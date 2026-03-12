गोंदियामध्ये 18 ते 20 हत्तींचा धुमाकूळ; मकासह भाजीपाल्याचं मोठं नुकसान
गडचिरोली जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्यात आलेला हत्तींचा कळप सध्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील वडेगाव बंधारा परिसरात धुमाकूळ घालत आहे.
Published : March 12, 2026 at 7:59 PM IST
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्याच्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गोठणगाव वनपरिक्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या वडेगाव बंधारा परिसरात जंगली हत्तींच्या कळपानं धुमाकूळ घातल्याची घटना समोर आली आहे. बुधवारी रात्रीच्या सुमार गडचिरोली जिल्ह्याच्या दिशेनं सुमारे 18 ते 20 हत्तींचा कळप या परिसरात दाखल झाला. या हत्तींच्या कळपानं वडेगाव बंधारा येथील शेतकऱ्यांच्या शेतशिवारातून मार्ग काढत जाताना मका पिकासह भाजीपाला पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलं आहे. दयाराम घुगुसकर आणि तेजराम गुरनुले या शेतकऱ्यांच्या शेतातील मका पिकाची हत्तींच्या कळपानं नासधूस केली आहे. गावकऱ्यांना हत्तींचा कळप गावाजवळ आल्याचं लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ वनविभागाला याची माहिती दिली.
नागरिकांनी केली नुकसान भरपाईची मागणी : या घटनेची माहिती मिळताच गोठणगाव आणि अर्जुनी मोरगाव वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तत्काळ वडेगाव बंधारा इथं दाखल झाले. हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत ते परिसरात गस्त घालत आहेत. दरम्यान हत्तींच्या कळपामुळं परिसरातील शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. वनविभागानं नागरिकांनी सतर्क राहावं तसंच हत्तींच्या कळपाजवळ जाण्याचं टाळावं, असं आवाहन केलं आहे. दुसरीकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
याआधीही हत्तींनी घातला होता धूमाकूळ : गडचिरोली जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्यात आलेला हत्तींच्या कळप सध्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील वडेगाव बंधारा परिसरात धुमाकूळ घालत आहे. येथील मका शेतीच्या पिकाची नासधूस केली आहे. सुमारे 18 ते 20 च्या संख्येत असलेला हा लहान-मोठ्या हत्तींचा कळप आहे. मागच्या वर्षीपण अशाच प्रकारे हत्तीच्या कळपानं गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात धुमाकूळ घातला होता. मोहफुल आणि धान, मका पिकांचं मोठं नुकसान केलं होतं. सध्या या कळपानं गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा, बोडदा मार्गे माहूरकुडा महागाव या परिसरातून वडेगाव बंधारा या परिसरात प्रवेश केला आहे.
