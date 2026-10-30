महाराष्ट्रातील 91 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1835 कोटी जमा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्रातील 91 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1835 कोटी जमा करण्यात आलेत. पीएम किसानचा चोवीसावा हप्ताही जमा झालाय.
Published : October 30, 2026 at 4:45 PM IST
मुंबई - प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 24 वा हप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी वितरित केला. दरम्यान, महाराष्ट्रातील 91 लाख 12 हजार 765 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत 1 हजार 835 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले. गुजरातमधील बनासकांठा येथे झालेल्या कार्यक्रमातून मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आर्थिक मदतीसोबतच विज्ञान, तंत्रज्ञान, सिंचन, पशुपालन आणि शेतीपूरक व्यवसायांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली.
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानातून दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग उपस्थित होते. दरम्यान, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त 31 ऑक्टोबर रोजी आयोजित ‘रन फॉर युनिटी’मध्ये नागरिकांनी, विशेषतः युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.
मोदी म्हणाले, केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षात देशातील शेतकऱ्यांना 50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक लाभ झाला आहे किंवा त्यांच्या खर्चात बचत झाली आहे. देशातील 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे चार लाख कोटी रुपये थेट बँक खात्यांत देण्यात आले आहेत.
जागतिक बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या असतानाही त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 16 लाख कोटी रुपये खर्च केले. गेल्या 12 वर्षात गहू आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून 24 लाख कोटी रुपये देण्यात आले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांना दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भरपाई मिळाली आहे.
सौरपंपांमुळे डिझेलची बचत - शेतीचा खर्च आणि सिंचनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पीएम कुसुम योजनेतून आतापर्यंत सुमारे 12 लाख सौरपंप देण्यात आले आहेत. या पंपांमुळे शेतकऱ्यांची 80 कोटी लिटरपेक्षा अधिक डिझेलची बचत झाली आहे. तसंच अतिरिक्त वीज निर्मिती करून ती विकण्याची संधीही शेतकऱ्यांना मिळत आहे. बदलत्या हवामानाचा सामना करता यावा, यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे तीन हजार नव्या बियाण्यांच्या जाती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन शेती अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे मोदी यांनी सांगितलं.
पशुपालनातून उत्पन्नवाढीला चालना - पशुपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाच्या माध्यमातून देशी पशुधनाचे संवर्धन आणि वैज्ञानिक पद्धतीने पशुप्रजननाला चालना दिली जात आहे. पशुधनाला लाळ्या-खुरकुत रोगापासून वाचविण्यासाठी देशभर मोफत लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे 150 कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या असून, आठ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला त्याचा लाभ झाला आहे. देशातील गाय आणि म्हशींचे प्रतिदिन सरासरी दूध उत्पादन 2013-14 मध्ये पाच लिटरपेक्षा कमी होते. ते आता सुमारे आठ लिटरपर्यंत वाढले आहे. पशुपालनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची मोठी संधी असल्याचेही मोदी यांनी नमूद केले.