राज्यातील 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 25 लाख हेक्टर जमीन लवकरच नैसर्गिक शेतीखाली आणणार असल्याचं स्पष्ट केलं. राजभवनात आयोजित नैसर्गिक शेती परिषदेत ते बोलत होते.
Published : October 24, 2025 at 8:27 PM IST
मुंबई : हवामान बदल आणि रासायनिक शेतीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन शेती शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक बनणार आहे, तसेच जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य मिळणार आहे.
राजभवन इथं नैसर्गिक शेती परिषद : राजभवन इथं आयोजित नैसर्गिक शेती परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, नैसर्गिक शेती हा सर्वात परिणामकारक उपाय आहे. ही केवळ सेंद्रिय शेती नाही, तर अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहे.” त्यांनी 2014 मध्ये सुरू झालेल्या नैसर्गिक शेती मिशनचा उल्लेख करत सांगितलं की, "त्या वेळी सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती यांचा भेद न करता दोन्ही एकत्र राबवल्या गेल्या. मात्र, 2023 मध्ये राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या मार्गदर्शनानंतर नैसर्गिक शेतीला स्पष्ट दिशा मिळाली. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे मूळ वाढता उत्पादन खर्च आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढेल आणि शेती लाभदायक बनेल,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
संविधानकर्त्यांकडूनही गोसंवर्धनाचं तत्त्व अधोरेखित : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपल्या संस्कृतीत गोमातेला उच्च स्थान आहे, कारण ती शेतीला जगवते. संविधानकर्त्यांनीही संविधानात गोसंवर्धनाचं तत्त्व अधोरेखित केलं आहे. गोमूत्र, शेण आणि जीवामृत यांमधून मिळणारे पोषक घटक शेतीत जैविक संतुलन राखतात.” रासायनिक शेतीमुळे अन्नातील विषारी घटक वाढल्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “कॅन्सरसारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, कारण आपण विषारी अन्न खातोय. नैसर्गिक शेतीतून मिळणारं अन्न आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट आहे. गुजरातप्रमाणं महाराष्ट्रालाही नैसर्गिक शेतीचं हब बनवू.”
हवामान बदलावर मात करण्यासाठी नैसर्गिक शेती हा उपाय - राज्यपाल : राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी नैसर्गिक शेतीच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “नैसर्गिक शेती निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. ती पाण्याचा वापर 50 टक्क्यांनी कमी करते, भूजल पातळी वाढवते आणि उत्पादन खर्च कमी करून चांगलं उत्पन्न देते. ही पद्धत पर्यावरण, माती आणि मानवी आरोग्याचे रक्षण करते.” राज्यपालांनी आपल्या गुरुकुल कुरुक्षेत्रातील 35 वर्षांच्या अनुभवाचा दाखला देत सांगितलं, “रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता, अन्नाचा स्वाद आणि पोषकता कमी झाली आहे. संशोधनानुसार, गहू आणि भातातील पोषक घटक 45 टक्क्यांनी घटले आहेत. नैसर्गिक शेतीत रासायनिक हस्तक्षेप नसतो, तर मातीतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन राखले जाते.” त्यांनी देशी गाईच्या शेण आणि गोमूत्रापासून तयार होणाऱ्या जीवामृताचं महत्त्व अधोरेखित केलं. “गांडूळ ही निसर्गाची देणगी आहे. ते जमिनीला हवेशीर बनवते आणि पोषक तत्त्वे पुरवते. नैसर्गिक शेतीमुळे जमीन सुपीक बनते, खर्च कमी होतो आणि आरोग्यदायी अन्न मिळते,” असं ते म्हणाले.
हेही वाचा :