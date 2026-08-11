ETV Bharat / state

पालघरमध्ये रस्त्यावरून उचलून नेत तरुणीवर सामूहिक अत्याचार, तीन संशयित ताब्यात

19 वर्षीय तरुणीला रस्त्यावरून जबरदस्तीने घेऊन जात निर्जन परिसरात तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Palghar police gang rape case
प्रतिकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 7:29 PM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पालघर - महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणणारी संतापजनक घटना तलासरी तालुक्यात समोर आली आहे. 19 वर्षीय तरुणीला रस्त्यावरून जबरदस्तीने घेऊन जात निर्जन परिसरात तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, या घटनेने संपूर्ण पालघर जिल्हा हादरला आहे. पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत तपासाची चक्रे फिरवत तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. अन्य संशयितांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत.

पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, पीडित तरुणी आपल्या मैत्रिणीच्या घरी राहत होती. 9 ऑगस्ट रोजी पीडिता आणि तिचा प्रियकर गुजरातला फिरण्यासाठी गेले होते. परतत असताना तलासरी परिसरात त्यांची मोटरसायकल रस्त्यावर बंद पडली. याचवेळी दोन मोटरसायकलींवर सहा जण तेथे उभे असल्याचे तरुणीने पोलिसांना सांगितल्याचे समोर आले आहे. परिस्थितीचा फायदा घेत काही जणांनी तिला जबरदस्तीने मोटरसायकलवर बसवले. त्यांचे इतर साथीदारही मागून आल्याची माहिती पुढे आली आहे.

माहिती देताना पोलीस निरीक्षक अजय गोरड (ETV Bharat Reporter)

निर्जन ठिकाणी नेऊन अत्याचाराचा आरोप - तरुणीला तलासरीतील डाग बंगला परिसरातील निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले. तेथे तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर हादरलेल्या तरुणीने तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधत घडलेला प्रकार सांगितला. तक्रार मिळताच पोलिसांनी विलंब न करता गुन्हा दाखल करून संशयितांचा शोध सुरू केला. तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत एक संशयित सोमवारी, तर अन्य दोन संशयित मंगळवारी पोलिसांच्या ताब्यात आले.

"एका 19 वर्षीय तरुणीने तक्रार दिली की, ती आणि तिचा मित्र गुजरातला फिरायला गेले होते. तिथून परत येताना त्यांची गाडी स्लिप झाली व ते खाली पडले. त्यानंतर तिथे तीन तरुण गाडीने आले. त्यांनी त्या मित्राला दमदाटी करुन पळवून लावले. नंतर अजून तीन तरुण तिथे आले. त्या सहा जणांनी तिला एका ठिकाणी नेत तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. तिच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल केला आहे. यातील एका आरोपीला अटक केली असून, तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे." - पोलीस निरीक्षक अजय गोरड

सहा नावे समोर; पाच जणांचा सहभाग असल्याचा संशय - पीडित तरुणीने पोलिसांना सहा जणांची नावे सांगितल्याची माहिती आहे. प्राथमिक तपासात त्यापैकी पाच जणांचा या घटनेत सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. इतर संशयितांचा शोध सुरू असून त्यांच्या अटकेसाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. या प्रकरणात नितेश गांगड याचे नाव संशयित म्हणून समोर आले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्येक संशयिताचा अत्याचारतील सहभाग स्पष्ट होणार आहे.

भीतीनं पळालेला प्रियकर अखेर पोलीस ठाण्यात दाखल - घटनेच्या वेळी पीडित तरुणीसोबत असलेला तिचा प्रियकर भीतीने तेथून पळून गेला होता. मात्र, त्यानंतर तो स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाला आणि त्याने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. त्याच्याकडूनही पोलिसांनी महत्त्वाची माहिती घेतली आहे.

पीडितेला न्याय मिळवून देऊ - या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी तलासरी येथे भेट देऊन तपास जलद गतीनं सुरू असल्याचं सांगितलं. "आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथकं रवाना करण्यात आली असून, घटनेतील प्रत्येक संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर - तलासरीसारख्या ग्रामीण आणि संवेदनशील भागात तरुणीला रस्त्यावरून जबरदस्तीने नेऊन निर्जन ठिकाणी अत्याचार केल्याच्या आरोपामुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आला आहे. निर्जन परिसरांमध्ये पोलिसांची गस्त, सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज या घटनेमुळे अधोरेखित झाली आहे.

हेही वाचा - चिमुकलीवरील अत्याचार व खून प्रकरणी नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा, सांगली न्यायालयाचा निकाल

Last Updated : August 11, 2026 at 8:04 PM IST

TAGGED:

WOMAN GANG RAPE
PALGHAR POLICE GANG RAPE CASE
पालघर सामूहित अत्याचार
तलासरी पोलीस पालघर
PALGHAR GANG RAPE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.