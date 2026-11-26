26/11 हल्ल्याला 18 वर्षे; 150 स्थानके, 38 धोकादायक स्पॉट्स आणि 2500 कोटींचा आराखडा रेल्वे बोर्डाच्या 'वेटिंग लिस्ट'वर!
26/11च्या दहशतवादी हल्ल्याला 18 वर्षे पूर्ण होत असताना, लोहमार्ग पोलिसांनी मुंबई लोकलच्या 150 स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट करून 38 संवेदनशील ठिकाणे निश्चित केली आहेत.
Published : November 26, 2026 at 6:05 AM IST
मुंबई : 26 नोव्हेंबर 2008 मुंबईच्या इतिहासातील काळा दिवस! पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे आलेल्या दहशतवाद्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेल्वे स्थानकावर केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात अनेक निष्पाप प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. अजमल कसाब आणि अबू इस्माईल यांच्या गोळीबाराने संपूर्ण देश हादरला होता. या दहशतवादी हल्ल्याला 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी 18 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, या घटनेनंतरही मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेच्या सुरक्षेचा प्रश्न अद्याप चिंतेचा विषय बनून राहिला आहे. दररोज सुमारे 75 लाख प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या मुंबई लोकलच्या सुरक्षेसाठी 2500 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 150 स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट पूर्ण करून 38 संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. लोहमार्ग पोलिसांनी ऑक्टोबर 2026 मध्ये मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडे सुरक्षा ऑडिटचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.
गर्दीवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन, प्रवेशद्वारांवर बॅगेज स्कॅनर, बॉम्ब शोधक यंत्रे, मेटल डिटेक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही अशा 14 प्रकारच्या आधुनिक उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेत 700 नवीन जवानांची भरही पडणार आहे. मात्र, रेल्वे बोर्डाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने अडीच हजार कोटींची ही सुरक्षा योजना कागदावरच पडून आहे. एकीकडे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
23 जूनच्या हत्येनंतर सुरक्षा ऑडिटचे आदेश
मुंबईची उपनगरीय रेल्वे ही शहराची जीवनवाहिनी मानली जाते. सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत फलाट, पादचारी पूल, जिने आणि प्रवेशद्वारांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे आणि संभाव्य धोका वेळीच ओळखणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी आव्हान ठरते. विशेष म्हणजे, लोकलमधील प्रवाशांमधील क्षुल्लक वादातून होणाऱ्या हिंसक घटनांनीही सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
याच वर्षी 23 जूनला चर्चगेट-नालासोपारा लोकलमध्ये दरवाजा बंद करण्याच्या क्षुल्लक वादातून 22 वर्षीय मयंक लोहार याची चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली. या घटनेने संपूर्ण मुंबई हादरली होती. लोकलमधील प्रवास किती असुरक्षित झाला आहे, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या घटनेची गंभीर दखल घेत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी २ जुलैला मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील सर्व 150 स्थानकांचे सखोल सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश दिले.
534 फलाटांची तपासणी; 38 संवेदनशील ठिकाणे निश्चित
लोहमार्ग पोलिसांनी मध्य रेल्वेची 108 आणि पश्चिम रेल्वेची 42 अशा एकूण 150 स्थानकांची तपासणी केली. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या 350 हून अधिक आणि पश्चिम रेल्वेच्या 184 फलाटांचा समावेश होता. अशा प्रकारे एकूण 534 फलाटांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले. गुप्तचर विभाग, रेल्वे सुरक्षा दल आणि महापालिकेच्या मदतीने प्रत्येक स्थानकाची बारकाईने पाहणी करण्यात आली.
प्रवासी संख्या, गुन्ह्यांचे प्रमाण, गर्दीची ठिकाणे, अंधारे कोपरे, अनधिकृत प्रवेशद्वारे आणि सुरक्षा रक्षकांची संख्या यांचा अभ्यास करून स्थानकांचे 'ए-प्लस', 'ए' आणि 'बी' अशा तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले. ज्या स्थानकांवर गर्दी आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्या स्थानकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले. फलाटांवरील प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्हीची स्थिती, पोलिसांची गस्त आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळण्याची व्यवस्था यांचीही तपासणी करण्यात आली. या ऑडिटमध्ये 38 संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
150 स्थानकांवर ड्रोनची नजर; 14 आधुनिक उपकरणांचे कवच :
सुरक्षा ऑडिटनंतर लोहमार्ग पोलिसांनी 14 प्रकारच्या आधुनिक सुरक्षा उपकरणांची शिफारस केली आहे. यामध्ये गर्दीच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे. फलाट, पादचारी पूल, प्रवेशद्वारे आणि स्थानक परिसरातील गर्दीवर ड्रोनच्या माध्यमातून नजर ठेवता येणार आहे. संशयास्पद हालचाली किंवा संवेदनशील ठिकाणांवरील घडामोडी लक्षात आल्यास सुरक्षा पथकांना तत्काळ सतर्क करता येईल.
