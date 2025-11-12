ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 20 हजार कोटींची मदत; कृषिमंत्र्यांनी दिली माहिती

राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण करीत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांची मदत पूर्ण मिळेल, असं यावेळी भरणे यांनी सांगितलं.

Agriculture Minister Dattatreya Bharane
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: राज्यातील मराठवाड्यासह इतर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. सरकारने मदत म्हणून शेतकऱ्यांना पॅकेज जाहीर केलं होतं, पण शेतकऱ्यांना अजूनही मदत दिली गेली नसल्याचं आरोप शेतकरी नेत्यांकडून होत आहे. अशातच राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की, 20 हजार कोटींचा जीआर सरकारकडून काढण्यात आला असून, अजूनही मदत सरकारकडून होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण करीत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांची मदत पूर्ण मिळेल, असं यावेळी भरणे यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना 20 हजार कोटींची मदत : पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालय येथे पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यात होणाऱ्या नगरपंचायत तसेच नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने इच्छुक उमेदवारांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे हेदेखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेली संपूर्ण रक्कम अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 20 हजार कोटींच्या मदतीचा जीआर काढण्यात आला आहे. अजूनही मदत होणार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण करीत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांची मदत पूर्ण मिळेल, आपल्याला केंद्राकडूनदेखील भरीव मदत होईल, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एकत्रित आणण्याबाबत चर्चा : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतील कार्यकर्त्यांचे काय मत आहे जाणून घेत आहोत. भाजपा- सेना राष्ट्रवादी यांच्यासोबत युती करावी अशाही सूचना काही कार्यकर्ते करीत आहेत, तर इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एकत्रित आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. काही कार्यकर्त्यांचं मत आहे की, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र यायला पाहिजे तर काही कार्यकर्ते हे भाजपासोबत जायला तयार आहेत. स्थानिक नेत्यांचं मत ऐकून घेतलं जात आहे, याबाबतचा निर्णय पक्षाचे नेते हे घेणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

हेही वाचाः

TAGGED:

AGRICULTURE MINISTER
MARATHWADA
दत्तात्रय भरणे
MINISTER DATTATRAY BHARNE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.