महापालिका निवडणूक 2026 : छत्रपती संभाजीनगरात 1870 उमेदवार रिंगणात, अनेक पक्षातील नाराज झाले अपक्ष
छत्रपती संभाजीनगरातील 1870 उमेदवारांनी महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये अर्ज दाखल केले आहेत. अनेक राजकीय पक्षातील उमेदवारांनी बंडखोरी करुन अपक्ष म्हणून मैदानात उतरणं पसंत केलं आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : महानगर पालिका निवडणुकीत काही महिने चर्चा करूनही ना युती झाली ना आघाडी, सर्वच राजकीय पक्ष स्वबळावर निवडणूक रिंगणार उतरले आहेत. युती आघाड्या तुटल्यावर त्यात अनेक ठिकाणी बंड झाले असून 115 जागांसाठी 1870 अर्ज भरण्यात आले आहेत. त्यामध्ये शिवसेना आणि उबाठा पक्षानं 99-99 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. राजकीय पक्षांनी युतीच्या नावावर इच्छुक उमेदवारांना मंगळवारी पहाटेपर्यंत ताटकळत ठेवलं. मात्र अचानक उमेदवारी दिल्यानं एकच गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालें.
राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा गोंधळ : अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी आठच्या सुमारास युती होणार नाही, स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करण्यात आली. इच्छुकांना त्वरित उमेदवारी अर्ज भरून टाकण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा एकच गोंधळ उडाला. अनेकांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे त्यांनी ऐनवेळी दुसऱ्या पक्षाचे बी फॉर्म मिळवत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचं कार्यालय गाठलं. लांबलचक रांगेत उभं राहून उमेदवारी अर्ज भरले. दिवसभरात शहरातील नऊ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात 1870 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. बुधवारी सकाळी 11 वाजता सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात अर्जाची छाननी सुरू केली आहे.
पक्षातर्फे अशी उमेदवारी : भाजपा - महायुती तुटल्यावर तीनच तासात भाजपानं 96 उमेदवार दिले. 50 माजी नगरसेवक मैदानात असून इतर पक्षांतून आलेल्या 13 जणांना संधी दिली. 46 नवे चेहरे तर 19 ठिकाणी भाजपाला उमेदवार मिळाले नाहीत. सुमारे 30 उमेदवार हे 50 ते 70 वयातील आहेत. 35 ते 45 वयातील उर्वरित उमेदवारांची संख्या 40 च्या आसपास आहे.
शिवसेना - शिवसेनेनं शेवटच्या दिवशी 99 इच्छुकांना उमेदवारी दिली. यात तीन माजी महापौर आणि 20 हून अधिक माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. भाजपासोबत वाटाघाटीमध्ये त्यांना 37 जागा मिळत होत्या, मात्र स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय होताच 99 जागांवर उमेदवारी देण्यात आली.
उबाठा - शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससोबत आघाडीसाठी उबाठा पक्षानं प्रयत्न केले. मात्र, फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यानं उबाठा पक्षानं 99 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले. उबाठा पक्षासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच भाजपा आणि शिवसेनेनं पक्षातील अनेक माजी नगरसेवक पळवल्यानं पक्षाला मोठं नुकसान होईल, असं बोललं जात होतं. 'उबाठा'ला निवडणुकीदरम्यान उमेदवार मिळणार नाही, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात होती.
काँग्रेस - काँग्रेसनं महाविकास आघाडीत न जाता 80 उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले आहेत. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीशी काँग्रेसची युती होणार होती, मात्र चर्चा निष्फळ झाल्यानं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय ऐनवेळी घेतला आहे.
एमआयएम - एमआयएमनं 63 ठिकाणी उमेदवारी देताना तब्बल 21 माजी नगरसेवकांचं तिकीट कापल्यानं नाराजी पसरली. पक्षातील स्थानिक नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांचे फोटो फाडून निषेध व्यक्त केला. प्रचाराच्या आधीच पक्षात बंड होणार असल्याचं बोललं जात आहे. काहींनी नाराजांना एकत्र करत स्वतंत्र पॅनल उभं केलं. त्यामुळे निवडणुकीत रंगत आली आहे.
राष्ट्रवादी - या निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षानं 81 उमेदवार दिले असून त्यात 22 मुस्लीम, 14 अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश आहे. भाजपा-शिवसेना महायुती तुटल्यानं याचा आमच्या पक्षाला लाभ झाल्याचं पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. महायुतीत सर्वात आधी राष्ट्रवादीनं काढता पाय घेऊन सर्वात आधी उमेदवारी जाहीर केली.
शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - महाविकास आघाडी न झाल्यानं शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं 25 एबी फॉर्म देत सर्व जाती धर्माच्या उमेदवारांना संधी दिली. पक्षाची काँग्रेससह उबाठासह काही जागांवर युती आहे. मात्र, इतर काही जागांवर स्वतंत्र उमेदवार देत या निवडणुकीला पक्ष सामोरं जात आहे.
वंचित बहुजन आघाडी - 'वंचित बहुजन आघाडी'नं काँग्रेससोबत एकत्र जाण्याची बोलणी केली, मात्र त्यात यश न मिळाल्यानं त्यांनी स्वबळावर 70 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. आघाडी सोबत जाण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी - काँग्रेसच्या 7 बैठका झाल्या, पण एकमत झालं नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे सूर न जुळल्यानं स्वतंत्रपणे निवडणूक लढत आहे.
बसप - बसपनं 22 उमेदवार दिले आहेत. 'एमआयएम'सोबत युतीचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, बसप प्रमुख मायावती यांनी महाराष्ट्र प्रदेश समितीचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानं त्यांना स्वबळावरच उतरावं लागलं. शहरात पक्षाची ताकद याआधीही दिसून आली होती.
