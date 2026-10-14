Nalasopra Fire : नालासोपाऱ्यात इमारतीला भीषण आग, 2 महिलांचा मृत्यू
अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, जवानांनी 15 ते 20 जणांना वाचवलं आहे.
Published : October 14, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 12:30 PM IST
पालघर : मुंबई शेजारील पालघर जिल्ह्यातील नालासोपाऱ्यात मंगळवारी रात्री एका इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत 2 महिलांचा मृत्यू झाला. फाल्गुनी शाह (50) आणि अश्विनी पारकर अशी मृत महिलांची नावं आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, धु्रामुळे श्वास कोंडल्याने या दोन्ही महिलांचा मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. नालासोपारा-वसई लिंक रोडवर असलेल्या इम्पिरीयल हाईट्स या इमारतीला ही आग लागली. या घटनेमुळे परिसरात एकच भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं.
आग केव्हा लागली? : मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी 13 ऑक्टोबरला रात्री 11 वाजून 30 मिनिटांनी आग लागली. आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी वसई-विरार महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच पोलिस आणि पालिकेचे अधिकारीही घटनास्थळी पोहचले.पोलिसांनी आणि अधिकाऱ्यांनीही अग्निशमन दलाच्या जवानांना बचावकार्यात मदत केली. अग्निशमन दलाने जवळपास 25-30 जणांना सुखरुप बाहेर काढलं.
महापालिका आयुक्त काय म्हणाले? : महापालिका आयुक्तांनुसार, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी टीटीएल मशीनच्या साहाय्याने 15 ते 20 जणांना वाचवलं. तर इतर काही रहिवाशी इमारतीतून सुखरुपपणे बाहेर आले. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्यांची तात्पुरत्या स्वरुपात बँक्वेट हॉल आणि हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय करण्यात आली आहे.
#WATCH | Nalasopara, Maharashtra: Vasai-Virar City Municipal Corporation Commissioner Prithviraj B.P. says, "A fire broke out at the Imperial Heights building within the Vasai-Virar Municipal Corporation limits. The incident was reported around 11:30 pm on Tuesday. Subsequently, our fire department, police department, and administrative staff and officials engaged in rescue operations. Fifteen people were rescued, and many others managed to come down on their own. An investigation is pending, but there are reports of a casualty—a woman over the age of 60; we will share further details as we receive them... We will conduct a thorough investigation to determine the cause of the fire."— ANI (@ANI) October 13, 2026
आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा : आग कशामुळे लागली याचा सखोल तपास केला जाईल, असं आयुक्तांनी म्हटलं. तसंच बांधकामाची परवानगी, फायर सेफ्टी अप्रूव्हल, फायरफाईटिंग यंत्रणेची स्थिती आणि इलेक्ट्रिकल पॅनलमधील शॉर्ट सर्किट याबाबतही तपास केला जाईल, असंही आयुक्तांनी सांगितलं. तसंच कोणताही निष्काळजीपणा किंवा सुरक्षेचा अभाव आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असंही आयुक्तांनी म्हटलं. त्यामुळे आता तपासानंतर काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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