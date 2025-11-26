26/11 च्या हल्ल्याला 17 वर्षे पूर्ण, 166 लोकांचा गेला होता जीव; दहशतवादी बोटीनं आले होते मुंबईत
मुंबई हल्ल्याला आज 17 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मुंबईकर आता सर्वसामान्य जीवन जगत आहेत. पण 26/11 च्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत.
मुंबई : 26 नोव्हेंबर 2008 हा दिवस भारताच्या इतिहासातील एक वाईट दिवस म्हणून नेहमीच लक्षात ठेवला जाईल. 2008 साली 26 नोव्हेंबरच्या रात्री पाकिस्तानातून समुद्रीमार्गे आलेल्या 10 दहशतवाद्यांनी दक्षिण मुंबईत धुमाकूळ घातला होता. ताज हॉटेल, ओबेरॉय हॉटेल, सीएसएमटी रेल्वे स्टेशन, लिओपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल आणि ज्यू सेंटर नरिमन हाऊस इथं झालेल्या अंदाधुंद गोळीबार आणि स्फोटांनी 60 तास शहर दहशतीत होतं. या हल्ल्यांमध्ये 166 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 600 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
अजमल कसाबला जिवंत पकडलं : या दहशतवादी हल्ल्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 9 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आणि एकाला जिवंत पकडण्यात आलं. अजमल कसाब असं जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवाद्याचं नावं होतं. त्याला नंतर फाशी देण्यात आली.
राष्ट्रपतींनी वाहिली श्रद्धांजली : आज सकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मुंबई हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद्यांशी लढताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.
On the anniversary of 26/11 Mumbai terror attacks, I pay my humble tribute to the brave soldiers who sacrificed their lives to protect the people of our country. The nation remembers their supreme sacrifice with gratitude. Let us reaffirm our commitment to combat terrorism in all…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 26, 2025
अमित शाह यांनी केलं ट्विट : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही बलिदान देणाऱ्या हुताम्यांना श्रद्धांजली वाहिली. तसेच, हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या सामान्य नागरिकांनाही श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत म्हटलं की, मोदी सरकारचं दहशतवादाविरुद्ध झिरो टॉलरन्स धोरण स्पष्ट आहे आणि "संपूर्ण जग भारताच्या दहशतवादविरोधी मोहिमांचं कौतुक करत आहे आणि त्यांना व्यापक पाठिंबा देत आहे".
वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया। मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ और इस कायराना हमले में अपनी जान गँवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2025
आतंकवाद…
दहशतवादी बोटीनं आले होते मुंबईत : दरम्यान, 26/11 च्या हल्ल्याची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नव्हती. पाकिस्तानच्या कराचीतील दहशतवाद्यांनी समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या एका बोटीचं अपहरण केलं, त्या बोटीतील कर्मचाऱ्यांना ठार मारलं आणि बोटीच्या कॅप्टनला बोट भारतात घेऊन जाण्यास भाग पाडलं. मुंबईच्या किनाऱ्यापासून सुमारे 7 किलोमीटर अंतरावर त्यांनी कॅप्टनचीही हत्या केली आणि नंतर स्पीडबोटीनं कुलाबा मच्छिमारांच्या वसाहतीत प्रवेश केला. तिथून दहशतवादी दोघा-दोघांच्या गटात विभागले गेले आणि मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन धुमाकळू घातला.
दरम्यान, आता मुंबईकर सर्वसामान्य जीवन जगत आहेत. पण 26/11 च्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. हा हल्ला केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला एका गोष्टीची आठवण करून देणारा होता. ती म्हणजे, दहशतवाद ही कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित समस्या नाही, तर संपूर्ण मानवतेसमोरची समस्या आहे.
