोठी दहशतवादी कारवाई घडली नाही, याबद्दल त्यांनी सरकारचे आभार मानले. मात्र, पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत सरकारनं केलेल्या कारवाईच्या वेळी आपला बदला घेतल्याची भावना मनात निर्माण झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'माझ्यासाठी हा पूर्ण बोनस लाईफ'; 18 वर्षांनंतरही त्या रात्रीची भीती कायम
मारुती फड आणि अनिल निर्मळ या दोघांनीही त्या रात्री मृत्यूला अगदी जवळून पाहिलं. फड यांनी दहशतवाद्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचं धाडस केलं, तर अनिल निर्मळ यांनी मेट्रो सिनेमाजवळ डिव्हायडरच्या आड बसून गोळीबाराचा सामना केला. फड यांच्या शरीरावर आजही त्या रात्रीच्या जखमांचे परिणाम आहेत. अनिल निर्मळ यांच्या आठवणींतही गोळीबाराचा तो आवाज, हाताला लागलेली गोळी, खाली पडलेला कॅमेरा आणि काही क्षणांत बदललेलं आयुष्य कायमचं कोरलं गेलं आहे. "माझ्यासाठी तर हा पूर्ण बोनस लाईफ आहे", असं मारुती फड सांगतात.
26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हा केवळ एका शहरावरचा हल्ला नव्हता, तर देशाच्या सुरक्षिततेला दिलेलं आव्हान होतं. त्या रात्री अनेक कुटुंबांनी आपले प्रियजन गमावले. अनेकांनी आयुष्यभर पुरतील अशा जखमा सोसल्या. पोलीस अधिकारी, जवान आणि सामान्य नागरिकांनी जीवाची पर्वा न करता लढा दिला. मारुती फड आणि अनिल निर्मळ यांनीही मृत्यूला अगदी जवळून पाहिलं. गोळ्यांच्या जखमा झाल्या, उपचार झाले, आयुष्य पुढे गेलं; पण त्या रात्रीच्या आठवणी पुसल्या गेल्या नाहीत.
फड यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, "26/11 चा हा अनुभव आम्ही दोघांनी जवळून पाहिला. तो दिवस आम्ही आजही विसरू शकत नाही. आपल्या देशासाठी तो एक काळा दिवस होता." 18 वर्षे उलटली, मुंबई पुन्हा धावू लागली; पण त्या रात्रीच्या गोळ्यांचे आवाज, रक्ताने माखलेली गाडी आणि मृत्यूला दिलेला चकवा आजही मारुती फड आणि अनिल निर्मळ यांच्या आठवणींत जिवंत आहे.