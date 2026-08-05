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जायकवाडीचे 18 दरवाजे उघडले; गोदावरीत 9,500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग, गोदाकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

जायकवाडी धरणाचे 18 दरवाजे उघडून गोदावरीत 9,500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू झालाय. त्यामुळं गोदाकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिलाय.

Jayakwadi Dam
जायकवाडी धरण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 10:44 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील प्रमुख जलस्रोत असलेल्या पैठण येथील जायकवाडी धरणाचे (Jayakwadi Dam) दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. धरणाच्या 27 दरवाज्यांपैकी 18 दरवाजे एक फूट उंचीने उघडण्यात आले असून, त्यातून सुमारे 9,500 क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता जयंत गवळी यांनी दिली. नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्यानं जायकवाडी धरणात आवक वाढली असून, त्यानुसार पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना कार्यकारी अभियंता जयंत गवळी (ETV Bharat Reporter)

सायंकाळी उघडले धरणाचे दरवाजे : नाशिक आणि अहिल्यानगर येथील धरणांतून पाणी सोडल्यानंतर ते जायकवाडी धरणात दाखल होते. या धरणांतील पाणीसाठा 95 टक्क्यांहून अधिक झाल्यानं गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. मंगळवारी सकाळी जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा 90 टक्क्यांवर पोहोचला. तसेच वरच्या धरणांतून सुमारे 45 हजार क्युसेक वेगानं पाणी जायकवाडीत दाखल होत असल्यानं रात्रीपर्यंत धरण 95 टक्के भरू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळं पहिल्या टप्प्यात 27 पैकी 18 दरवाजे एक फूट उघडून 9,500 क्युसेक पाणी गोदावरी नदीपात्रात सोडण्यात आल्याची माहिती जयंत गवळी यांनी दिली.

गोदाकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा : जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग सोडण्यापूर्वी गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या 18 दरवाजे एक फूट उंचीनं उघडले असले तरी पाण्याची आवक वाढल्यास आणखी दरवाजे उघडण्याची किंवा विसर्गाचा वेग वाढविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील गोदावरी काठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क राहावं, असं आवाहन प्रशासनानं केलंय. नागरिकांनी नदीकाठावर जाणं टाळावं, जनावरे पाण्याजवळ नेऊ नयेत आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावं, असं आवाहन कार्यकारी अभियंता जयंत गवळी यांनी केलंय.

जुलैतील मुसळधार पावसामुळं वाढली पाण्याची आवक : दरवर्षी जून महिन्यात दाखल होणारा पाऊस यंदा मात्र शेवटच्या आठवड्यात दाखल झाला. जुलै महिन्यात पहिले काही दिवस पाऊस पडेल का नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र अचानकच पावसाने जोर धरला आणि सर्वत्र चांगला पाऊस झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यात अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं जायकवाडी धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली. अवघ्या 20 दिवसांत धरणातील पाणीसाठा 35 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.

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TAGGED:

जायकवाडी धरण
JAYAKWADI DAM
HEAVY RAIN
जायकवाडी धरणाचे 18 दरवाजे उघडले
JAYAKWADI DAM

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