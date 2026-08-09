जळगावमध्ये पावसाळी पर्यटनाला गालबोट! पाटणादेवी येथील धवलतीर्थ धबधब्याच्या कुंडात बुडून २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
जळगावच्या चाळीसगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध पाटणादेवी येथील धवलतीर्थ धबधब्याच्या कुंडात बुडून छत्रपती संभाजीनगरमधील 23 वर्षीय तरुण कृष्णा संतोष गायकवाड याचा मृत्यू झाला.
Published : August 9, 2026 at 2:55 PM IST
चाळीसगाव : जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध पाटणादेवी येथील धवलतीर्थ धबधबा परिसरात घटना घडली. धबधब्याच्या मंदिराच्या पाठीमागील कुंडातील पाण्यात बुडून 23 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. कृष्णा संतोष गायकवाड असं या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. कृष्णा हा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पावसाळ्यात वाढतो दुर्घटनांचा धोका : पावसाळ्याच्या दिवसात पाटणादेवी आणि धवलतीर्थ परिसरात निसर्गरम्य वातावरण निर्माण होतं. त्यामुळं या परिसरात मोठ्या संख्येनं पर्यटक आणि नागरिक येत असतात. मात्र, याच काळात धबधबे, कुंड, नदीपात्र आणि जलाशयांमध्ये पाण्याची पातळी अचानक वाढते. यामुळं दुर्घटनांचा धोका मोठ्या प्रमाणात असतो. अशाच धोकादायक परिस्थितीत ही घटना घडल्यामुळं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
घटनेची माहिती मिळताच मदतकार्य सुरू : कृष्णा संतोष गायकवाड हा पाटणादेवी येथील धवलतीर्थ परिसरात आला होता. यावेळी मंदिराच्या पाठीमागील कुंडाच्या पाण्यात तो बुडाला. तरुण पाण्यात बुडाल्याची माहिती मिळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. उपस्थित नागरिक आणि संबंधितांना घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीनं मदतीसाठी प्रयत्न सुरू केले. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसंच चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तरुणाचा शोध घेण्यासाठी आणि मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यासाठी मदतकार्य सुरू केलं.
पाण्यात उतरण्याचा मोह ठरू शकतो जीवघेणा : पावसाळ्यात धबधब्याचा प्रवाह वाढतो. कुंडातील पाण्याची खोली वाढते आणि परिसरातील दगड निसरडे होतात. त्यामुळं धवलतीर्थ धबधबा परिसरात पर्यटकांना जाण्यासाठी बंदी घातली आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं प्रशासन आणि वनविभागाकडून या परिसरात प्रवेशबंदी केली आहे. मात्र, या बंदीच्या काळातही नागरिक या परिसरात पोहोचत असल्याचं अशा घटनांमधून समोर येत आहे. पावसाळ्यात धबधब्याचे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येनं पर्यटनस्थळी जातात. मात्र, पाण्याचा वेग, खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्यामुळं अनेकदा गंभीर दुर्घटना घडतात. विशेषतः धबधब्याच्या खाली असलेल्या कुंडांमध्ये पाणी शांत दिसत असलं तरी त्याची खोली मोठी असू शकते. पाण्याच्या तळाशी असलेले खडक, शेवाळ आणि अचानक वाढणारा पाण्याचा प्रवाह यामुळे पोहण्याचा किंवा पाण्यात उतरण्याचा प्रयत्न जीवघेणा ठरू शकतो.
मृत्यूची आकस्मात नोंद : धवलतीर्थ परिसरातील या दुर्घटनेमुळं प्रशासनानं घातलेल्या प्रवेशबंदीचं काटेकोरपणे पालन करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. पर्यटनस्थळी गेल्यानंतर धोकादायक ठिकाणी जाणे, नदीपात्रात उतरणे, धबधब्याच्या कुंडात पोहणे किंवा सेल्फी घेण्यासाठी जीव धोक्यात घालणे टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून घटनेबाबत आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. तरुणाचा मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, याबाबतची माहिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा :