सात वर्षानंतर 26/11 हल्याचा प्रलंबित खटला सुरू होणार; अबू जुंदालला गोपनीय कागदपत्र देण्याचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अबू जूंदाललवर खटला सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याला गोपनीय कागदपत्रे देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे.

November 4, 2025

मुंबई : 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अबू जुंदालच्या विरोधातील खटल्याची रखडलेली सुनावणी अखेर सात वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. याप्रकरणी दिल्ली पोलीस, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयानं दाखल केलेली याचिका मंजूर करत आरोपी जुंदालला गोपनीय कागदपत्रे देण्याचा मुंबई सत्र न्यायालयानं 2018 मध्ये दिलेला निर्णय हायकोर्टानं सोमवारी रद्द केलाय. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळालाय.

हायकोर्टाचा निकाल काय - केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच हा आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्यानं तो चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद केला होता. हायकोर्टानं याप्रकरणी अबू जुदालनं दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या एकलपिठासमोर सुनावणी घेण्यात आली हती. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असल्यानं या खटल्याला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातील मास्टरमाईंड ​​अबू जुंदालविरूद्धचा हा खटला गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे.


काय आहे प्रकरण - दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं लष्कर-ए-तोयबाच्या अबू जुंदाल या दहशतवाद्याला दिल्लीतील विमानतळावर अटक केल्याचा दावा केला होता. मात्र, अबू जुंदालच्या दाव्यानुसार त्याला सौदी अरेबियात अटक करण्यात आली. तिथून गुप्तचर यंत्रणा त्याला भारतात घेऊन आली. इथं त्याला दिल्ली विमानतळावर सोडून देण्यात आलं. बाहेर येताच त्याला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकान त्याला ताब्यात घेतलं. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती कागदपत्रं मागत अबू जुंदालनं मुंबईतील सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. ही याचिका मान्य करत 2018 मध्ये सत्र न्यायालयानं सारी कागदपत्र कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश केंद्रीय तपासयंत्रणेला दिले होते. या निर्णयाला दिल्ली पोलिस, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यावर सुनावणी घेत हायकोर्टानं कागदपत्र देण्याचा विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द केलाय.

तहव्वुर राणाची तुरुगांत रवानगी- मुंबई हल्ल्यात 174 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. या प्रकरणात एनआयएच्या माहितीनुसार तहव्वुर राणा आणि हेडलीला अमेरिकेत अटक करण्यात आली होती. दोघांनीही दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोय्यबाला पाठिंबा देण्याबरोबरच भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. तहव्वुर राणाला भारतानं प्रत्यापर्णाच्या करारांतर्गत अमेरिकेतून आणलं असून तो एनआयच्या कोठडीत आहे.

