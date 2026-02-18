भिगवणमध्ये भर बाजारपेठेत थरार! आई व भावाच्या डोळ्यांत चटणी टाकून तरुणीचं अपहरण; दोन जणांवर गुन्हा दाखल
इंदापूर तालुक्यातील भिगवण भरदिवसा एका तरुणीचं अपहरण झाल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
February 18, 2026
पुणे : इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथील बाजारपेठेत भरदिवसा तरुणीचं अपहरण झाल्याची घटना घडली आहे. यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून वातावरण तणावपूर्ण झालं होतं. मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास दोन आरोपींनी 21 वर्षीय तरुणीच्या डोळ्यात चटणी टाकून तिचं अपहरण केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
या प्रकरणी भिगवण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जहीर हारून शेख आणि आयान हारून शेख अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं असून दोघंही सख्खे भाऊ असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तसेच, पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
नेमकं काय घडलं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणी तिच्या आई व भावासह खरेदीसाठी आली होती. यावेळी आरोपींनी त्यांची गाडी अडवत अचानक हल्ला केला. मुलीच्या आई आणि भावाच्या डोळ्यात चटणी टाकून त्यांना असहाय्य केलं तसेच आईला मारहाण करून आरोपींनी तरुणीला जबरदस्तीनं वाहनात बसवलं आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. या प्रकारानंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
पोलिसांकडून जिल्हाभर नाकाबंदी : घटनेची माहिती मिळताच, भिगवण पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून परिसराचा आढावा घेतला. यानंतर संशयीत आरोपींवर गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. तरुणीचा शोध घेण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून जिल्हाभर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. विविध पोलीस पथकं संशयित आरोपी व तरुणीच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
नातेवाईकांनी पुणे-सोलापूर रस्ता अडवला : या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी भिगवण पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केलं. तसेच संतप्त ग्रामस्थांनी पुणे-सोलापूर महामार्गावर जाळपोळ करत काही काळ वाहतूक रोखून धरली. या प्रकारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून पोलिसांकडून अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणी अपहरणाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. या दोन युवकांनी दुचाकीवरून जाणाऱ्या आई, मुलगी व भावाच्या डोळ्यात चटणी टाकून त्यांना जखमी केलं. त्यानंतर मुलीला घेऊन ते पसार झाले. तरुणीच्या शोधासाठी टीम रवाना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली.
