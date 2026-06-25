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टीटीची लस घेतल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप; आरोग्य विभाग करणार चौकशी

टीटीची लस घेतल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप पीडितेच्या नातेवाईकांनी केला आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य उपसंचालक कपिल आहेर यांनी दिली.

Girl Died After Take TT Vaccination
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 4:10 PM IST

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नाशिक : महापालिकेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या धनुर्वात आणि घटसर्प प्रतिबंधात्मक लसीचं (टीटी) इंजेक्शन घेतल्यानंतर काही मिनिटातच 17 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली. ही घटना बुधवारी दुपारच्या सुमारास सिडको परिसरात घडली. जिल्हा रुग्णालयात तरुणीच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं असून व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला आहे. तिच्या पश्चात आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे. श्रावणी पाटील असं टीटीची लस घेतल्यानंतर मृत्यू झालेल्या तरुणीचं नाव आहे.

Girl Died After Take TT Vaccination
श्रावणी पाटील (ETV Bharat)

टीटीची लस घेतल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, सिडको भागात नाशिक महानगरपालिका रुग्णालयातर्फे नियमित लसीकरणासाठी आवाहन करण्यात आलं होतं. त्यानुसार श्रावणी पाटील ही 17 वर्षीय तरुणी वडिलांसोबत बुधवारी दुपारच्या सुमारास दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसरात लसीकरणासाठी आली होती. डॉक्टरांनी तिला धनुर्वात आणि घटसर्पाचं एकच असलेलं टीटीचं इंजेक्शन दिलं. त्यानंतर वडिलांसोबत लसीकरण केंद्रापासून काही अंतरावर जाताच श्रावणी अचानक रस्त्यावर कोसळून जखमी झाली. तिच्या नाकातून रक्त आल्यानंतर तिला तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी तपासणी करत तिला मृत घोषित केलं. याची माहिती श्रावणीच्या नातेवाईकांना समजताच त्यांनी मोरवाडीतील महानगरपालिकाच्या रुग्णालयात धाव घेतली. त्यामुळे रुग्णालयात तणाव निर्माण झाला. यावेळी नागरिकांचा पोलीस व महानगरपालिकेच्या डॉक्टरांसोबत वाद झाला. दरम्यान मृत्यूप्रकरणी अंबर पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

Girl Died After Take TT Vaccination
श्रावणीचे नातेवाईक (ETV Bharat)

तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी आम्ही चौकशी करू : आम्ही डॉक्टरांना लसीकरणाबाबत प्रशिक्षण दिलं आहे. या प्रकरणाची केंद्र सरकारकडून चौकशी केली जाईल. ही लस नियमित दिली जाते. आतापर्यँत अशी घटना घडली नाही. तीच लस आम्ही इतर पाच जणांना दिली होती. त्यांना काही त्रास झाला नाही. तरी आम्ही नाशिक शहरात या लसीचा वापर थांबवला आहे. तसेच तरुणीचा मृत्यू कशामुळे झाला, यासाठी तिचा व्हिसेरा राखून ठेवला आहे, अशी माहिती आरोग्य उपसंचालक कपिल आहेर यांनी दिली आहे.

Girl Died After Take TT Vaccination
आक्रोश करताना श्रावणीचे नातेवाईक (ETV Bharat)

दोषींवर कारवाई व्हावी : "श्रावणीनं घरी सर्वांसाठी थालीपीठ बनवलं ते खाऊन झाल्यानंतर तिच्यासोबत मी लसीकरणाच्या केंद्रात आलो. लस घेतल्यानंतर काही मिनिटातच ती जमिनीवर कोसळली, तिच्या नाकातून रक्त आलं. उपचारासाठी तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी वैद्यकीय तपासणी करत तिला मृत घोषित केलं. लस घेतल्यानं श्रावणीचा मृत्यू झाला आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी श्रावणीचे वडील अनिल पाटील यांनी केली आहे.

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TAGGED:

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GIRL DIED AFTER TAKE TT VACCINATION
लस घेतल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू
नाशिकमध्ये तरुणीचा मृत्यू
GIRL DIED AFTER TAKE TT VACCINATION

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