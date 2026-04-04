वयाने 7 वर्षे मोठ्या लिव्ह इन पार्टनरची हत्या करणाऱ्या 22 वर्षीय तरुणाला अटक, चंद्रपूरची घटना

प्रियांका वांढरे असं हत्या झालेल्या महिलेचं नाव आहे तर अंकेश योगेश बहीरवार आरोपीचं नाव असून तो प्रियांकापेक्षा 7 वर्षाने लहान होता हे विशेष.

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये प्रियांका आणि अंकेश
प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये प्रियांका आणि अंकेश (ETV Bharat/File)
Published : April 4, 2026 at 5:04 PM IST

नागपूर - लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये असताना दोघांमध्ये रोज सुरू असलेल्या वादाचं रुपांतर महिलेची हत्या करण्यात झालं आहे. ही घटना चंद्रपूर शहराच्या शेजारी असलेल्या दुर्गापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलीय. या प्रकरणात पोलिसांनी महिलेच्या लिव्ह इन पार्टनरला अटक केली आहे. प्रियांका वांढरे असं हत्या झालेल्या महिलेचं नाव आहे तर अंकेश योगेश बहीरवार आरोपीचं नाव असून तो प्रियांकापेक्षा 7 वर्षाने लहान होता हे विशेष. आरोपी अंकेशने मोबाईल चार्जरच्या वायरनं गळा आवळून प्रियांकाचा खून केला असल्याचं तपासात उघड झालं आहे.

प्रियांका ही नवऱ्यापासून विभक्त झाली होती. ती आईवडिलांच्या घरीच वरच्या माळ्यावरील एक खोलीत राहत होती. दरम्यान तिची ओळख अंकेश योगेश बहीरवार या तरुणासोबत झाली. अंकेश हा अवघ्या 22 वर्षांचा आहे, तर प्रियंका ही 29 वर्षाची. दोघांमध्ये सुरुवातीला छान मैत्री झाली. कालांतराने त्या दोघांमध्ये प्रेम पण झालं. ते दोघे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये एकाच घरी आणि एकाच खोलीत राहात होते.



रोजचे वाद आणि संशय - चार दिवस प्रेमाचे संपल्यानंतर दोघांमध्ये प्रचंड वादावादी होत होती. एकत्रित राहण्यासाठी पैसे कमी पडू लागले, आर्थिक अडचण वाढतच असल्याने दोघांमध्ये रोजच खटके उडू लागलेले होते. दोघे एकमेकांवर संशय घेऊ लागलेले होते. प्रियांकाने आपल्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे अशी भावना आरोपी अंकेशची झाली होती.


20 दिवसांपूर्वी झालेल्या हत्येचे गूढ उकलले - प्रियांका आणि अंकेश यांच्यातील वाद नवे नाही असं आता शेजाऱ्यापाजाऱ्यांनाही वाटू लागलं होतं. 14 मार्च रोजी अंकेश आणि प्रियांका यांच्यात जोरदार भांडण झालं. रागाच्या भरात अंकेशने मोबाईल चार्जर केबलने प्रियांकाचा गळा आवळला, त्यात तिचा मृत्यू झाला. प्रियांका अचानक बेशुद्ध झाली ती काही प्रतिक्रिया देत नाही असा बनावही त्याने रचला. मात्र, ज्यावेळी शवविच्छेदनाचा अहवाल आला त्यात प्रियांकाची हत्या ही गळा आवळून झाली असल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी अंकेशला अटक केली आहे.


हत्येला आत्महत्येचे रूप देण्याचा प्रयत्न - आरोपी अंकेशने प्रियांकाची हत्या केल्यानंतर तिने आत्महत्या केल्याचा बनाव रचला होता. तो पूर्ण 20 दिवस सतत खोटं बोलत राहिला, पण पोलिसांनी आता त्याच्या मुसक्या आवळ्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढे सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती दुर्गापूर पोलिसांनी दिली आहे.

MURDERING LIVE IN PARTNER
लिव्ह इन पार्टनरची हत्या
योगेश बहीरवार
प्रियांका वांढरे
MURDERING LIVE IN PARTNER

