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प्रीस्कूलमधील 23 महिन्याच्या चिमुकल्याला वर्गमित्राची मारहाण: शाळा प्रशासनासह 7 जणांवर गुन्हा

सिडको परिसरातील फर्स्टक्राय प्रीस्कूलमधील एका 23 महिन्याच्या चिमुकल्याला त्याच्या वर्गमित्रानं मारहाण केली. या प्रकरणी शाळा प्रशासनातील 7 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Toddler Beaten In Preschool
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 7:57 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:58 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : 23 महिन्याच्या चिमुकल्याला त्याच्या वर्गमित्रानं मारहाण केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना सिडको परिसरातील फर्स्टक्राय प्रीस्कूलमध्ये घडली. या प्रकरणी शाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संताप आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं असून त्यामध्ये दोन लहान चिमुकल्यांमध्ये बराच झटापट सुरू असल्याचं दिसते. शाळेनं दुर्लक्ष केल्यामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप पालकांनी केला. "या प्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. पालकांच्या तक्रारीवरून सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त रत्नाकर नवले यांनी दिली.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे कळला प्रकार : सिडको येथील प्री स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या 23 महिन्यांचा चिमुरडा घरी गेल्यावर त्याच्या शरीरावर मोठ्या प्रमाणात जखमा आढळून आल्या. याबाबत पालकांनी तातडीनं शाळेला विचारणा केली असता, त्यांना याबाबत माहिती नसल्याचं उत्तर मिळालं. मात्र पालकांनी सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणी केल्यानंतर तपासणीत सदरील प्रकार उघडकीस आला. जखमी चिमुकला शिकत असलेल्या वर्गात दुसऱ्या मुलानं त्याला बेदम मारहाण केल्याचं दिसून आलं. मात्र या संपूर्ण प्रकारादरम्यान शाळेतील शिक्षक किंवा कर्मचारी आसपास उपस्थितीत नव्हते. आवाज ऐकू न आल्यानं त्यांच्याकडून कोणताही हस्तक्षेप झालेला दिसत नाही. मुलाला घरी आणल्यानंतर चेहरा, नाक, ओठ आणि शरीरावर मारहाणीच्या खुणा दिसून आल्या, अशी माहिती पालकांनी दिली.

प्रीस्कूलमधील 23 महिन्याच्या चिमुकल्याला वर्गमित्राची मारहाण: शाळा प्रशासनासह 7 जणांवर गुन्हा (ETV Bharat Reporter)

शाळेनं सहकार्य न केल्याचा आरोप : सदरील पीडित विद्यार्थी घरी आल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यावेळी शाळा प्रशासनानं सुरुवातीला समाधानकारक माहिती दिली नाही. तसेच सीसीटीव्ही दाखवण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. या प्रकरणी निष्काळजीपणा आणि बालकांच्या सुरक्षेकडं दुर्लक्ष केल्याबद्दल शाळेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली. "या प्रकरणात शाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे घटना घडली असून, 7 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात शाळा प्रशासन, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त रत्नाकर नवले यांनी दिली आहे.

मुलांची काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला : या घटनेबाबत मानसोपचार तज्ज्ञांनी वेगळा दृष्टिकोन मांडला आहे. संबंधित मुलानं मोबाईलवरील दृश्यं किंवा घरातील एखाद्या व्यक्तीचं वर्तन पाहून अशी कृती केली असावी, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. अशा मुलांना समुपदेशनाची गरज आहे, त्यामुळे त्यादृष्टीनं उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. सदरील घटना घडलेला वर्ग हा पूर्णतः बंद होता. त्यामुळे मारहाण होत असताना त्या पीडित मुलाला पळणं शक्य झालं नसल्यानं त्यानं मार सहन केला. पीडित मुलाला आणि कुटुंबीयांना समुपदेशन करून त्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी काम करावं लागणार आहे. शाळांमध्ये एक समुपदेशक असणं आवश्यक असल्याचं मत मानसोपचार तज्ज्ञ संदीप शिसोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

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Last Updated : June 25, 2026 at 8:58 PM IST

TAGGED:

23RD MONTHS TODDLER BEATEN
BITTEN BY CLASSMATE IN PRESCHOOL
चिमुकल्याला वर्गमित्राची मारहाण
प्रीस्कूलमधील चिमुकल्याला मारहाण
TODDLER BEATEN IN PRESCHOOL

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