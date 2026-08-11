पुण्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्याअंतर्गत 2 गुन्हे, फुरसुंगीत पहिला एफआयआर
अवघ्या काही दिवसांपूर्वी मंजूर झालेल्या महाराष्ट्र धर्म रक्षा अधिनियम कायद्यांतर्गत पुण्यात पहिल्या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
Published : August 11, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 3:41 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायदा नुकताच विधिमंडळात मंजूर झाला. पुण्यात या कायद्याअंतर्गत 2 गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कायद्याअंतर्गातील पहिल्या गुन्ह्याची नोंद पुण्यातील फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. राज्यातील हा पहिला गुन्हा असल्याचं सांगितल जात आहे. तर दुसरा गुन्हा खडक पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला आहे.
पुण्यातील फुरसुंगीत अल्पवयीन मुलीचं धर्मांतर आणि अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पोक्सो आणि धर्म स्वातंत्र्य कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे खडक पोलीस ठाण्यात ब्रिटनहून आलेल्या एका धर्मगुरूकडून पुण्यातील गुरुवार पेठेतील चर्चमध्ये प्रवचन दिलं जात होतं. या धर्मगुरुवर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून आरोप करण्यात आला. हिंदुत्ववादी संघटनांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
हिंदुत्ववादी संघटनांकडून आरोप काय? :- प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मपरिवर्तनाचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला. तसेत याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर ब्रिटिश नागरिक असलेल्या या व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलीस उपायुक्त डॉ प्रशांत अमृतकर काय म्हणाले :- विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त डॉक्टर प्रशांत अमृतकर यांनी प्रकरणाबाबत माहिती दिली. अमृतकर म्हणाले की "महाराष्ट्रात नव्याने लागू झालेल्या 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 अंतर्गत पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 2 वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. फुरसुंगी आणि खडक पोलीस ठाण्यात हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. पोलीस दोन्ही प्रकरणांचा सखोल तपास करत आहेत. पहिलं प्रकरण फुरसुंगी पोलीस स्टेशन इथे 5 ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणात आरोपी शिवकुमार रावत याने फिर्यादीच्या अल्पवयीन मुलीस पळवून नेलं होतं. मुलीचा शोध लागल्यानंतर तिला फुस लावून आणि बळजबरीने तिच धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या अनुषंगाने पॉक्सो कायदा आणि महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्यानुसार फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."
"तसेच दुसऱ्या प्रकरणाची 9 ऑगस्टला खडक पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली. पुण्यातील गुरुवार पेठ परिसरातील एका चर्चमध्ये संबंधित ब्रिटिश नागरिक वास्तव्यास असून तो तेथे प्रवचन आणि धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करत होता. येशूच्या नावाने चमत्कार दाखवण्याचं आमिष दाखवून मिशनरी कार्य करत धर्माचा प्रचार-प्रसार आणि धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला आहे. स्थानिक संघटना आणि तक्रारदारांच्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आलीय. या प्रकरणी संबंधित ब्रिटिश नागरिकाविरुद्ध 'फॉरेनर्स अँड इमिग्रेशन ॲक्ट 2025' आणि 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' अंतर्गत खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोन्ही प्रकरणांचा तपास सुरू आहे", असंही अमृतकर म्हणाले.
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