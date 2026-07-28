व्यापाऱ्याला लुटण्याचा प्रयत्न करणं 2 पोलिसांना भोवलं, निलंबनाची कारवाई, फरार कर्मचाऱ्यांचा शोध सुरु
पुण्यातील नवले परिसरात 18 जुलैला एका व्यापाऱ्याला लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकरणात सहआरोपी असलेल्या 2 पोलिसांना निलंबित करण्यात आलंय.
Published : July 28, 2026 at 2:18 PM IST
पुणे : पुण्यातील नवले पूल परिसरातून एका व्यापाऱ्याला लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. व्यापाऱ्याकडून थोडेथोडके नव्हे तर 1 कोटी रुपये लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. या प्रकरणात नऱ्हे पोलिसांकडून एका तोतया पत्रकाराला बेड्या ठोकल्या आहेत. तसेच पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्यात आलं आहे. या सहआरोपी करण्यात आलेल्या 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांचं तातडीने निलबंन करण्यात आलंय. या 2 पोलिसांना सहआरोपी करण्यात आल्याने खात्याचीही नाचक्की झालीय. नक्की काय झालंय? हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
नक्की प्रकरण काय? : व्यापारी असलेले पवार (तक्रारदार) हे सहकारी किरण आपटे यांच्यासह शनिवारी 18 जुलैला वाहनाने बँकेत जात होते. या दरम्यान नवले पूलाजवळ आरोपींनी गाडी अडवली. या आरोपींनी पोलीस असल्याचं पवार यांना सांगितलं. तसेच पवारांना तुमच्याकडे असलेले पैसे हे बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आरोपींनी पवारांकडे असलेल्या 2 बॅगा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पवारांसह असलेले त्यांचे मित्र आपटे हे 1 बॅग घेऊन निघून गेले. त्या बॅगेत 73 लाख रुपये होते. आपटेंनी ती बॅग नेल्याने पवारांचे 73 लाख रुपये वाचले. मात्र त्यानंतर या आरोपींनी पवारांना गाडीसह खेड-शिवापूर पोलीस चौकीत नेलं.
आपटे यांनी एक बॅग सोबत नेली. त्यामुळे पवारांकडे दुसरी बॅग होती. या दुसऱ्या बॅगेत 26 लाख 50 हजार रुपये होते. आरोपींनी या बॅगेतून 20 लाख रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला. तोतया पत्रकाराने महिला पोलिसाच्या मदतीने 20 लाख रुपयांची रक्कम ही स्वत:च्या टु-व्हीलरच्या डिक्कीत ठेवली. मात्र त्यानंतर तोतया पत्रकाराचं मन बदललं. प्रकरण अंगाशी येऊ नये यासाठी त्याने ती रक्कम पुन्हा बॅगेत ठेवली. तक्रारीनंतर पोलिसांकडून वेगाने तपास करण्यात आला. त्यानुसार नवले पूल परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. त्यातून ओरीपीला (तोतया पत्रकार) अटक करण्यात आली. तर सहआरोपी असलेले हे 2 पोलीस कर्मचारी फरार आहेत.
दोघे फरार, शोध सुरु : निलंबित करणाऱ्यात आलेले हे 2 कर्मचारी हे पुणे ग्रामीणमधील राजगड पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या खेड शिवापूर पोलीस चौकीतील आहेत. यामध्ये 1 महिला आणि 1 पुरुष कर्मचारी आहे. प्रमिला निकम (पोलीस हवालदार) आणि अजिज मिस्त्री (पोलीस शिपाई) अशी यांची नावं आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हे दोघे कर्मचारी फरार आहेत. या दोघांचा शोध सुरु आहे.
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