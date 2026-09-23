साताऱ्यात एसपींची धडाकेबाज कारवाई; तब्बल 201 सराईत गुन्हेगारांना केलं तडीपार! विसर्जन काळात 'नो एन्ट्री'
साताऱ्यामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या (Ganesh Visarjan 2026) काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सातारा पोलीस अधीक्षकांनी धडाकेबाज कारवाई केली.
Published : September 23, 2026 at 11:13 AM IST
सातारा : गणपती विसर्जन मिरवणुका (Ganesh Visarjan 2026) निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे (Nikhil Pingle) यांनी धडाकेबाज कारवाई केली आहे. गणेश विसर्जन काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलीस रेकॉर्डवरील तब्बल 201 सराईत गुन्हेगारांना सातारा शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून तीन दिवसांसाठी तडीपार केलं आहे. 24 ते 26 सप्टेंबर, अशा तीन दिवसांसाठी त्यांना सातारा शहर आणि तालुका हद्दीत प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. आदेशाचं उल्लंघन केल्यास कडक कारवाईला सामोरे जावं लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
गुन्हेगाराला तीन महिन्यांसाठी तडीपार केलं : गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुका शांततेत आणि निर्भय वातावरणात पार पडण्यासाठी पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्या आदेशाने सातारा शहर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच सातारा शहर पोलिसांनी एका टोळीला सहा महिन्यांसाठी आणि एका गुन्हेगाराला तीन महिन्यांसाठी तडीपार केलं आहे. त्यानंतर आता गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल 201 जणांना तीन दिवसांसाठी सातारा शहर आणि ग्रामीण हद्दीतून तडीपार करण्यात आलंय.
201 सराईत गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई : सातारा शहरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. यंदा भव्य मिरवणुकीने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना झाली आहे. आता देखावे खुले झाले असून देखावे पाहण्यासाठी सातारकरांची गर्दी होत आहे. विसर्जन दोन दिवसांवर आले आहे. गणेश विसर्जन मिरवणुका देखील भव्य असतात. मिरवणुकांमध्ये कायदा सुव्यवस्थेला गालबोट लागू नये, म्हणून रेकॉर्डवरील 201 सराईत गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे.
सातारा शहरात प्रवेश करण्यास मनाई : साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी गणेशोत्सव निर्भयपणे पार पाडण्यासाठी सुरूवातीलाच सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे पाऊल उचलले. विसर्जन काळात कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशा 201 सराईत गुन्हेगारांना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) 163 (2) नुसार 24 सप्टेंबर ते 26 सप्टेंबर या कालावधीत सातारा शहर पोलीस ठाणे आणि सातारा तालुक्याच्या हद्दीत प्रवेश करण्यास आणि वास्तव्यास मनाई करण्यात आली आहे. तडीपार करण्यात आलेले बहुतांश सराईत गुन्हेगार हे सातारा शहरातील आहेत.
विसर्जन मिरवणुका शांततेत पार पडतील : विसर्जन मिरवणुकीत मारामारी, पाकीट, दागिने चोरीच्या घटना घडू शकतात, अशा रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांना पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्या आदेशाने तडीपार करण्यात आलं आहे. त्यामुळं विसर्जन मिरवणुका शांततेत पार पडतील, असा विश्वास सातारा शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांनी व्यक्त केला आहे.
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