कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त कौंडण्यपुरात अनोखी परंपरा; वर्धा नदीला अर्पण करण्यात आली 221 मीटर लांबीची भव्य साडी
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देशमुख यांच्या संकल्पनेतून मागील दोन वर्षांपासून वर्धा नदीला साडी अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली आहे.
Published : November 23, 2026 at 7:55 PM IST
अमरावती : रुक्मिणी मातेचं माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कौंडण्यपूर येथे भक्ती, श्रद्धा आणि परंपरेचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त आयोजित श्री अंबा रुक्मिणी महोत्सवात सोमवारी वर्धा नदीला तब्बल 221 मीटर लांबीची भव्य साडी अर्पण करण्यात आली. फुलांनी सजवलेल्या नौकेतून नदीपात्रात जात पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी खासदार नवनीत राणा, अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे आणि श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देशमुख यांच्या उपस्थितीत हा धार्मिक सोहळा पार पडला. या अनोख्या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी पंचक्रोशीतील शेकडो भाविकांनी नदीकाठावर गर्दी केली होती.
दोन वर्षांपासून सुरू आहे अनोखी परंपरा :
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देशमुख यांच्या संकल्पनेतून मागील दोन वर्षांपासून वर्धा नदीला साडी अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली आहे. यंदा या उपक्रमाचं स्वरूप अधिक भव्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ही साडी योगेश देशमुख यांनी सुरत येथून खास तयार करून घेतली होती. कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त आयोजित तीन दिवसीय श्री अंबा रुक्मिणी महोत्सवात नदीला साडी अर्पण करण्याचा सोहळा मुख्य आकर्षण ठरला.
शंखनाद, मंत्रोच्चार आणि नौकेतून साडी अर्पण :
मंदिर परिसरातून 221 मीटर लांबीची भव्य साडी वर्धा नदीच्या काठावर आणण्यात आली. यावेळी पुजाऱ्यांनी विधिवत मंत्रोच्चार करीत पूजा केली. शंखनाद आणि धार्मिक मंत्रोच्चारांच्या वातावरणात फुलांनी सजवलेल्या नौकेतून मान्यवर नदीपात्रात पोहोचलं. त्यानंतर 221 मीटर लांबीची साडी वर्धा नदीला अर्पण करण्यात आली. पुढे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते वर्धा नदीचं पूजन करण्यात आलं. या सोहळ्यादरम्यान नदीकाठावर भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. गर्दी लक्षात घेता पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
कवड्याचा धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या विकास करणार :
या सोहळ्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कवड्याच्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वावर भाष्य केलं. कवड्यात तीन दिवसीय अंबा-रुक्मिणी महोत्सव सुरू असून, या काळात मोठ्या संख्येनं भाविक येथे दर्शनासाठी येत आहेत. विदर्भाची अंबानगरी म्हणून ओळख असलेल्या या पवित्र स्थळाला धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाची मोठी परंपरा लाभली आहे. वर्धा नदीला 221 मीटर लांबीची साडी अर्पण करण्याचा हा सोहळा ऐतिहासिक असून, दरवर्षी ही परंपरा अधिक व्यापक स्वरूपात साजरी होत आहे, असं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
कवड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, नागपूर इथं होणाऱ्या आगामी अधिवेशनात तो सादर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी बचतीचे आवाहन :
यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे राज्यावर दुष्काळाचं सावट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणी बचतीचं आवाहन केलं. पावसाचं पाणी वाया जाऊ न देता प्रत्येकानं ते साठवण्याची सवय लावली पाहिजे. घराच्या छतावर पडणारं पाणी अंगणात साठवावं, तसेच अंगणातील पाणी वाहून जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याची शपथ प्रत्येकानं घ्यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.
पूर्वी जमिनीत अवघ्या 200 मीटर खोलीवर पाणी उपलब्ध व्हायचं. मात्र आता तब्बल 1,200 मीटरपर्यंत खोदकाम केल्यानंतर पाणी लागते. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. निसर्गाचा ऱ्हास रोखून भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होऊ नये, याची जबाबदारी प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे. पाण्याचा वापर जपून करण्यासोबतच जलसंधारणाला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.