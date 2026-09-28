कापूस-सोयाबीनला पर्याय; शेतकऱ्यांसाठी ‘सिल्क पॅटर्न’, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा रेशीम शेतीकडं कल
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकरी तुती लागवडीकडं वळला आहे. रेशीम शेतीतून (Sericulture Farming) कमी क्षेत्रात अधिक उत्पन्न मिळत असून, सरकारी अनुदानामुळं या व्यवसायाला चालना मिळाली.
Published : September 28, 2026 at 7:39 PM IST
मुंबई : सततचे हवामान बदल, अवकाळी पाऊस आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळं पारंपरिक शेती अडचणीत सापडली असताना, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन आणि उसासारख्या पारंपरिक पिकांना सक्षम पर्याय म्हणून ‘रेशीम शेती’ (Sericulture Farming) अर्थात तुती लागवडीकडं लक्ष केंद्रित केलं आहे. सध्या राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 2,441 गावांत सुमारे 21 हजार 325 शेतकरी 23,188 एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करत आहेत. यामध्ये पालघर, पुणे, नाशिक, बीड, जालना, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ऊसाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना तब्बल चार पटीने अधिक नफा मिळत असल्यामुळं रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने 'सिल्क पॅटर्न' ठरत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीतही सुरक्षित उत्पन्न : अवकाळी पाऊस किंवा वादळी वाऱ्यामुळं नेहमीच्या पिकांचं मोठं नुकसान होतं. मात्र, तुतीचं झाड कणखर असल्यानं नैसर्गिक आपत्तीचा या पिकावर तुलनेनं कमी परिणाम होतो. वस्त्रोद्योग विभागाच्या ‘महारेशम अभियाना’मुळं या उद्योगाला मोठी गती मिळाली आहे. एकदा तुतीची लागवड केल्यानंतर पुढील 15 ते 20 वर्षांपर्यंत रेशीम कोषांचं नियमित उत्पादन घेता येतं. वार्षिक साडेतीन लाखांपर्यंत कमाई आणि सरकारी अनुदान, पाण्याची पुरेशी उपलब्धता असल्यास शेतकरी वर्षातून रेशीम कोषांच्या पाच बॅच घेऊ शकतात. एका बॅचचा कालावधी सुमारे 70 दिवसांचा असून, त्यातून 50 ते 70 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकतं. अशाप्रकारे अवघ्या एक एकर तुती लागवडीतून शेतकरी वर्षाला अडीच ते साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ उत्पन्न मिळवत आहेत. या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची ‘समग्र-2’ योजना कार्यरत असून, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 3 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं. यामध्ये केंद्र सरकारचा 50 टक्के, राज्य सरकारचा 25 टक्के आणि शेतकऱ्याचा 25 टक्के वाटा आहे.
जालना बनणार 'सिल्क सिटी' : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आता कापूस किंवा सोयाबीनवर अवलंबून न राहता, तुती लागवडीचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तुती लागवडीपासून ते रेशमी कापड निर्मितीपर्यंतची संपूर्ण मूल्य साखळी तयार केली जात आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून जालन्याला 'सिल्क सिटी' म्हणून विकसित करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे.
"रेशम शेतीमुळं शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांना सक्षम पर्याय मिळत असून, कमी क्षेत्रात अधिक उत्पन्नाची संधी निर्माण झाली आहे. ‘महारेशम अभियान’ आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य दिलं जात आहे. महाराष्ट्राला रेशीम उत्पादनात आघाडीचं राज्य बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे." - संजय सावकारे, वस्त्रोद्योग मंत्री
या शेतकऱ्यांना नफा : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथील शेतकरी विलास कंबडी यांनी 228 किलो रेशम कोष विकून सुमारे 1,79,137 रुपये मिळवले. तर जळगावमधील धरणगाव येथे शेतकरी मधुकर माळी यांनी 362 किलो कोषांच्या विक्रीतून 2,17,560 रुपयांची कमाई केली आहे. परभणीमधील मानवत येथील शेतकरी अतुल सूर्यवंशी यांना 755 किलो रेशीम कोष विकून 1,50,547 रुपयांचा नफा मिळाला आहे.
तुती शेती आणि उत्पादनाची स्थिती :
|तपशील वर्ष
|शेतकऱ्यांची संख्या
|रेशीम सुत उत्पादन ( मेट्रीक टन)
|2022 - 23
|12,030
|609
|2023 - 24
|17,521
|754
|2024 - 25
|4,809
|832
|2025 - 26 मार्चपर्यंत
|4,751
|886
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