स्थानक परिसरात बेवारस किंवा संशयास्पद वस्तू आढळल्यास त्यांची सुरक्षित तपासणी करण्यासाठी बॉम्बशोधक यंत्रे तैनात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. संभाव्य स्फोटकांचा धोका ओळखणे आणि बॉम्बशोधक पथकाला तपासणीसाठी मदत करणे, हा या उपकरणांचा उद्देश आहे.
याशिवाय स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर बॅगेज स्कॅनर आणि मेटल डिटेक्टर बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांच्या सामानाची तपासणी करून धोकादायक वस्तू स्थानकात नेण्यास प्रतिबंध करता येईल. बॉडी स्कॅनर, ब्रेथ ॲनालायझर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणेचाही प्रस्तावात समावेश आहे. तसेच बॅरिकेड्स उभारणे, अनधिकृत प्रवेशद्वारे बंद करणे, प्रकाशव्यवस्था सुधारणे आणि संवेदनशील ठिकाणी जवानांची संख्या वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
700 जवानांची भर; 200 वर्षअखेरीस, 500 मार्च 2027 पर्यंत
आधुनिक उपकरणांसोबतच सुरक्षा व्यवस्थेतील मनुष्यबळ वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. एकूण 700 नवीन जवान सुरक्षा व्यवस्थेत दाखल होणार आहेत. लोहमार्ग पोलिसांचे (जीआरपी) 200 जवान प्रशिक्षण पूर्ण करून वर्षअखेरीस सेवेत रुजू होतील, तर महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (एमएसएफ) 500 जवान मार्च 2027 पर्यंत उपलब्ध होतील, अशी माहिती लोहमार्ग पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
या अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे स्थानकांवरील गस्त, गर्दीचे नियंत्रण आणि संवेदनशील ठिकाणांवरील बंदोबस्त वाढविता येणार आहे. मात्र, या जवानांना आधुनिक सुरक्षा उपकरणांची जोड मिळाल्यानंतरच सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होऊ शकणार आहे.
अडीच हजार कोटींचा प्रस्ताव; रेल्वे बोर्डाचा हिरवा कंदील कधी?
सुरक्षा ऑडिटनंतर तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे. मध्य रेल्वेच्या 108 स्थानकांसाठी 1800 कोटी रुपये, तर पश्चिम रेल्वेच्या 42 स्थानकांसाठी 700 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही रेल्वेच्या सुरक्षा उपाययोजनांसाठी एकूण 2500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
लोहमार्ग पोलिसांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडे सुरक्षा ऑडिटचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. ऑक्टोबर 2026 मध्ये तयार झालेला हा अहवाल आणि त्यानुसारचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मोठा खर्च अपेक्षित असल्याने हा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने निधीची तरतूद, उपकरणांची खरेदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडली आहे.
रेल्वे प्रशासनाची भूमिका काय?
प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून सीसीटीव्ही यंत्रणा, रेल्वे सुरक्षा दल आणि लोहमार्ग पोलिसांच्या माध्यमातून उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगण्यात येते. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरुण कुमार मीना यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
"प्रवाशांची सुरक्षा हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. स्थानकांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी स्थानक कर्मचारी, आरपीएफ जवान आणि जीआरपी पथके तैनात आहेत," असे त्यांनी सांगितले. मात्र, सध्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेसोबतच नव्याने प्रस्तावित केलेल्या 14 प्रकारच्या आधुनिक उपकरणांची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, सुरक्षा ऑडिट पूर्ण होऊनही हिंसक घटनांना आळा बसलेला नाही.
ऑडिटनंतरही हिंसाचार सुरूच; 15 नोव्हेंबरच्या घटनेने पुन्हा प्रश्न
15 नोव्हेंबरला अंधेरी स्थानकात झालेल्या वादात फेकलेला चाकू सुनील शर्मा यांच्या छातीत लागला. त्यामुळे सुरक्षा ऑडिटनंतरही स्थानकांवरील हिंसक घटनांना आळा बसलेला नसल्याचे पुन्हा समोर आले. एका बाजूला 150 स्थानकांचे ऑडिट, 38 संवेदनशील ठिकाणांची निश्चिती आणि 14 प्रकारच्या उपकरणांची शिफारस झाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याला 18 वर्षे पूर्ण होत असताना, मुंबईच्या रेल्वे सुरक्षेसाठी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली आहे. मात्र, आजचा धोका केवळ दहशतवादी हल्ल्यापुरता मर्यादित नाही. लोकलमधील चाकूहल्ले, प्रवाशांमधील वाद, संशयास्पद वस्तू आणि गर्दीच्या ठिकाणी निर्माण होणारी सुरक्षेची आव्हानेही तितकीच गंभीर आहेत. नियोजन झाले, सुरक्षा ऑडिट पूर्ण झाले, 2500 कोटींचा प्रस्ताव तयार झाला आणि 700 नवीन जवानांची भरही पडणार आहे; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा कायम आहे. दररोज सुमारे 75 लाख प्रवाशांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता असताना, ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणखी एखाद्या गंभीर घटनेची वाट पाहिली जाणार का? 26/11 च्या आठवणी केवळ श्रद्धांजलीपुरत्या न ठेवता रेल्वे सुरक्षेच्या बाबतीत ठोस कृती कधी होणार, हा मुंबईकरांचा प्रशासनाला थेट सवाल आहे.